Le frasi più belle ed emozionanti di Martin Luther King su pace e non violenza

Vero nome Michael Luther King, soprannominato Martin quando aveva 6 anni, Martin Luther King ha cambiato il mondo con le sue parole. Frasi e citazioni che ancora oggi risuonano nelle coscienze di tante persone e che hanno mutato per sempre il corso della storia. Figura chiave nella lotta per i diritti umani e uomo di pace, Martin Luther King ci ha lasciato una grande eredità.

DiLei ha raccolto le frasi, le citazioni e gli aforismi più belli di Martin Luther King per non dimenticare mai che l’amore è una forza straordinaria, capace di opporsi sempre al male.

Martin Luther King frasi sulla pace e libertà

Uomo di pace e fautore della libertà, Martin Luther King è stato negli anni Cinquanta e Sessanta il protagonista di una lotta contro la segregazione razziale e a favore della giustizia. Non a caso ha sempre portato avanti una visione simile a quella di Gandhi, impostata sulla non violenza anche di fronte a violenze e minacce, sino al suo assassinio nel 1968. Grande uomo e personalità fondamentale nell’ambito dei diritti civili, nel 1964 Martin Luther King vinse il Premio Nobel per la Pace. Le frasi sulla pace e la libertà ci insegnano quanto sia importante combattere in ciò in cui crediamo, imparando a credere nel valore

Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti.

Il passato è profetico in quanto afferma a voce alta che le guerre sono pessimi scalpelli per scolpire un domani di pace.

La vera pace non è semplicemente l’assenza di tensione: è la presenza della giustizia.

Non è sufficiente dire che non dobbiamo fare la guerra. È necessario amare la pace e il sacrificio per questo.

La non violenza è un’arma potente e giusta. Si tratta di un’arma unica nella storia, che taglia senza ferire e nobilita l’uomo che la usa.

La più grande debolezza della violenza è l’essere una spirale discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica.

Mi rifiuto di accettare il punto di vista secondo cui l’umanità è così tragicamente legata alla mezzanotte senza stelle del razzismo e della guerra e che la luminosa alba della pace e della fratellanza non potrà mai diventare una realtà… Credo che la verità disarmata e l’amore incondizionato avranno l’ultima parola.

La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo.

Dobbiamo sempre condurre la nostra lotta sul piano della dignità e della disciplina. Non dobbiamo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica.

La pace non è solo un fine remoto da raggiungere, ma un mezzo per raggiungere quel fine.

Per il progresso dell’umanità, non si può sfuggire a Gandhi. Egli visse, pensò ed operò ispirato dalla visione dell’umanità che evolve verso un mondo di pace e di armonia. Ignorandolo, lo facciamo a nostro rischio e pericolo.

Dobbiamo arrivare a vedere che il nostro fine è una società in pace con se stessa, una società che può vivere con la sua coscienza.

La violenza come mezzo per raggiungere la giustizia razziale è al contempo impraticabile e immorale. Non dimentichiamo che la violenza spesso produce risultati momentanei. Le nazioni hanno spesso vinto la loro indipendenza in battaglia. Ma nonostante le vittorie temporanee, la violenza non porta mai pace permanente.

La scelta non è tra violenza e non violenza, ma tra non violenza e non esistenza.

L’amore è l’unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

La speranza di un mondo sicuro e vivibile spetta agli anticonformisti disciplinati che si dedicano alla giustizia, alla pace e alla fratellanza.

Dobbiamo concentrarci non solo sull’espulsione negativa della guerra, ma sull’affermazione positiva della pace.

La non violenza è la risposta alle domande cruciali politiche e morali del nostro tempo: il bisogno per l’uomo di sconfiggere l’oppressione e la violenza senza ricorrere all’oppressione e alla violenza. La base di tale metodo è l’amore.

La pace mondiale attraverso mezzi non violenti non è né assurda né irraggiungibile. Tutti gli altri metodi hanno fallito. Quindi dobbiamo ricominciare daccapo. La non violenza è un buon punto di partenza. Quelli di noi che credono in questo metodo possono essere voci di ragione, sanità mentale e comprensione tra le voci di violenza, odio ed emozione. Possiamo benissimo creare uno stato d’animo di pace da cui si possa costruire un sistema di pace.

La vera tragedia non è la violenza e e la crudeltà delle persone cattive, ma il silenzio delle persone buone.

Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo.

Un’ingiustizia commessa in un solo luogo è una minaccia per la giustizia in ogni luogo.

Con la violenza puoi uccidere colui che odi ma non uccidi l’odio. La violenza aumenta l’odio e nient’altro.

Ignorare il male equivale ad esserne complici.

Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico.

Non violenza significa evitare non solo la violenza fisica esterna, ma anche la violenza interna dello spirito. Non solo dobbiamo rifiutarci di sparare a un uomo, ma dobbiamo rifiutarci di odiarlo.

