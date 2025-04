Belen, rapporti tesi con il cognato Ignazio Moser: “Teme che possa tradire Cecilia”

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Non c’è pace per la famiglia Rodriguez: pare che tra Belen e il cognato Ignazio Moser i rapporti sarebbero molto tesi. Una notizia che non suona nuova agli appassionati di gossip, visto che già da qualche tempo i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social. Ma adesso le cose sarebbero peggiorate dato che tra i cognati sarebbe “calato il gelo” e che la showgirl sarebbe molto preoccupata per la sorella.

Belen preoccupata per Cecilia: cala il gelo con Ignazio Moser

Che i rapporti tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser non siano esattamente idilliaci non è certo un mistero. Già da tempo si dice che tra i due cognati le cose non vadano bene: la showgirl argentina e l’ex ciclista avrebbero smesso di seguirsi sui social, ma non solo. Voci di corridoio insinuano che Rodriguez sarebbe infastidita da alcuni comportamenti del cognato e nel corso di un party sarebbe scoppiato un litigio fra i due.

Alla festa Belen avrebbe ballato e scherzato con fare malizioso con Andrea Damante, che suonava alla consolle. Un atteggiamento mal visto da Moser, che già da qualche tempo si sarebbe allontanato dall’ex amico per stringere nuovi legami con Tony Effe e Giulia De Lellis.

La lite avrebbe creato malcontento anche tra le due sorelle, visto che Cecilia si sarebbe schierata dalla parte del marito. Ma i contrasti non finiscono qui: secondo Nuovo Tv le cose sarebbero peggiorate. I rapporti tra i due cognati sarebbero tutt’altro che sereni. Stando a quanto riportato dal settimanale la showgirl sarebbe preoccupata per la sorella: “Lei teme che possa tradirla e c’è tensione”.

Nervosismi accentuati anche dalla (presunta) gravidanza di Cecilia, come si legge sulle pagine del settimanale: “Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez. Intanto cala il gelo tra Belen e il cognato Ignazio Moser“.

Il mistero sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo nelle vite di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: alcuni indizi sembravano dare per certo l’arrivo di un nuovo bebè in famiglia, eppure lo sportivo aveva smentito al Corriere della Sera la notizia di una imminente gravidanza, pur confermando il forte desiderio di costruire una famiglia insieme a lei: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto”. Il percorso per diventare genitori sembra rivelarsi più complicato del previsto: “Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”.

Eppure è da tempo che gli esperti di gossip parlano di una gravidanza per la coppia nata all’interno della Casa del GF Vip e convolata a nozze la scorsa estate. Non è sfuggito infatti un dettaglio agli sguardi più attenti: in una storia su Instagram di qualche settimana fa, sul frigorifero di Cecilia, attaccate con le calamite, erano apparse delle ecografie.

In molti poi hanno notato negli ultimi scatti dell’influencer un pancino sospetto, e in tanti sospettano che la coppia stia solo aspettando il momento giusto per annunciare l’arrivo di una femminunccia. Sarà vero?