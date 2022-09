Nietzsche: frasi sull’amore, la libertà e la solitudine

Fonte: iStock Photos

Filosofo, politico e letterato, Friedrich Wilhelm Nietzsche è fra gli autori che hanno maggiormente influenzato il pensiero mondiale. Citato, ammirato, discusso e conosciuto, Nietzsche con le sue frasi ha raccontato riflessioni, idee e pensieri.

Nato nel 1844 a Röcken, Nietzsche ha rappresentato, con i suoi aforismi, uno spartiacque nel pensiero occidentale, segnando una netta divisione fra la tradizionale filosofia e il modello nuovo di riflessione, molto più provocatorio e informale.

Il suo approccio infatti è stato sempre rivoluzionario e ha coinvolto moltissimi aspetti dell’esistenza, dalla scienza alla morale, passando per la religione e la politica. Descrivere il suo pensiero non è semplice, sia per la sua complessità che per i cambiamenti che ha subito nel tempo.

Negli scritti giovanili il suo stile è in forma di saggio, mentre da Umano, troppo umano, Nietzsche decide di sfruttare il potere dell’aforisma. Le sue citazioni sono delle perle rare, delle illuminazioni istantanee che consentono di cogliere l’essenza delle cose velocemente. Una tecnica che Nietzsche proporrà anche in Così parlò Zarathustra, sfruttando però molto di più la poesia in prosa.

DiLei ha raccolto, frasi di Nietzsche, aforismi e citazioni, dalle più famose a quelle meno conosciute, per cercare di riassumere le riflessioni di un pensatore straordinario e fuori dagli schemi.

Frasi filosofiche

Le frasi filosofiche di Nietzsche colpiscono per la loro forza e intensità. Raccontano, con poche parole, il pensiero di un filosofo che ha cambiato la storia del pensiero del XX secolo. “L’aforisma, la sentenza, sono le forme dell’eternità – raccontava -; la mia ambizione è di dire in dieci frasi quel che chiunque altro dice in un intero libro, quel che chiunque altro non dice in un intero libro”.

Quello che non mi uccide, mi fortifica.

L’asceta fa una necessità della virtù.

Vi è al mondo una strada, un’unica strada che nessun altro può percorrere salvo te: dove conduce? Non chiedertelo, cammina!

Tutto ciò che è troppo stupido per essere detto può essere cantato.

Nessun vincitore crede al caso.

Più uno si lascia andare, più lo lasciano andare gli altri.

Quando la menzogna si accorda con il nostro carattere diciamo le bugie migliori.

Colui che finalmente si accorge quanto e quanto a lungo fu preso in giro, abbraccia per dispetto anche la più odiosa delle realtà; cosicché, considerando il corso del mondo nel suo complesso, la realtà ebbe sempre in sorte gli amanti migliori, poiché i migliori furono sempre e più a lungo burlati.

Grazie alla musica le passioni godono di se stesse.

L’uomo è soltanto un errore di Dio? Oppure Dio è soltanto un errore dell’uomo?

C’è una baldanza nella bontà che si presenta come cattiveria.

Se si ha carattere si ha anche una propria tipica esperienza interiore, che ritorna sempre.

La vista continua di persone sofferenti fa diminuire continuamente la compassione. Invece, si diventa tanto più sensibili al dolore degli altri quanto più si è capaci di partecipare alla loro gioia.

Una cosa buona non ci piace, se non ne siamo all’altezza.

Il pauroso non sa che cosa significa esser solo: dietro la sua poltrona c’è sempre un nemico.

L’intento cristiano di pensare il mondo brutto e cattivo ha reso il mondo brutto e cattivo.

Colui che cerca la conoscenza deve saper amare i propri nemici e ancor di più odiare i propri cari.

Ciò che noi facciamo non viene mai capito, ma soltanto lodato o biasimato.

L’architettura è una specie di oratoria della potenza per mezzo della forma.

Meglio è non saper niente che saper molte cose a metà.

È prerogativa della grandezza recare grande felicità con piccoli doni.

Chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria.

Io amo i coraggiosi: ma non basta essere bravi guerrieri, si deve anche sapere chi colpire. E spesso c’è maggior coraggio nel trattenersi e passare oltre, per risparmiarsi per il nemico più degno.

Non attribuiamo particolare valore al possesso di una virtù, finché non ne notiamo la totale mancanza nel nostro avversario.

Madre dell’eccesso non è la gioia, ma la mancanza di gioia.

Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato.

Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità.

La speranza è il peggiore tra i mali, poiché prolunga i tormenti degli uomini.

Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore.

Occorre sbarazzarsi del cattivo gusto di voler andare d’accordo con tutti. Le cose grandi ai grandi, gli abissi ai profondi, le finezze ai sottili e le rarità ai rari.

Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui.

Dieci volte al giorno devi superare te stesso: ciò procura una buona stanchezza ed è papavero per l’anima. Dieci volte devi riconciliarti con te stesso: perché superarsi è amarezza, e dorme male chi non si è riconciliato. Dieci verità al giorno devi trovare; altrimenti cerchi la verità anche durante la notte e la tua anima è rimasta affamata. Dieci volte al giorno devi ridere ed essere sereno: altrimenti di notte lo stomaco ti disturberà, questo padre dell’afflizione.

Aforismi sulla vita

Dagli scritti giovanili a quelli più maturi, Nietzsche ha saputo raccontare l’esistenza come nessun altro. I suoi aforismi sulla vita arrivano dritti al punto e hanno il potere i farci riflettere.

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli.

Chi regala qualcosa di grande non trova riconoscenza, perché chi lo riceve ha già troppo peso nell’accettarlo.

Parlare molto di sé può anche essere un modo per nascondersi.

Quando la virtù ha dormito, si alza più fresca.

Il fascino della conoscenza sarebbe limitato se sulla sua strada non ci fosse tanto pudore da superare.

Spesso contraddiciamo una opinione, mentre ci è antipatico soltanto il tono con cui essa è stata espressa.

Parla il deluso. Ho ascoltato per udire l’eco e ho sentito solo lodi.

Se entri mi fai onore; se non entri, un piacere.

Fino a che continuerai a sentire le stelle ancora come al di sopra di te, ti mancherà lo sguardo dell’uomo che possiede la conoscenza.

Le conseguenze dei vostri atti vi prenderanno per i capelli anche se nel frattempo sarete diventati migliori.

Il modo più perfido di nuocere ad una causa è difenderla intenzionalmente con cattive ragioni.

Un uomo di genio è insopportabile, se non ha almeno altre due qualità: la gratitudine e la purezza.

“Io ho fatto questo” dice la mia memoria. “Io non posso aver fatto questo” dice il mio orgoglio e rimane irremovibile. Alla fine è la memoria a cedere.

Il miglior scrittore sarà colui che avrà vergogna di essere un letterato.

Nella dorata guaina della compassione si nasconde talvolta il pugnale dell’invidia.

L’immortalità si paga cara: bisogna morire diverse volte mentre si è ancora in vita.

Il non parlare mai di sé è un’ipocrisia molto distinta.

Il nostro destino esercita la sua influenza su di noi anche quando non ne abbiamo ancora appresa la natura: il nostro futuro detta le leggi del nostro oggi.

Chi conosce in profondità si sforza d’essere chiaro; chi vorrebbe sembrare profondo alla moltitudine si sforza d’essere oscuro.

Tutte le cose che sono veramente grandi a prima vista sembrano impossibili.

Il mio tempo non è ancora venuto; alcuni nascono postumi.

Sono le parole più silenziose, quelle che portano la tempesta. Pensieri che incedono con passi di colomba guidano il mondo.

Quanto più già si sa, tanto più bisogna ancora imparare. Con il sapere cresce nello stesso grado il non sapere, o meglio il sapere del non sapere.

Temo che gli animali vedano nell’uomo un essere loro uguale che ha perso in modo estremamente pericoloso il sano intelletto animale: vedano ciò in lui l’animale delirante, l’animale che ride, l’animale che piange, l’animale infelice.

Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica.

Ogni abitudine rende la nostra mano più ingegnosa e meno agile il nostro ingegno.

Se guarderai a lungo nell’abisso, l’abisso guarderà dentro di te.

Senza musica la vita sarebbe un errore.

Non è forse la vita cento volte troppo breve per annoiarvisi?

Ci si sbaglierà raramente, attribuendo le azioni estreme alla vanità, quelle mediocri all’abitudine e quelle meschine alla paura.

Frasi sulla libertà

La libertà è fra i temi più cari a Friedrich Wilhelm Nietzsche, spesso al centro del suo pensiero. Per il filosofo non esiste la libertà di volere oppure non volere, ma semplicemente possiamo distinguere fra libertà forti o deboli: il libero arbitrio dunque è solamente una illusione.

Tutti gli uomini si distinguono, come in ogni tempo anche oggi, in schiavi e liberi; poiché chi non ha per sé due terzi della sua giornata è uno schiavo, qualunque cosa poi: uomo di Stato, commerciante, funzionario, dotto.