L’umanità deve porre fine alla guerra o la guerra metterà fine all’umanità.

Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce dell’altruismo creativo o nel buio dell’egoismo distruttivo. Questa è la decisione. La più insistente ed urgente domanda della vita è: “Che cosa fate voi per gli altri?”

Martin Luther King frasi in inglese

Le frasi in inglese di Martin Luther King riescono a restituirci al meglio la forza e la potenza delle parole di questo grande uomo. A partire dal celebre discorso che inizia con: “I have a dream…”, ossia “Ho un sogno”, passato alla storia per la sua potenza.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. (traduzione – Ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere).

There can be no deep disappointment where there is not deep love. (Traduzione – Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo).

Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed. (Traduzione – La libertà non è mai data volontariamente dall’oppressore; deve essere reclamata dagli oppressi).

There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right. (Traduzione – Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bisogna prenderla, perché la coscienza ti dice che è giusta).

Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. (Traduzione – L’amore è l’unica forza in grado di trasformare un nemico in un amico).

Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress. (Traduzione – La legge e l’ordine esistono allo scopo di stabilire la giustizia, e quando falliscono questo obiettivo diventano dighe pericolosamente strutturate, ostruzioni lungo il flusso del progresso sociale).

We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope. (Traduzione – Dobbiamo accettare la delusione finita, ma non dobbiamo mai perdere la speranza infinita).

If I cannot do great things, I can do small things in a great way. (Traduzione – Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico).

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that. (Traduzione – La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo).

If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward. (Traduzione – Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti).

The time is always right to do what is right. (Traduzione – È sempre il momento giusto per fare ciò che è giusto).

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. (Traduzione – Il valore di un uomo non si misura nei momenti di agio e benessere, ma in quelli dove affronta sfide e avversità).

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. (Traduzione – Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano.

We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now. (Traduzione – Potremmo essere arrivati da navi diverse, ma ora siamo nella stessa barca).

Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. (Traduzione – Nulla al mondo è più pericoloso di un’ignoranza sincera e una stupidità coscienziosa).

I have a dream that one day little black boys and girls will be holding hands with little white boys and girls. (Traduzione – Ho un sogno, che un giorno i ragazzini bianchi stringeranno la mano ai ragazzini di colore come se fossero fratelli e sorelle).

I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. (Traduzione – Ho deciso di stare dalla parte dell’amore. L’odio è un peso troppo grande da sopportare).

Life’s most persistent and urgent question is: “What are you doing for others?”. (Traduzione – La domanda più persistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?”).

It may be true that the law cannot make a man love me, but it can keep him from lynching me, and I think that’s pretty important. (Traduzione – Può essere vero che la legge non può far sì che un uomo mi ami, ma può impedirgli di linciammi, e penso che questo sia piuttosto importante).

Everything that we see is a shadow cast by that which we do not see. (Traduzione – Tutto ciò che vediamo è un’ombra proiettata da ciò che non vediamo).

We must build dikes of courage to hold back the flood of fear. (Traduzione – Dobbiamo costruire dighe di coraggio per trattenere il diluvio di paura).

We must learn to live together as brothers or perish together as fools. (Traduzione – Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti).

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. (Traduzione – Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici).

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. (Traduzione – Un’ingiustizia commessa in un solo luogo è una minaccia per la giustizia in ogni luogo).

Non violence is a powerful and just weapon. Indeed, it is a weapon unique in history, which cuts without wounding and ennobles the man who wields it. (Traduzione – La non violenza è un’arma potente e giusta. In effetti, è un’arma unica nella storia, che taglia senza ferire e nobilita l’uomo che la maneggia).

A genuine leader is not a searcher for consensus but a molder of consensus. (Traduzione – Un vero leader non è un ricercatore di consenso, ma un modellatore di consenso).

A right delayed is a right denied. (Traduzione – Un diritto ritardato è un diritto negato).

The first question which the priest and the Levite asked was: “If I stop to help this man, what will happen to me?” But… the good Samaritan reversed the question: “If I do not stop to help this man, what will happen to him?”. (Traduzione – La prima domanda che il sacerdote e il levita hanno chiesto è stata: “Se mi fermassi per aiutare quest’uomo, cosa mi succederà?” Ma … il buon samaritano ha invertito la domanda: “Se non mi fermassi ad aiutare quest’uomo, che cosa gli succederà?”).

The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people. (Traduzione – La vera tragedia non è la violenza e e la crudeltà delle persone cattive, ma il silenzio delle persone buone).

No one really knows why they are alive until they know what they’d die for. (Traduzione – Nessuno sa davvero perché è vivo fino a quando non sa per cosa è destinato a morire).

Frasi di Martin Luther King sull’amore

Martin Luther King segue la filosofia di Mahatma Gandhi: per lui l’amore può vincere ogni cosa ed è il segreto per combattere l’odio, la rabbia e l’indifferenza. Un antidoto ad ogni male e il modo giusto per unire le persone e renderle davvero felici.