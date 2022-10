Frasi sulla giustizia, le citazioni e gli aforismi più significativi su cui riflettere

Fonte: iStock

Si tratta di un concetto che ha una sua importanza, morale e pratica, dai tempi antichi. Ecco allora che di frasi sulla giustizia sulle quali soffermarsi per farle proprie e analizzarle ce ne sono tantissime. Si potrebbe partire dal significato di una delle parole più profonde che esistano, per poi passare alla sua applicazione nella quotidianità.

Diverse accezioni, diversi contesti e applicazioni: perché è l’uomo che l’ha inventata ed è lui a metterla in atto. A seconda della profondità d’animo dei giuristi, i risultati sono diametralmente opposti. Ma la giustizia non è solo quella nell’aula dei tribunali. È anche quella che risiede in ognuno di noi, che ci permette di scegliere fra bene e male. DiLei ha fatto una selezione di tutte le citazioni e gli aforismi che possono fare la differenza nella vita di chi li legge.

Frasi su legalità e giustizia

Personaggi famosi, gente comune: tutti abbiamo a che fare con le frasi sulla giustizia ogni giorno, perché è un concetto su cui agiamo quotidianamente. Ogni gesto, ogni scelta presuppone di decidere da che parte stare. Se essere giusti o se commettere delle cattiverie nei confronti del prossimo.

La vera integrità è fare la cosa giusta sapendo che nessuno si accorgerà se l’avrai fatta oppure no (Oprah Winfrey).

Giustizia ritardata è giustizia negata (Montesquieu).

Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare (Albert Einstein).

La giustizia è come un treno che è quasi sempre in ritardo (Evgenij Evtušenko).

Il problema non è fare la cosa giusta. È sapere quale sia la cosa giusta (Lyndon Baines Johnson).

Se la giustizia fosse davvero giusta, non avrebbe bisogno di produrre così tante leggi ogni giorno (Fabrizio Caramagna).

Mi ricordo quando ‘legale’ si riferiva a una cosa di giustizia, ora significa un certo tipo di scappatoia (Charles Whiting).

La giustizia è uguale per tutti. Non è colpa nostra se non tutti sono uguali (Altan).

Se credi di andare in tribunale e trovare giustizia, allora puoi anche andare dal fotografo e farti levare un dente (Pitigrilli).

Serve che la macchina della giustizia venga fatta funzionare. Servono nuove assunzioni, nuovo personale, stanziamenti per le spese, aprire la cancelleria. Ci sono tribunali in cui manca la carta per le fotocopie. È come se i politici non avessero interesse a farla funzionare la macchina della giustizia. La politica latita su questo versante, dai tempi… più o meno di tangentopoli. E così abbiamo una giustizia lenta; ma una giustizia lenta non è giustizia. In Italia delinquere conviene, diceva anni fa il giudice Piercamillo Davigo e le cose nel frattempo non sono certo migliorate (Daniele Luttazzi).

Nessuno ottiene giustizia. La gente ottiene solo fortuna o sfortuna (Orson Welles).

La Giustizia può essere cieca; ma che olfatto! Riconosce le classi sociali a chilometri di distanza (Millor Fernandes).

No, non siamo ancora soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come l’acqua e il diritto come un fiume possente (Marthin Luther King).

Il vero giusto è colui che si sente sempre a metà colpevole dei misfatti di tutti (Khalil Gibran).

Il miglior modo per far abrogare una pessima legge consiste nel farla applicare rigorosamente (Abraham Lincoln)

È dimostrato che si può sopravvivere tre giorni senza acqua, due mesi senza cibo e tutta la vita senza giustizia (Jan Sobotka).

È meglio rischiare di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente (Voltaire).

Sconfiggere la povertà non è un atto di carità, è un atto di giustizia (Nelson Mandela).

Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un buon rivoluzionario (Ernesto Che Guevara).

Mettere in pratica il concetto di lealtà e di bene verso il prossimo è un atto rivoluzionario, in un mondo in cui le frasi sulla giustizia – spesso e volentieri – sono solo citazioni e aforismi da appendere al muro per fare arredamento (e null’altro). Ecco l’importanza di ricordarle.

Non è necessario essere avvocato o magistrato per sapere che la legalità e la giustizia sono lontani dall’essere sinonimi (Adolphe-Basile Routhier).

Se non ci fossero persone cattive non ci sarebbero buoni avvocati (Charles Dickens).

Amo la vita e amo la giustizia; se, però, non potessi avere l’una e l’altra, rinuncerei alla vita pur di mantenere la giustizia (Mencio).

L’avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici tenendoli per sé (Heinrich Heine).