Occorre dare a se stessi le prove che si è destinati all’indipendenza e al comando, e ciò a tempo giusto. Non bisogna sfuggire a queste prove, sebbene esse siano forse il gioco più pericoloso che si possa giocare, e siano infine soltanto prove che vengono fornite dinanzi a noi stessi, come testimoni, e a nessun altro giudice.

L’individuo ha sempre dovuto lottare per non essere sopraffatto dalla tribù. Se tenterete, vi sentirete spesso soli e a volte molto spaventati. Ma nessun prezzo è troppo alto da pagare per il privilegio di appartenere a se stessi.

Che cosa desideriamo noi vedendo la bellezza? Desideriamo di essere belli; crediamo che a ciò vada congiunta molta felicità. Ma questo è un errore.

Meglio esser pazzo per conto proprio, anziché savio secondo la volontà altrui.

Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare.

Frasi sull’amore e le donne

La visione dell’amore di Nietzsche è molto particolare. Secondo il filosofo si tratta solamente di un “sapiente inganno”. Fra i sentimenti, spiega, l’amore è senza dubbio il più egoista. Questo perché i sentimenti sono involontari, di conseguenza l’amore eterno è esclusivamente qualcosa che si può promettere. Un concetto e una “verità” che l’intellettuale esprime in numerose frasi sull’amore e le donne.

L’amore e l’odio non sono ciechi, bensì accecati dal fuoco che covano dentro

Due cose vuole l’uomo autentico: pericolo e giuoco. Perciò egli vuole la donna, come il giocattolo più pericoloso. L’uomo deve essere educato per la guerra e la donna per il ristoro del guerriero: tutto il resto è sciocchezza. Al guerriero non piacciono frutti troppo dolci. Perciò gli piace la donna; anche la donna più dolce è amara.

L’amore è lo stato in cui l’uomo vede le cose diverse da come sono.

Le medesime passioni hanno nell’uomo e nella donna un ritmo diverso: perciò uomo e donna continuano a fraintendersi.

Non la forza, ma la costanza di un alto sentimento fa gli uomini superiori.

Nel vero amore è l’anima che abbraccia il corpo.

L’amore porta alla luce le qualità elevate e nascoste di un amante, ciò che vi è in lui di raro ed eccezionale. Così trae in inganno su ciò che in lui rappresenta la norma.

Nella vendetta e nell’amore la donna è più barbarica dell’uomo.

L’enorme aspettativa riguardo l’amore sessuale e la vergogna per questa aspettativa rovinano sin dall’inizio alle donne ogni prospettiva.

Tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male.

Ben poche sono le donne oneste che non siano stanche di questo ruolo.

Offende in modo irreparabile lo scoprire che là dove si era convinti di essere amati, si era considerati solo una suppellettile, un gingillo da salotto, grazie al quale il padrone di casa poteva sfogare davanti agli ospiti la propria vanità.

Non che Tu mi abbia ingannato, ma che io non Ti creda più: questo mi ha scosso.

Una donna può stringere legami di amicizia con un uomo, ma per mantenerla è necessario il concorso d’una leggera avversione fisica.

Pretendere di essere amati è la presunzione più grande.

Una bella donna ha qualcosa in comune con la verità: entrambe danno più felicità quando si desiderano che quando si posseggono.

Io sono interamente corpo, e nient’altro; l’anima è soltanto una parola per indicare qualche cosa che riguarda il corpo.

Se i coniugi non vivessero insieme i buoni matrimoni sarebbero più frequenti.

La sensualità affretta spesso la crescita dell’amore, così che la radice rimane debole e facile da strappare.

Non è la mancanza di amore, ma la mancanza di amicizia che rende i matrimoni infelici.

Il vero amore pensa all’istante e all’eternità, mai alla durata.

La felicità non ha volto ma spalle: per questo noi la vediamo quando se n’è andata!

Si comincia con il disimparare ad amare gli altri e si finisce con il non trovare in noi stessi più niente degno di essere amato.

E che cosa amerò se non l’enigma delle cose?

C’è sempre un grano di pazzia nell’amore, così come c’è sempre un grano di logica nella pazzia.

Frasi sulla solitudine

La solitudine è un tema molto caro a Nietzsche che ne parla spesso nei suoi scritti, analizzando una condizione che accompagna da sempre l’uomo. Le frasi sulla solitudine del filosofo ci fanno riflettere, ma soprattutto guardare da un altro punto di vista questo concetto.