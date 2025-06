Belen Rodriguez e Cecilia in lite, il gesto di Ignazio Moser

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo la lite fra Belen Rodriguez e Cecilia, mesi di silenzio e distanze fra le due sorelle, Ignazio Moser fa un gesto che potrebbe segnare la pace fra la showgirl e la sorella influencer. L’ex protagonista del Grande Fratello infatti, dopo aver smesso di seguire la Rodriguez, ora avrebbe ripreso a interagire con lei su Instagram. Un segnale importante che potrebbe indicare

Il gesto di Ignazio Moser per Belen Rodriguez

Ormai da mesi si parla di una lite fa Belen Rodriguez e Cecilia. Discussioni che avrebbero allontanato le due sorelle tanto da provocare una vera e propria frattura all’interno della famiglia Rodriguez. Delle cause del litigio si è parlato spesso. Secondo alcune indiscrezioni le sorelle si sarebbero scontrate per via di questioni economiche, legate alle società che guidano insieme e alla volontà di Belen di iniziare un percorso autonomo.

Fonti vicine alle due hanno però parlato anche di tensioni provocate dalla poca fiducia della showgirl argentina verso Ignazio Moser, marito di Cecilia. Qualche tempo fa i due – a riprova delle indiscrezioni – avevano smesso di seguirsi su Instagram. Il segui era poi tornato, ma era stato seguito da un lungo silenzio social, tanto che Belen non aveva nemmeno commentato il post in cui Cecilia Rodriguez annunciava la gravidanza.

Ora sembrerebbe che la situazione fra le sorelle si stia risolvendo anche grazie all’intervento di Ignazio Moser. Proprio lui in questi giorni è tornato a mettere Like alle foto di Belen. Un gesto importantissimo che sembra indicare come fra le due sorelle sia tornato finalmente il sereno.

Le parole di Belen Rodriguez sulla lite con Cecilia

Qualche tempo fa era stata proprio Belen a parlare del litigio con Cecilia Rodriguez. Intervistata dal settimanale Chi, l’ex moglie di Stefano De Martino aveva confermato di aver discusso con la sorella, affermando però che le due si sarebbero presto chiarite, forti di un legame intenso e duraturo come quello fra sorelle.

“Non c’è nessun problema fra di noi – aveva svelato al settimanale Chi -: nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

In quell’occasione Belen Rodriguez aveva parlato anche della gravidanza di Cecilia. La modella è incinta della sua prima figlia, Clara Isabel, e sta vivendo un momento magico insieme a Ignazio Moser, dopo sognato per tanto tempo di allargare la famiglia.

La showgirl, accusata di non aver festeggiato il momento con la sorella, aveva replicato con sincerità. “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? – aveva confessato – È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.