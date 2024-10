Le Iene, Veronica Gentili assente: è morto il padre. La terribile telefonata durante le prove

Fonte: IPA Veronica Gentili conduce Le Iene dal 2023

Grave lutto per Veronica Gentili, costretta a saltare le prime puntate della nuova stagione de Le Iene, programma che conduce su Italia Uno dal 2023. È morto il padre della conduttrice: a farlo sapere il collega Max Angioni nella puntata in onda domenica 6 ottobre. Il comico ha rivelato che la notizia della scomparsa del signor Giuseppe è arrivata in maniera improvvisa, mentre la Gentili era alle prese con le prove dello show di Davide Parenti.

Perché Veronica Gentili è assente a Le Iene

Che fine ha fatto Veronica Gentili? Questa la domanda che molti si sono chiesti dopo la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Nessuna sostituzione all’ultimo minuto: la presentatrice ha dovuto fare i conti con la perdita del suo adorato papà. A raccontare tutto Max Angioni.

“Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi”, ha raccontato in diretta. “La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana”, ha proseguito Angioni.

“Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare. Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai”, ha concluso.

Ad oggi non è chiaro quando Veronica Gentili tornerà alla guida de Le Iene: la diretta interessata potrebbe prendersi un periodo di pausa per elaborare il terribile lutto. Che arriva tra l’altro pochi anni dopo la perdita della madre Netta Vespignani. La donna, una pittrice e gallerista, molto nota nell’ambiente della cultura e dell’arte romana, è morta nel 2021 dopo una lunga malattia.

Chi era il padre di Veronica Gentili

Il padre di Veronica Gentili – Giuseppe Gentili – era un avvocato ed ex dirigente Rai. Sposò in seconde nozze Netta Vespignani, che in precedenza era stata legata al celebre pittore, incisore e scenografo Renzo Vespignani. Dall’unione tra Giuseppe e Netta nacque appunto Veronica ma la loro relazione non durò a lungo. Quando la giornalista aveva 14 anni i due si separarono ma rimasero in ottimi rapporti per il bene della loro erede.

Il signor Gentili è sempre stato vicino alla figlia nei momenti più difficili della sua vita, come ammesso dalla stessa Veronica in un’intervista a Verissimo. “C’è sempre stato, mi ha dato solidità. È la mia certezza“, ha confidato. La Gentili ha due fratelli più grandi – Alessandro e Marta – nati dal primo matrimonio della madre, ai quali è molto affezionata.

Alessandro Vespignani è un fisico ed epidemiologo. Da diversi anni vive negli Stati Uniti, dove dirige il Network Science Institute, occupandosi di sistemi tecno-sociali e applicando le sue conoscenze alla diffusione delle malattie.

Come ricercatore, ha collaborato con l’Università di Yale e con quella di Leida, nei Paesi Bassi. Durante la pandemia, si è dedicato allo studio del coronavirus. Marta Vespignani è invece una psicologa.