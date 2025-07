Caterina Balivo, il messaggio che non lascia dubbi su Belen e Cecilia Rodriguez

Non è passato inosservato il messaggio di Caterina Balivo per Belen e Cecilia Rodriguez: "Ora però fate pace"

IPA Caterina Balivo

L’allontanamento tra Belen e Cecilia Rodriguez è ormai da tempo di dominio pubblico: si sono susseguite numerose notizie in merito, e Belen stessa ha provato a spegnere il fuoco con una dichiarazione, ma ad oggi il loro rapporto continua a essere in discussione. Un appello alla pace è giunto da Caterina Balivo, la conduttrice de La Volta Buona, su Instagram: un invito a lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da sorelle, tanto più che è in arrivo la prima figlia di Cecilia con Ignazio Moser, una gravidanza tanto cercata e attesa.

Caterina Balivo, il messaggio per Belen e Cecilia Rodriguez in lite

Commentando la linea di capi firmata da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Caterina Balivo ha voluto lanciare un piccolo messaggio alle sorelle, in lite da mesi: “Brave sorelle Rodriguez, ora però fate pace“. Un cuore e nulla più: la rottura tra Belen e Cecilia è ormai nota ai più, e da mesi si discute dei presunti motivi dell’allontanamento in famiglia in un periodo anche importante per i Rodriguez. Da anni, infatti, Cecilia e Ignazio Moser sognavano di accogliere un figlio: ora lei è in dolce attesa e tra pochi mesi nascerà Clara Isabel.

A confermare ancora la lite troviamo il commento stesso della Balivo, che ha invitato le sorelle alla pace. Né Belen né Cecilia – ma c’era da aspettarselo, del resto – hanno commentato per ora l’appello della Balivo, ed è molto difficile che lo faranno. Nessuna delle due si è sbilanciata più di tanto in merito a quello che è accaduto.

A giugno, Belen aveva affidato una dichiarazione al settimanale Chi: “Non c’è nessun problema fra di noi, nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti“.

La lite tra Belen e Cecilia Rodriguez

L’allontanamento tra Belen e Cecilia Rodriguez non sarebbe recente: da mesi, infatti, le due sorelle appaiono distanti. Un momento di crisi che è stato raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Nemmeno il compleanno di Luna Marì, nipote di Cecilia, ha attenuato la tensione. Le sorelle Rodríguez restano distanti. E i fatti accaduti sono gravissimi“. A tentare un riavvicinamento sarebbe stata Belen, ma senza risultato, in quanto Cecilia avrebbe alzato un muro tra loro.

Per Cecilia, del resto, questo è un momento importante, considerando che da tempo parlava della gravidanza e della speranza di poter allargare la famiglia con Ignazio Moser, che ha sposato il 29 giugno 2024 in Toscana dopo anni di fidanzamento. “Ci sono tanti cambiamenti, sto capendo le donne quando parlavano delle loro gravidanze, a loro dicevo ‘Stai serena, sei incinta’. Ora io sono serena, contenta, però accettare tutti i cambiamenti non solo fisici, ma soprattutto quelli fisici, ci metto un po’ a metabolizzarli”, aveva raccontato di questo periodo nelle sue stories su Instagram.