Frasi sulla vendetta, quando il rancore va oltre il desiderio di giustizia

Se si è vittime di un’ingiustizia o si subisce un torto da parte di qualcuno, il primo istinto è quello di contraccambiare provocando all’altro lo stesso dolore o senso di delusione che ci ha inflitto. Vendicarsi, però, non è poi così soddisfacente come si pensa e non è neanche la giusta soluzione. La vendetta va oltre il desiderio di giustizia e può portare a compiere azioni negative per se stessi e per gli altri. Rompere l’auto di un ex traditore, non lo riporterà indietro e non sanerà neanche quella ferita nel cuore che vi ha procurato. Chi crede nel karma, è più portato a lasciar correre e a ritenere che l’autore di una cattiva azione ne riceverà una a sua volta dal destino. In ogni caso, se si sta soffrendo per colpa di un comportamento sbagliato di qualcun altro, la strada più giusta per ritrovare l’equilibrio è provare a parlare con chi ci ha arrecato il danno, chiedere spiegazioni, oppure passare alle vie legali se possibile o lasciar correre allontanandosi dalla persona che è stata scorretta con noi. Il termine vendetta viene dal latino “vindicta” che significa rivendicare o castigo, e consiste nel danno materiale o morale, di varia gravità fino allo spargimento di sangue, che viene inflitto privatamente ad altri in soddisfazione di un’offesa ricevuta, di un danno patito o per sfogare vecchi rancori. Chi sta cercando modi di dire ed espressioni che trattano il tema, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla vendetta, da quella lenta fino a quella d’amore, con l’aggiunta di una serie di proverbi della tradizione antica su questo sentimento negativo.

Frasi e aforismi sulla vendetta

La brama di vendicare un torto subito o un danno che è stato arrecato a una persona cara può essere più nocivo per se stessi che per colui contro cui si vuole agire. Spesso, la miglior soluzione è l’indifferenza nei confronti di chi ci ha fatto del male. Qualche frase e aforisma sulla vendetta.

Chi si vendica avrà la vendetta dal Signore ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati. Perdona l’offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. (Siracide)

E giustizia e vendetta… be’, sono due cose molto distanti tra loro… ed è un dovere dell’uomo civilizzato quello di avere grande rispetto per l’una… e disprezzare l’altra. Questo è un dovere supremo. E anche molto difficile. Si tratta di un test che mette a dura prova ciò che siamo. Siamo esseri umani, beati tra tutte le altre creature e con il dono di una guida divina… O non siamo null’altro che bestie? Siamo in grado di dominare gli istinti animali che ci portiamo dietro dalle caverne? Possiamo elevarci al di sopra dell’impulso di restituire il colpo quando siamo feriti? Siamo abbastanza forti da abbracciare gli insegnamenti di nostro Signore… di allontanare il nostro odio e di nutrire la nostra anima con il dolce nettare dell’amore… e della pietà? (Da Sin City)

È un diritto naturale saziarsi l’anima con la vendetta. (Attila)

Ho il frigorifero pieno di vendette che non mangerò mai. (Marcello Marchesi)

La vendetta per me è indifferenza. Covare vendetta vuol dire non abbandonare mai l’odiato, portarlo costantemente con sé. Ho lavorato molto su me stesso ma ora ti dico che regalare l’indifferenza è una punizione fantastica poiché non c’è nulla di peggio per chi la subisce e nulla migliora la vita quanto dimenticare chi ci ha causato del male o, semplicemente, noie. (Giovanni Scafoglio)

La vendetta è il piacere abietto di una mente abietta. (Giovenale)

Non c’è vendetta più bella di quella che gli altri infliggono al tuo nemico. Ha persino il pregio di lasciarti la parte del generoso. (Cesare Pavese)

Sapete che nella Bibbia è stato detto: Occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico: non vendicatevi contro chi vi fa del male. (Gesù, Discorso della montagna)

Sì, vendetta, tremenda vendetta | di quest’anima è solo desio… | di punirti già l’ora s’affretta, | che fatale per te tuonerà. | Come fulmin scagliato da Dio | il buffone colpirti saprà. (Rigoletto)

Un uomo che medita la vendetta mantiene fresche le sue ferite (Francesco Bacone)

L’offesa che si fa all’uomo deve essere tanto grande da non temere la vendetta. (Niccolò Machiavelli)

La forma più completa della vendetta è guardare con i propri occhi la rovina altrui. (Aldo Cazzullo)