Sono d’accordo con Dante, che i luoghi più caldi dell’inferno sono riservati a coloro che, in un periodo di crisi morale, mantengono la loro neutralità (Martin Luther King Jr).

Moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto (Tacito).

La giustizia, è la bontà misurata in millimetri (Emma Andievska).

Mi oppongo a un ordine sociale in cui è possibile per un uomo che non fa assolutamente nulla di utile accumulare una fortuna di centinaia di milioni di dollari, mentre milioni di uomini e donne che lavorano tutti i giorni della loro vita hanno qualcosa di appena sufficiente per un’esistenza misera (Eugene V. Debs).

Il grido dei poveri non è sempre giusto, ma se non lo ascolti, non saprai mai che cosa è la giustizia (Howard Zinn).

A questo mondo si sa che la giustizia si compra e si vende come l’anima di Giuda (Giovanni Verga).

Le leggi sono come le tele di ragno, in cui solo i deboli restano inviluppati, mentre i potenti le spezzano e se ne liberano (Anacarsi).

La giustizia dovrebbe essere uno scudo per i deboli e gli impotenti, non un club per i potenti.

Giustizia. Ho sentito quella parola. L’ho provata. L’ho scritta. L’ho scritta diverse volte e sempre mi è sembrata una bugia maledettamente fredda per me. No, non c’è giustizia (Jean Rhys).

Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello (Charles Bowen).

Nella giustizia c’è sempre pericolo: se non per la legge, certo per i giudici (Henry Bordeaux).

Se noi riconosciamo che errare è dell’uomo, non è crudeltà sovrumana la giustizia? (Luigi Pirandello).

I giudici affamati firmano rapidamente la sentenza, e dei disgraziati vengono impiccati perché i giurati possano pranzare (Alexander Pope).

Spesso la legalità e la giustizia, sorprendentemente non camminano di pari passo o, meglio, l’ipocrisia di chi non sposa realmente la causa fa sì che ciò che è non è come appare.

Abbiamo scritto milioni e milioni di leggi per far rispettare i dieci comandamenti. Come possiamo pensare che ci sia giustizia in queste leggi?Ci sono due specie di giustizia: avere un avvocato che conosce bene la legge, e un avvocato che conosce bene il giudice (Coluche).

La giustizia è dalla nostra parte. Siede sul banco degli imputati (Dejan Milojevic).

In tempi di decadenza, la giustizia smaschera, non giudica (Corneliu Vadim Tudor).

La giustizia senza forza e la forza senza giustizia, sono due grandi disgrazie (Joseph Joubert).

La giustizia militare sta alla giustizia come la musica militare alla musica (Groucho Marx).

È lo spirito e non la forma della legge che mantiene viva la giustizia (Earl Warren).

Esistono due classi di uomini: i giusti e gli ingiusti. La divisione viene fatta dai giusti (Oscar Wilde).

La giustizia è la stella centrale che governa la società, il polo intorno al quale ruota il mondo politico, il principio e la regola di tutte le transazioni. Nulla avviene fra gli uomini che non sia in nome del diritto, nulla senza invocare la giustizia (Pierre-Joseph Proudhon).

La giustizia non è mossa dalla fretta… e quella di Dio ha secoli a disposizione (Umberto Eco).

Da giovani crediamo che il “minimo” che il mondo ci debba sia la giustizia; da vecchi ci accorgiamo, invece, che è il “massimo” (Marie von Ebner-Eschenbach).

La giustizia è troppo buona per alcune persone e non abbastanza buona per le restanti (Norman Douglas).

Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede (Piero Calamandrei).

La giustizia vive in buona parte dell’ossigeno che proviene dalla collaborazione dei cittadini (Francesco Saverio Borrelli).

Quando la politica entra dalla porta del tempio, la giustizia fugge impaurita dalla finestra per tornarsene al cielo (Francesco Carrara).

Le leggi sono prodotte dall’egoismo, dall’inganno e dalla lotta di partito; esse non possono servire una vera giustizia (Lev Tolstoj).

Quante ingiustizie sono state perpetrate al grido di “giustizia è fatta” (Roberto Gervaso).

Se la giustizia non portasse una benda sugli occhi, proverebbe orrore per i propri errori (Manuel Neila).

Perché la giustizia dovrebbe essere uguale per tutti, quando le ingiustizie sono tante e così diverse per ciascuno? (Guido Clericetti).

C’è un messaggio di giustizia in ogni pallottola che sparo (Jorge Rebelo).

È impossibile essere giusti, se non si è umani (Marchese di Vauvenargues).

