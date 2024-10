Carlo Conti ha condotto la serata per celebrare i 100 anni della Radio, mentre Canale5 ha schierato La Rosa della Vendetta. Chi ha vinto?

Fonte: Ansa Carlo Conti

Una domenica all’insegna delle celebrazioni, quella di Rai1, che ha visto Carlo Conti al timone della serata dedicata ai festeggiamenti dei 100 anni della Radio. Al Palazzo dei Congressi, dove si è tenuto lo show che ha visto avvicendarsi i programmi del primo secolo di servizio pubblico, anche un’ospite d’eccezione: Maria Elettra Marconi, la figlia di Guglielmo, genio italiano e inventore della Radio. Il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo si è scontrato con La rosa della vendetta, la dezi turca di Canale5 in onda ogni domenica.

Gli ascolti tv ci raccontano inoltre com’è andata la seconda puntata de Le Iene, in onda su Italia1 senza Veronica Gentili che ha appena perso suo padre Giuseppe, mentre su Rete4 è stata trasmessa una nuova puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Su Rai3, invece, abbiamo visto una nuova puntata di Presadiretta con Riccardo Iacona mentre su Rai2 sono tornati gli episodi inediti della serie 9-1-1. Ma chi ha vinto la corsa allo share del 6 ottobre? Vediamo tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 6 ottobre

Su Rai1 nella serata di ieri, domenica 6 ottobre 2024, lo speciale Cento, condotta da Carlo Conti per celebrare la nascita della radio e del Servizio Pubblico ha ottenuto 3.078.000 spettatori con il 19,2%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.278.000 spettatori con uno share del 13,9%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 728.000 spettatori (3,7%) e 9-1-1: Lone Star 779.000 spettatori (4,3%). Su Italia1 dopo un presentazione di 12 minuti (1.093.000 – 5,6%), Le Iene incolla davanti al video 1.291.000 spettatori con il 9,7% (Cosa vi siete persi: 498.000 – 12,7%).

Su Rai3 PresaDiretta segna 582.000 spettatori pari al 3%, nella presentazione in onda dalle 20,36 alle 21,26, e 968.000 spettatori pari al 5,3% (Più della durata di 11 minuti: 603.000 – 3,9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 529.000 spettatori (3,9%). Su La7 Il Momento di Uccidere raggiunge 349.000 spettatori e il 2,2%. Su Tv8 Spiderman – Far From Home ottiene 343.000 spettatori con il 2,1%. Sul Nove dopo una presentazione (1.033.000 – 5,6%), il debutto stagionale di Che Tempo Che Fa – dalle 20,32 alle 22,18 -raduna 1.790.000 spettatori, con il 9,3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22,22 alle 0.34 – segna 998.000 con l’8% (L’importante è finire: 359.000 – 6.7%).

Access Prime Time, dati del 6 ottobre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.283.000 spettatori (27,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.488.000 spettatori pari al 12,8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.385.000 spettatori (7,2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 931.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 844.000 spettatori e il 4,3% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 891.000 spettatori (4,6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 613.000 spettatori pari al 3,2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.269.000 spettatori pari al 17,1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.385.000 spettatori pari al 21,2%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.289.000 spettatori (18,8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.004.000 spettatori (19,8%).

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles segna 337.000 spettatori con il 2,3%. S.W.A.T. totalizza 439.000 spettatori con il 2,5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 445.000 spettatori (3,2%) e CSI: Crime Scene Investigation raccoglie 575.000 spettatori (3,4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.451.000 spettatori (14,8%). A seguire Blob segna 631.000 spettatori (3,4%). Su Rete4 La Promessa interessa 660.000 spettatori (3,7%). Su La7 Ma come fa a far tutto? raggiunge 169.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 280.000 spettatori (1,9%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 508.000 spettatori con il 3,1%.