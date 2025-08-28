Cecilia Rodriguez, è pace con Belen? Il gesto verso il nipote Santiago

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fra Cecilia Rodriguez e Belen è pace? Dopo le voce di una lite fra le sorelle arriva una frase di Cecilia che sembra portare il disgelo nella famiglia Rodriguez, dopo frecciatine e lunghi silenzi.

Le parole di Cecilia Rodriguez sul nipote Santiago

In dolce attesa, Cecilia Rodriguez negli ultimi mesi ha condiviso spesso pensieri ed episodi legati alla sua gravidanza. La showgirl presto diventerà mamma, lei e il marito Ignazio Moser infatti aspettano una bambina, la loro prima figlia, tanto desiderata e cercata. Fra le ultime Stories pubblicate su Instagram, c’è una foto che ha attirato l’attenzione dei fan. Si tratta di uno scatto in cui la modella svela il pancione, con un look acqua e sapone e uno chignon morbido.

“Oggi mio nipote Santiago mi ha detto che sono molto bella. Ho voluto credere a lui”, ha scritto Cecilia a corredo della foto, aggiungendo l’emoji di un cuore. Le parole della giovane hanno riacceso le speranze dei fan che sognano un riavvicinamento fra le sorelle Rodriguez. La frase di Cecilia, d’altronde, lascia intendere che sia tornato il sereno con Belen, tanto da consentirle di trascorrere del tempo con il nipote Santiago a cui è stata sempre legatissima.

Il litigio fra Belen Rodriguez e Cecilia

Ormai da mesi si parla di un presunto litigio fra Belen Rodriguez e Cecilia. Le due sorelle, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero allontanate dopo liti e incomprensioni. Inizialmente si era parlato di uno scontro fra l’ex moglie di Stefano De Martino e Ignazio Moser, marito di Cecilia, in seguito alcune fonti vicine alle sorelle avevano rivelato che dietro le tensioni familiari c’erano questioni economiche.

Per molti, infine, Cecilia sarebbe rimasta ferita dalla lontananza di Belen durante la sua gravidanza. La modella non ha mai parlato della presunta lite con la sorella, mentre Belen ha ammesso di aver avuto uno scontro con lei, ma ha minimizzato la lontananza, liquidando la questione.

“Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre – aveva raccontato in un’intervista al settimanale Chi –. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

Belen Rodriguez aveva poi smentito l’ipotesi che dietro le tensioni con Cecilia Rodriguez ci fosse la sua lontananza in un periodo così delicato e particolare come la gravidanza. “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? – aveva detto -. È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.

Ora la frase di Cecilia sembra segnare una nuova svolta nel rapporto fra le sorelle. Secondo molti infatti Belen e Cecilia si sarebbero riavvicinate, mettendo da parte le incomprensioni del passato.