C’è amore nella giustizia; esso si manifesta nella preoccupazione che ciascuno abbia il suo. Ma non c’è giustizia nell’amore come insegna la Parabola del Figliol Prodigo (Carlo Gragnani).

È meglio lasciare che accadano ingiustizie piuttosto che rimuoverle commettendo illegalità. Perseguitavano l’illegalità come il pescatore con la fiocina perseguita un grosso storione (Nikolaj Vasil’evič Gogol’).

Non si pesano sulla stessa bilancia le offese che si arrecano e quelle che si subiscono (Esopo).

La disobbedienza civile diventa un sacro dovere, quando lo Stato si sia fatto illegale, o, che è la stessa cosa, corrotto. Un cittadino che tratti con uno Stato simile ne condivide la corruzione o l’illegalità (Mahatma Gandhi).

Se temi la solitudine non cercare di essere giusto (Jules Renard).

Frasi sulla giustizia divina che arriva sempre

E quello che spaventa di più dell’immanente, forse, è il trascendente. Se giudici, avvocati e tribunali fanno paura, per chi crede il giudizio divino è ancora più importante, implacabile per chi sbaglia. Poi c’è chi confida nel perdono di Dio, ma nessuno – fino a quando non arriva nell’aldilà – può esser certo di quale sia la sua fine. Chi meglio di chi ha fatto della fede la sua ragione di vita può essere da guida sulla Terra?

Nel Giorno del Giudizio, un uomo è comparso davanti a Dio e ha detto: “.. Signore, ho rispettato tutte le leggi e non ho fatto nulla di male, le mie mani sono pulite”. Teneva le mani di fronte a Dio. E Dio rispose: «Sono lì, ma sono vuote ..”.

Può darsi che il giudizio universale cominci domani; allora, e non prima, smetteremo di lavorare per un futuro migliore (Dietrich Bonhoeffer).

Il giorno del Giudizio Universale, quando una voce ordinerà «Tutti in piedi!», riuscirò a trovare le mie pantofole? (Woody Allen).

Non aspettate il giudizio finale. Esso ha luogo tutti i giorni (Albert Camus).

Il giorno del giudizio, non ci verrà chiesto che cosa abbiamo studiato, ma piuttosto che cosa abbiamo fatto; né ci verrà chiesto se abbiamo saputo parlare bene, ma piuttosto se abbiamo saputo vivere devotamente (Tommaso da Kempis).

Al momento del Giudizio Universale da ogni fossa comune risorgerà una sola creatura. E Dio dovrebbe osare giudicarla! (Elias Canetti).

Il mondo stesso è il giudizio universale (Arthur Schopenhauer).

Al giudizio finale verranno pesate soltanto le lacrime (Emil Cioran).

Giorno dell’ira sarà quel giorno dissolverà il mondo terreno in cenere (Tommaso da Celano).

Giudichiamoci da noi stessi, fratelli miei, e col giudizio anticipato di noi stessi preveniamo quello di Dio (Bernard de Clairvaux).

Quando metterai giudizio? Quando verrà il Giorno (Carlo Gragnani).

Il giorno del giudizio, chissà quanti morti si daranno malati (Roberto Gervaso).

Il Giudizio Universale sarà il giorno in cui Dio verrà a giustificarsi (Alfred de Vigny).

Le frasi sulla giustizia terrena aiutano a trovare la strada per ottenere quella divina. Con ironia o seriamente, si affronta uno dei temi più discussi di tutti i tempi. Perché, a prescindere da come e quanto si vive, per chi crede, è davanti al Padre Eterno che dovremo trovarci alla fine della giostra.

Aforismi sulla giustizia da poeti, scrittori e filosofi

E, come sempre, i poeti, i filosofi e gli scrittori riescono a trovare la formula giusta per esprimere i pensieri che le persone spesso non riescono a tradurre in parole. Con semplicità, musicalità e andando dritto al punto danno voce a chi non riesce a dire la sua o a chi non sa quale sia il percorso migliore da intraprendere.

Nel finanziarsi per via illecita, ogni centro di potere non era sfiorato da alcun senso di colpa, perché per la propria morale interna, ciò che era fatto nell’interesse del gruppo era lecito, anzi benemerito, in quanto ogni gruppo identificava il proprio potere col bene comune; l’illegalità formale, quindi, non escludeva una superiore legalità sostanziale (Italo Calvino).

È facile essere buoni. Difficile è essere giusti (Victor Hugo).

Io non preferirei né l’uno né l’altro; ma, se fosse necessario o commettere ingiustizia o subirla, sceglierei il subire ingiustizia piuttosto che il commetterla (Socrate).

L’uomo, quando dà il suo meglio, è il più nobile degli animali. Separato dalla legge e dalla giustizia, è il peggiore (Aristotele).

