Frasi come stupende lezioni di vita: aforismi per imparare a vivere

La vita è misteriosa e ricca di sorprese, sia positive che negative: gioie e momenti di pura felicità si alternano ad ostacoli che sembrano impossibili da superare e cadute rovinose. Ma ogni errore nasconde un grande insegnamento, da cui possiamo trarre spunto per rialzarci e trovare la strada per migliorare, giorno dopo giorno. Su DiLei abbiamo raccolto le più belle frasi che, come vere e proprie lezioni di vita, ti faranno riflettere e magari ti aiuteranno a capire qual è la via giusta da imboccare.

Frasi lezioni di vita, le più profonde

Dall’alba dei tempi, scrittori e filosofi riflettono sul senso profondo della vita e su ciò che di più importante dovremmo perseguire come obiettivo. Da questi pensieri sono nate citazioni bellissime e molto profonde, che potranno regalarti l’attesa illuminazione.

La grande lezione della vita è non avere mai paura di nessuno o di niente. (Frank Sinatra)

È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. (Oscar Wilde)

Uno stomaco vuoto, un portafoglio vuoto e un cuore spezzato possono insegnarti le migliori lezioni della vita. (Robin Williams)

Ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura. L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma colui che sconfigge questa paura. (Nelson Mandela)

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. (Benjamin Franklin)

Ci vuole solo coraggio, o forse buon senso, per capire che le lezioni migliori sono di solito le più dure; e che spesso fra queste ultime c’è la sconfitta. (Anthony Clifford Grayling)

La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione. (Winston Churchill)

Non conta chi sei, ma ciò che pensano tu sia. (Andy Warhol)

La cosa più importante nella vita è scegliere una direzione, e dimenticare le altre. (Kasturba Gandhi)

Chi non vince ogni giorno un po’ di paura non ha imparato il segreto della vita. (Ralph Waldo Emerson)

Non è quello che diciamo o pensiamo che ci definisce, ma quello che facciamo. (Jane Austen)

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

Le lezioni della delusione, dell’umiliazione e dell’errore colpiscono più a fondo di quelle di mille maestri. (Johann Heinrich Füssli)

La vita è breve e non abbiamo troppo tempo per rallegrare i cuori di coloro che sono con noi in cammino lungo la strada buia. Sii pronto ad amare. Sii gentile senza indugi. (Henri Frédéric Amiel)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Se la vita non ci ha dato altro che una cella di reclusione, facciamo in modo di addobbarla, almeno, con le ombre dei nostri sogni. (Fernando Pessoa)

La vita è un susseguirsi di lezioni che bisogna aver vissuto per capirle. (Helen Keller)

Finché vivi, splendi, non affliggerti per nulla. La vita è breve e il tempo esige il suo tributo. (Sicilo)

La lezione più importante che l’uomo possa imparare in vita sua non è che nel mondo esiste il dolore, ma che dipende da noi trarne profitto, che ci è consentito trasformarlo in gioia. (Rabindranath Tagore)

Frasi sugli insegnamenti di vita

Dalle riflessioni più famose possiamo apprendere ciò di cui abbiamo bisogno per diventare persone migliori e per andare avanti nella nostra vita. Scopriamo le frasi più belle che sono insegnamenti importanti assolutamente da ricordare.

Non parlare di te. Lo faranno già gli altri quando te ne sarai andato. (Wilson Mizner)

Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai. (Alex Zanardi)

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza fiato. (Maya Angelou)

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche)

Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano. (Oscar Wilde)

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice. (Umberto Saba)

Soffrire senza lamentarci è l’unica lezione che dobbiamo imparare in questa vita. (Vincent Van Gogh)

Niente se ne va prima di averci insegnato ciò che dobbiamo imparare. (Buddha)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo, né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Vivere è cambiare, è questa la lezione che ci insegnano le stagioni. (Paulo Coelho)

La cosa più importante da fare nella propria vita è non interferire con quella degli altri. (Frank Zappa)

La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri: di conseguenza, sii consapevole dei pensieri che circolano nella tua mente e presta attenzione a non aggrapparti a pensieri in discordia con la virtù e la ragionevolezza. (Marco Aurelio)