La vendetta e la giustizia a volte coincidono. (Giorgio FalettI)

Mi chiamo Massimo Decimo Meriggio. Comandante dell’esercito del Nord, Generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell’altra. (Dal film Il Gladiatore)

La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice.(Alda Merini)

Frasi sulla vendetta lenta

Il tempo lenisce le persone, ma per le persone vendicative può essere un’arma per colpire quando l’oggetto della vendetta è più debole. In questo caso, l’attesa assume un ruolo fondamentale. C’è anche chi preferisce pensare che la giustizia farà il suo corso e quindi il torto sarà vendicato automaticamente dalla legge. Qualche frase e citazione sulla vendetta lenta.

È la natura stessa della vendetta, che percepisce il tempo al contrario: più ne passa e più il desiderio aumenta. (Rocco Schiavone)

Lo so che la vendetta è una cosa deplorevole e brutta, ma non vedo perché non dovrei ripagare con la stessa moneta chi mi ha fatto un torto. Proprio quando se n’è dimenticato, gli tolgo la sedia da sotto il sedere, a volte anche dieci anni dopo. (Karl Lagerfeld)

Oh, Dio! quali estasi torturanti sopporta colui che è consumato da un’unica inappagata brama di vendetta! Dorme coi pugni serrati; e si sveglia con le unghie piene di sangue che gli trafiggono le palme. (Herman Melville)

Il saggio non cerca affatto di vendicarsi dei suoi nemici, ma lascia questa cura alla vita. (Paul Courty)

Il miglior modo di vendicarsi d’una ingiuria è il non rassomigliare a chi l’ha fatta. (Marco Aurelio)

Essere cattivi è vendicarsi in anticipo. (Paul-Jean Toulet)

È un peccato rovinarti i denti digrignando la vendetta. (Valeriu Butulescu)

Vendetta, il boccone più dolce che sia mai stato cucinato all’inferno. (Walter Scott)

Vuoi essere felice per un istante? Vendicati! Vuoi essere felice per sempre? Perdona! (Tertulliano)

La vendetta è un piatto che cambia sapore a seconda che la si serva fredda, tiepida o calda. (Roberto Gervaso)

Il paradosso del sentimento di vendetta è che ti rende dipendente da chi ti ha fatto del male, facendoti credere che ti libererai dal dolore solo quando farai soffrire i tuoi persecutori. (Laura Hillenbrand)

Frasi sulla vendetta in amore

Quando si viene traditi da un partner, un famigliare o anche un amico, la ferita provoca un dolore maggiore rispetto ad altri casi. Alle volte, alla fine di una relazione, si tende a volersi vendicare dell’ex amato in precedenza che ci ha spezzato il cuore. Ecco alcuni aforismi e citazioni sulla vendetta in amore.

Vendicarsi è come affilare una lama arrugginita dal sangue immergendola in un lago di sangue. Per riparare la lama del tuo cuore arrugginita dalla tristezza, la stai inabissando nel sangue. Ma più l’affili, più si arrugginisce. E più si arrugginisce, più l’affili. Alla fine rimarrai solo con un pugno di ruggine. (Berserk)

Il carattere della donna, senza eccezione, si muove su due poli, che sono l’amore e vendetta. (Lope de Vega)

Nella vendetta e in amore la donna è più barbara dell’uomo. (Friedrich Nietzsche)

Se si passa il tempo sperando che qualcuno soffra le conseguenze di quello che ha fatto al tuo cuore, allora si sta permettendo a questa persona di farti male una seconda volta. (Shannon L. Alder)

Il sentimento della vendetta è così grato, che spesso si desidera d’essere ingiuriato per potersi vendicare, e non dico già solamente da un nemico abituale, ma da un indifferente, o anche, massime in certi momenti d’umor nero, da un amico. (Giacomo Leopardi)

Sorgi, vendicatore, dalle mie ossa. (Frase pronunciata da Didone morente contro Enea, in Eneide)

L’uomo deve elaborare per ogni conflitto umano un metodo che rifiuti la vendetta, l’aggressione e la rappresaglia. Il fondamento d’un tale metodo è l’amore. (Martin Luther King)

O, un bacio lungo come il mio esilio, dolce come la mia vendetta. (William Shakespeare)

Proverbi sulla vendetta

Il sentimento di vendetta accompagna l’uomo sin dall’antichità. Vari miti greci e latini trattano l’argomento, ma nel corso dei secoli, anche le tradizioni popolari si sono soffermate sul desiderio di ripagare l’altro con la stessa moneta. Qui alcuni dei più noti proverbi sulla vendetta.