A questo mondo si sa che la giustizia si compra e si vende come l’anima di Giuda (Giovanni Verga).

Bisogna essere matti come Falcone, Borsellino, e tanti altri eroi civili, per sacrificare la propria vita in nome della legalità (Andrea Camilleri).

All’avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle (Alessandro Manzoni).

In Italia il rispetto della legalità è il vero atto di rottura. Sono tantissimi gli adolescenti che vivono di illegalità, sono tantissimi gli adolescenti che prima di diventare maggiorenni hanno già la vita rovinata.

L’onestà non ha colore, spesso così come non ne ha l’illegalità (Roberto Saviano).

La mente dell’uomo superiore ha familiarità con la giustizia; la mente dell’uomo mediocre ha familiarità con il guadagno (Confucio).

Porgi aiuto alla legge, fa’ guerra alla illegalità (Pitagora).

Gli uomini condannano l’ingiustizia perché temono di poterne essere vittime, non perché aborrano di commetterla (Platone).

Molti giudici sono incorruttibili, nulla può indurli a fare giustizia (Bertolt Brecht).

Poesia di Lin Yutang

Dove ci sono troppi poliziotti non c’è libertà.

Dove ci sono troppi soldati non c’è pace.

Dove ci sono troppi avvocati non c’è giustizia.

Poesia di Edgar Lee Masters

La rotativa del “Clarion” di Spoon River fu distrutta,

e io impeciato e impiumato,

perché il giorno che gli Anarchici furono impiccati a Chicago pubblicai questo:

“Ho visto una donna bellissima con gli occhi bendati

sui gradini di un tempio di marmo.

Una grande folla le passava dinanzi,

i volti imploranti alzati verso di lei.

Nella sinistra impugnava una spada.

Brandendo quella spada,

colpiva ora un bimbo, ora un operaio,

ora una donna in fuga, ora un pazzo.

Nella destra teneva una bilancia:

nella bilancia venivano gettate monete d’oro

da chi scampava ai colpi della spada.

Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto:

“Non guarda in faccia nessuno”.

Poi un giovane con berretto rosso

le fu accanto con un balzo e le strappò la benda.

Ed ecco, le ciglia erano state corrose

dal marcio delle palpebre;

le pupille bruciate da un muco lattiginoso;

la follia di un’anima morente

era scritta su quel volto

allora la folla capì perché portasse la benda.

Frasi sulla pace dei grandi protagonisti del nostro tempo

E oggi più che mai, in un’epoca in cui si perde spesso la bussola e la linea fra bene e male si assottiglia sempre di più, è importante ricordare le frasi sulla giustizia e sulla pace. Concetti che, in un mondo coerente e corretto dovrebbero camminare a braccetto. A tal proposito, perché non soffermarsi anche sulle frasi sulla vendetta: quando il rancore travalica il desiderio di giustizia.

Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia (Madre Teresa di Calcutta).

Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili (Giovanni Falcone).

Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra (Margherita Hack).

La giustizia coincide solo occasionalmente con la legge e con l’ordine (Michael Connelly).

La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà (Papa Giovanni Paolo II).

La pace è un sogno, può diventare realtà… Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare (Nelson Mandela).

Vivere in pace è rispettare le opinioni altrui e dare molto, molto più di quanto si prende. È la volontà di condividere ciò che si possiede (Sergio Berbarén).

Giustizia? Otterrai giustizia nell’altro mondo. In questo accontentati della legge (William Gaddis).

Il problema della guerra e della pace sarà radicalmente diverso il giorno in cui le donne contribuiranno con lo stesso peso dell’uomo alle sorti del genere umano. Le madri e le mogli hanno una sola risposta a questo problema: la pace (Sophia Loren).

La pace è controllo. Questa è libertà (Veronica Roth).

Per alcuni la giustizia non dovrebbe essere altro che il riconoscimento dei propri privilegi (Roberto Gervaso).

Il genere umano deve ricordare che la pace non è il dono di Dio alle sue creature; la pace è il dono che ci facciamo gli uni con gli altri (Elie Wiesel).

Frasi sulla giustizia satiriche e umoristiche

Spesso, per dire la verità o affrontare temi di un certo spessore, cambiare registro aiuta. Pur alleggerendo i toni si arriva dritto al punto: anzi, forse lo si centra meglio. Le frasi sulla giustizia sembrano meno severe, in casi come questi, ma è solo apparenza. Inoltre, spesso l’illegalità è frutto della frustrazione. A tal proposito, ecco le frasi sull’invidia che possono aiutare a tenerla alla larga il più possibile.