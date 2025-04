Cecilia Rodriguez, la lite con Belen e il mistero della gravidanza: cosa sta succedendo?

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

La lite con Belen e il mistero della gravidanza: Cecilia Rodriguez torna al centro del gossip con nuove indiscrezioni riguardo la sua vita privata. A riaccendere le ipotesi di figlio in arrivo un dettaglio nelle Stories di Instagram, mentre si fanno più insistenti le voci riguardo un litigio con la sorella che avrebbe coinvolto anche il marito Ignazio Moser.

La lite fra Belen Rodriguez e Cecilia

Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta lite fra Ignazio Moser e Belen Rodriguez che avrebbe portato Cecilia a schierarsi dalla parte del marito, allontanandosi dalla sorella.

Fonti vicine alla famiglia Rodriguez (e l’esperto di gossip Alessandro Rosica) parlano infatti di tensioni fra Belen e Ignazio. La Rodriguez da tempo sarebbe infastidita da alcuni comportamenti del cognato e nel corso di un party fra i due sarebbe scoppiato un litigio.

Ad accendere la miccia sarebbe stato il comportamento di Belen che avrebbe scherzato e ballato con Andrea Damante, ormai ex amico di Ignazio Moser. Alla base della rottura fra Damante e Moser, un tempo grandi amici, ci sarebbe la decisione dello sportivo di avvicinarsi a Tony Effe e Giulia De Lellis.

A dimostrazione della lite ci sarebbe la scelta di Ignazio Moser di smettere di seguire la cognata su Instagram, ricambiato da Belen che avrebbe per questo litigato anche con Cecilia.

In seguito Moser e Belen si sarebbero chiariti, tornando a seguirsi sui social. Ma il litigio avrebbe portato il gelo fra le due sorelle. Così tanto che Cecilia avrebbe disertato una cena con la Rodriguez e sarebbe rimasta in silenzio su Instagram in occasione del compleanno del nipote Santiago, nato dalla relazione fra Belen e Stefano De Martino.

“Cecilia Rodriguez è incinta di una femmina”, l’indiscrezione

Non solo la lite con Belen, Cecilia Rodriguez sarebbe coinvolta anche in un altro gossip (con mistero annesso) riguardante la sua gravidanza. L’influencer e imprenditrice secondo alcune indiscrezioni sarebbe incinta di Ignazio Moser, ma decisa a tenere la notizia segreta.

Fino ad oggi Cecilia aveva sempre smentito di essere incinta, ma alcune Stories di Instagram hanno fatto dubitare i fan. Nelle immagini infatti la sorella di Belen inquadra la cucina di casa e sul frigo si vede chiaramente attaccata un’ecografia. Che sia quella del figlio di Cecilia e Ignazio?

D’altronde la coppia – convolata a nozze nel giugno del 2024 – non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Qualche settimana fa proprio Ignazio aveva parlato del sogno di diventare papà e delle difficoltà incontrate dai due innamorati.

“La mia paternità dovrà ancora aspettare – aveva detto Ignazio, spegnendo così le voci su una gravidanza di Cecilia -. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”.