La vendetta è un piatto che va servito freddo. (Antico proverbio Klingon)

La vendetta è più pressante la notte stessa in cui è stato commesso il delitto. (Antico proverbio vichingo)

Chi attende a vendicare ogni sua onta, o cade d’alto stato o non vi monta. (Antico proverbio toscano)

Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. (Antico proverbio cinese)

Chi turba la vendetta di Dio, l’attira sopra di sé. (Proverbio italiano)

Vi e più onore nel perdonare, che piacere nella vendetta. (Proverbio italiano)

Dimenticar l’ingiustizia ricevuta è la miglior vendetta. (Proverbio italiano)

Chi semina ingiustizia raccoglierà odio e vendetta. (Proverbio italiano)

Chi mette fuoco alla casa del vicino fa una magra vendetta. (Proverbio italiano)

La vendetta di un idiota è senza misericordia. (Proverbio italiano)

La vendetta è il nettare degli dei. (Proverbio italiano)

La vendetta è propria delle anime basse. (Proverbio italiano)

La vendetta è una nuova ingiustizia. (Proverbio italiano)

Chi luogo e tempo aspetta, vede alfin la sua vendetta. (Proverbio italiano)

Non v’è grandezza d’animo nel vendicarsi. (Proverbio italiano)

Prima di vendicarti recita dieci volte il paternostro. (Proverbio italiano)

Quando il cane morde il sasso, non fa altro che sciuparsi i denti. (Proverbio italiano)

Frasi sulla vendetta dal mondo

Il desiderio di farsi giustizia da soli e di far scontare a chi ci ha fatto del male le stesse pene che ci ha inflitto accomuna tutto il mondo, da Occidente a Oriente e da Nord a Sud. C’è chi crede che vendicarsi sia l’unica arma per risanare un torto subito e chi ritiene che sia preferibile lasciar correre. Una serie di aforismi e frasi sulla vendetta dal mondo.

È la sete di vendetta dell’uomo che fa girare il mondo (Da Metal Gear Soldi V: The Phantom Pain)

L’atrocità della vendetta non è proporzionale all’atrocità dell’offesa, ma all’atrocità di chi si vendica. (Nicolas Gomez Davila)

La miglior vendetta, la più proficua e la meno pericolosa, è quella in contanti. (Mateo Aleman)

Cosa migliore è per ogni uomo vendicare l’amico piuttosto che lamentarne a lungo la morte. (Beowulf)

Dolce è la vendetta, specialmente per le donne. (George Gordon Byron)

Vendicare […] è leccare, freddo, quel che un altro ha cucinato troppo caldo. (Joao Guimaraes Rosa)

Vendetta! – la parola mi sembrava un balsamo. L’abbracciai – l’accarezzai – finché, come un serpente, quella non mi addentò. (Mary Shelley)

Non c’è vendetta che valga quanto l’oblio, giacché esso basta a seppellire il nemico nella polvere del suo nulla. (Baltasar Gracian)

La vendetta procede sempre dalla debolezza dell’animo, che non è capace di sopportar le ingiurie. (Marguerite de la Sabliere)

La vendetta che sopravvive alla morte dell’essere odiato, che non è mai sazia, causa un tetro spavento. (Honore de Balzac)

La sete di vendetta prosciuga l’anima, la brucia e la consuma, e attraverso lo spesso strato di cenere non riuscirà mai più a germogliare nulla. (Alexandra Marinina)

Io non parlo di vendette né di perdoni; la dimenticanza è l’unica vendetta e l’unico perdono. (Jorge Luis Borges)

La vendetta più crudele è il disprezzo di ogni vendetta possibile. (Goethe)

Costa più vendicare i torti, che sopportarli. (Thomas Wilson)

Spesso il perdono non è che una forma di vendetta. (Paul-Jean Toulet)

Frasi sul desiderio di giustizia

Giustizia e vendetta sono due cose ben diverse che alle volte vengono confuse. Il desiderio di avere giustizia non significa che sia sempre necessario vendicarsi, in quanto, il più delle volte, la vendetta fa più male a chi la compie che al proprio nemico. Più utile sarebbe il perdono. La vendetta è un sentimento irrazionale, che offusca la mente e si discosta molto dalla razionalità del diritto. Una selezione di frasi e citazioni sul desiderio di giustizia.