Ogni giorno dovremmo ascoltare una canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro e, se possibile, dire qualche parola ragionevole. (Johann Wolfgang von Goethe)

Sii sempre la versione migliore di te stesso e non la brutta copia di qualcun altro. (Judy Garland)

Ciò che conta, alla fine, è vivere appassionatamente, anche quando la vita si ribella e ti colpisce dritto in viso. (Boris Vian)

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. (Charlie Chaplin)

Che cos’è la sconfitta? Nient’altro che imparare, nient’altro che il primo passo verso qualcosa di meglio. (Wendell Phillips)

In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti. (Robert Lee Frost)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. (Colin Powell)

Nella vita non si fa ciò che si vuole, ma si è responsabili di ciò che si è. (Jean-Paul Sartre)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

Frasi brevi lezioni di vita

Vuoi scrivere qualcosa di profondo sul tuo profilo social, a corredo di una bella foto? Ecco le più suggestive frasi brevi come lezioni di vita, piccole riflessioni di cui fare tesoro.

Imparare a lasciarsi andare. Questa è la chiave per la felicità. (Buddha)

La vita è una lunga lezione di umiltà. (James M. Barrie)

Impara ciò che dev’esser preso sul serio e ridi del resto. (Herman Hesse)

Rispetta te stesso e gli altri ti rispetteranno. (Confucio)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

Breve è la vita che viviamo davvero. Tutto il resto è tempo. (Lucio Anneo Seneca)

Meglio imparare la saggezza tardi che non impararla mai. (Arthur Conan Doyle)

Non aspettare. Non sarà mai il momento giusto. (Napoleon Hill)

Trasforma le tue ferite in saggezza. (Oprah Winfrey)

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

Preparati al peggio; aspettati il meglio; e prendi ciò che viene. (Hannah Arendt)

Non ci sono errori o fallimenti, solo lezioni. (Denis Waitley)

La vita è piena di felicità e lacrime; sii forte e abbi fede. (Kareena Kapoor Khan)

Sapere ciò che è giusto e non farlo è la peggiore vigliaccheria. (Confucio)

Le lezioni non si danno, si prendono. (Cesare Pavese)

Una vita è un’opera d’arte. Non c’è poesia più bella che vivere pienamente. (Georges Clemenceau)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

Vivi come desidererai di aver vissuto quando sarai sul letto di morte. (Christian Fürchtegott Gellert)

Impara dal passato, vivi nel presente, spera nel futuro. (Albert Einstein)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da vivere. (Soren Kierkegaard)

Se non è giusto, non farlo. Se non è vero, non dirlo. (Marco Aurelio)

Frasi dei poeti sul senso della vita

Qual è il senso più profondo della vita, quello che dovremmo imparare per poter godere appieno di ogni singola meraviglia che ci passa davanti agli occhi? Molti grandi poeti hanno provato a metterlo in versi: ecco le loro opere più belle e significative.

Prendi un sorriso,

Regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole,

Fallo volare là dove regna la notte.

Scopri una sorgente,

Fai bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima,

Posala sul volto di chi non ha pianto.

Prendi il coraggio,

Mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Scopri la vita,

Raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza

E vivi nella sua luce.

Prendi la bontà

E donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore

E fallo conoscere al mondo.

(Mahatma Gandhi)

Se è sogno, se è attesa, se è un piano che si svolge giorno

Dopo giorno e non te ne accorgi

Se non guardando all’indietro. Non sai se ha senso.

In certi momenti il senso non conta.

Contano i legami.

(Jorge Luis Borges)

Non mi stanco della vita!

E nemmeno tu devi stancartene… Vivi!

Combattere con determinazione è un bene,

Abbracciare la vita e vivere con passione.

Perdere con classe e vincere con audacia,

Perché il mondo appartiene a chi osa

E la vita è troppo bella per essere insignificante.

(Charlie Chaplin)

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.

La vita è la vita, difendila.

(Madre Teresa di Calcutta)

