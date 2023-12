Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi sul godersi la vita

Il caos di tutti i giorni, la routine, i problemi da risolvere sono spesso un freno. Le frasi sul godersi la vita al meglio sono uno sprone per non arrendersi mai e ottenere sempre il massimo da ogni giorno. Qualsiasi siano i propri sogni, le proprie aspirazioni l’importante è dare tutto quello che si può per non avere né rimpianti, né rimorsi.

Non si sa quanto lunga sia la vita di ognuno di noi, e forse questo è quello che ci spinge a goderci ogni singolo momento. L’incertezza deve essere il motore per far sì che ogni istante sia degno di essere vissuto. A prescindere dalla strada che si decide di percorrere per realizzare sé stessi.

Ecco perché DiLei ha deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi più significativi sull’argomento. Perché, quando si dimentica ciò che conta nella vita veramente, ci sia il pensiero di qualcun altro – più o meno famoso – a ricordarci che, qualsiasi cosa accada, stare al mondo è la più grande delle fortune.

Frasi sul percorso della vita

Ogni fase della propria esistenza è diversa dalla precedente. Le priorità mutano e, insieme alle esperienze si cresce: si scopre quale posto si desidera occupare nel mondo. Le frasi sul godersi la vita sono fondamentali per arricchire questo percorso e renderlo indimenticabile. A prescindere dalle difficoltà e dalle gioie che l’esperienza porta con sé.

La gioventù dovrebbe venire alla fine della vita; allora uno la potrebbe godere pienamente (Tilla Durieux).

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri (Oscar Wilde).

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché (Mark Twain).

Che altro rimane se non godere la vita facendo seguire a ogni azione virtuosa un’altra azione virtuosa, così da non lasciare fra tutte neppure il più piccolo intervallo? (Marco Aurelio).

La vita non si spiega, si vive (Luigi Pirandello).

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii (James Joyce).

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi (George Bernard Shaw).

L’uomo veramente saggio è colui che spende tutti i suoi soldi per godersi la vita, così da arrivare alla fine dei suoi giorni soltanto con i soldi per il funerale (Romano Battaglia).

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto (Oscar Wilde).

Goditi la vita: ne hai una soltanto (Richard Branson).

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora (Johan Wolfgang von Goethe).

È importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita (Anonimo).

Goditi le piccole cose, perché un giorno potresti guardarti indietro e renderti conto che erano grandi cose (Robert Breault).

La vita è imparare ad amare (Abbé Pierre).

Per godere la vita, bisognerebbe rinunciare alle lusinghe della vita. Questo dovrebbe far parte della nostra natura (Mahatma Gandhi).

Frasi sul godersi il momento

Il presente è destinato a diventare passato in un lampo. Ogni istante deve essere vissuto come se fosse l’ultimo, come se non ci fossero seconde possibilità, occasioni per recuperare. Ogni giorno è importante alzarsi la mattina e dare il meglio di sé. Non per dimostrare qualcosa a qualcuno, ma per rispettare sé stessi e la fortuna che vivere comporta.

Per molti la vita è troppo lunga, e troppo breve la felicità; sciupano le gioie perché non ne sanno godere, e poi vorrebbero poter tornare indietro quando l’occasione è passata (Baltasar Gracián y Morales).

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi (Charlie Chaplin).

Non spendere soldi per acquistare cose, spendi soldi per fare esperienze. Ti godrai la vita molto di più! (Ziad K. Abdelnour).

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita (Mark Twain).

La vita è piena di ironie, è meglio godersi ora ciò che si ha, senza preoccuparsi di un domani ipotetico (Isabel Allende).

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro (Maya Angelou).

Che la vita è una merda passi. Ma che una debba anche godersela, è un po’ troppo (Altan).

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso (Fëdor Dostoevskij).

Non aspettare la malattia per cercare di godere di ogni tuo giorno. È quando finirà la tua felicità che capirai di essere stato felice (Marco Chierici).

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce (Lev Tolstoj).

Goditi la vita oggi, perché ieri è passato e domani potrebbe non arrivare mai (Alan Coren).

Stupisco sempre me stesso. È l’unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta (Oscar Wilde).

Gli stolti vogliono vivere a lungo, ma non sanno godere una vita lunga (Democrito).

E davanti a lei la vita risplendeva come in una notte buia una riva piena di luci (Nina Berberova).

Dovremmo goderci la vita e trarre il massimo da essa, non per la costante paura di ciò che potrebbe accaderci in un mitico aldilà, ma perché abbiamo una sola opportunità di vivere (Greg Graffin).

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi (Danny Kaye).

Io divido l’umanità in due gruppi: quelli che tagliano prima le unghie della mano sinistra e quelli che tagliano prima le unghie della mano destra. La mia teoria è che le persone che tagliano prima le unghie della mano sinistra sono più spensierate, tendono a godersi di più la vita… perché vanno dritti al compito facile, tengono le difficoltà per ultime (Seligman, Stellan Skarsgård).

A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande, risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita (John Lennon).

Frasi sul godersi la vita in inglese

Le frasi sul godersi la vita di poeti, filosofi, artisti, persone anonime che sono riuscite a cogliere la vera essenza possono essere d’ispirazione. Anche le lingue possono dare un fascino diverso alla singola riflessione. Qui ci si concentra su quelle in inglese: la lingua universale per eccellenza. A tal proposito, ecco le frasi celebri sulla vita da non dimenticare mai.

I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life [Credo che Dio ci abbia messo in questo mondo per essere felici e goderci la vita] (Robert Baden-Powell).

All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it [A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela] (Samuel Butler).

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going to fast, you also miss the sense of where you are going and why [Rallenta e goditi la vita. Non è solo il panorama che ti perdi andando veloce, ma anche il senso di dove stai andando e perché] (Eddie Cantor).

Everything in excess! To enjoy the flavor of life, take big bites. Moderation is for monks [Tutto in eccesso. Per godere il sapore della vita, dacci dentro a grandi morsi. La moderazione va bene per i monaci] (Robert Anson Heinlein).

Life is either a daring adventure or nothing at all [La vita è un’avventura audace o niente di niente] (Helen Keller).

Life is to be enjoyed, not endured [La vita deve essere goduta, non sopportata] Gordon B. Hinckley.

Life is too short to be working for someone else’s dream [La vita è troppo breve per passarla a vivere il sogno di qualcun altro] (Hugh Hefner).

Live, travel, adventure, bless and don’t be sorry [Vivi, viaggia, avventurati, benedici e non dispiacerti] (Jack Kerouac).

Live, travel, adventure, bless and don’t be sorry [Vivi, viaggia, avventurati, benedici e non dispiacerti] (Jack Kerouac). Everyone is trying to accomplish something big, not realizing that life is made up of little things [Tutti cercano di realizzare qualcosa di grande, senza rendersi conto che la vita è fatta di piccole cose] (Frank Clark).

Everyone is trying to accomplish something big, not realizing that life is made up of little things [Tutti cercano di realizzare qualcosa di grande, senza rendersi conto che la vita è fatta di piccole cose] (Frank Clark). Do what you can, with what you have, where you are [Fai quello che puoi con quello che hai, nel posto in cui sei] (Theodore Roosevelt).

Do what you can, with what you have, where you are [Fai quello che puoi con quello che hai, nel posto in cui sei] (Theodore Roosevelt). If you end up with a boring miserable life because you listened to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you how to do your shit, then you deserve it [Se passi una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, il tuo insegnante, il tuo prete o qualche tizio in tv che ti diceva come farti gli affari tuoi, allora te lo meriti] (Frank Zappa).

If you end up with a boring miserable life because you listened to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you how to do your shit, then you deserve it [Se passi una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, il tuo insegnante, il tuo prete o qualche tizio in tv che ti diceva come farti gli affari tuoi, allora te lo meriti] (Frank Zappa). Seize the day. Make your life extraordinary [Cogliete l’attimo, rendete straordinaria la vostra vita] (Robin Williams).

Seize the day. Make your life extraordinary [Cogliete l’attimo, rendete straordinaria la vostra vita] (Robin Williams). The chief danger in life is that you may take too many precautions [Il pericolo più grande della vita consiste nel prendere troppe precauzioni] (Alfred Adler).

The chief danger in life is that you may take too many precautions [Il pericolo più grande della vita consiste nel prendere troppe precauzioni] (Alfred Adler). All we have to decide is what to do with the time that is given us. [Tutto quello che dobbiamo decidere è cosa fare del tempo che ci viene concesso] (J. R. R. Tolkien).

All we have to decide is what to do with the time that is given us. [Tutto quello che dobbiamo decidere è cosa fare del tempo che ci viene concesso] (J. R. R. Tolkien). The best way to prepare for life is to begin to live [Il modo migliore per prepararsi alla vita è iniziare a viverla] (Elbert Hubbard).

The best way to prepare for life is to begin to live [Il modo migliore per prepararsi alla vita è iniziare a viverla] (Elbert Hubbard). It is not length of life, but depth of life [Non conta la durata della vita, ma la sua profondità] (Ralph Waldo Emerson).

It is not length of life, but depth of life [Non conta la durata della vita, ma la sua profondità] (Ralph Waldo Emerson). Dost thou love life? Then do not squander time, for that’s the stuff life is made of [Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta] (Benjamin Franklin).

People are strange: they are constantly angered by trivial things, but on a major matter like totally wasting their lives, they hardly seem to notice [Le persone sono strane: sono costantemente arrabbiate per cose banali, ma di una questione importante come sprecare completamente la loro vita, sembrano a malapena accorgersene] (Charles Bukowski).

Life’s too short. Start with Dessert! [La vita è breve. Inizia dal dolce!] (Barbra Streisand).

It is impossible to enjoy idling thoroughly unless one has plenty of work to do [È impossibile godersi l’ozio senza avere molto lavoro da fare] (Jerome K. Jerome).

Frasi sull’essere forti nella vita

Qualsiasi cosa accada, qualsiasi prova ci si ritrovi a dover affrontare, le frasi sulla vita sono un modo per non perdere la rotta quando tutto sembra cadere a rotoli. Nei momenti felici, così come in quelli difficili, è importante non dimenticare mai che l’esistenza è una e non c’è possibilità di replica.