Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sostituita da Veronica Gentili: il suo commento

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria commenta il suo addio all’Isola dei Famosi e la nuova conduzione di Veronica Gentili. Il reality riprenderà il via a maggio, ma a condurlo non ci sarà Luxuria, bensì la nota giornalista, già alla guida de Le Iene.

Veronica Gentili all’Isola dei Famosi, parla Vladimir Luxuria

Come è noto Vladimir Luxuria, dopo essere stata opinionista dell’Isola dei Famosi, era stata promossa a conduttrice della scorsa edizione del reality. Vladimir aveva raccolto il testimone di Ilary Blasi, guidando la trasmissione.

Dopo quella stagione, però, la presentatrice è stata sostituita da Veronica Gentili. Sarà lei infatti ha presentare la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi in partenza a maggio.

Una sostituzione che è stata commentata, con grande sincerità, da Vladimir Luxuria. “Ho incontrato di recente Veronica Gentili – ha spiegato su Novella 2000 – perché sono stata ospite al programma che conduce, Le Iene, e ci siamo anche abbracciate, le ho fatto davvero i complimenti e io sono molto contenta. Trovo che lei sia una donna molto intelligente e che sarà veramente capace, lo dico proprio con sincerità”.

“Non ho consigli da darle, se non uno: divertiti – ha poi aggiunto -. Non sarà facile: è un programma molto impegnativo, perché dura quattro ore, perché c’è un collegamento oltreoceano, perché l’imprevedibilità meteorologica e comportamentale è in agguato, ma sono sicura che lei è la persona giusta al posto giusto”.

L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili

Ma come sarà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili? Le incognite sono ancora tantissime. Lo show partirà il 7 maggio, continuando per tutta la primavera sino all’inizio dell’estate.

L’opinionista dello show, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere Simona Ventura. Come è noto il programma venne portato al successo proprio da Super Simo, ormai diversi anni fa. La conduttrice tornò poi nella trasmissione come concorrente, sorprendendo tutti con la sua forza e umanità.

Poche certezze e tanti dubbi, invece, per quanto riguarda il cast dell’Isola dei Famosi. Gli autori infatti starebbero ancora effettuando i casting in cerca dei naufraghi giusti per dare una svolta allo show. Roberto Alessi ha indicato come possibile concorrente Delia Duran, ma in Honduras potrebbero sbarcare anche Camila Giorgi e Chiara Balistreri. Si parla inoltre di una partecipazione della giornalista sportiva Maria Luisa Jacobelli e di Loris Karius, calciatore tedesco e marito di Diletta Leotta. Potrebbero partecipare inoltre all’Isola dei Famosi anche Maddalena Corvaglia e il ballerino Angelo Madonia.

Classe 1982, Veronica Gentili è una conduttrice molto amata. Nel 2023 è approdata a Le Iene, prendendo le redini dello show dopo Teo Mammucari e Belen Rodriguez. L’Isola dei Famosi rappresenta per lei una nuova sfida, dopo una stagione che ha subito molteplici problemi, partita piuttosto in sordina. La trasmissione ha alle spalle conduttrici di grande spessore, che hanno saputo rendere unico il reality, fra momenti epici e puntate emozionanti.

La prima conduttrice dello show è stata Simona Ventura, al timone del programma dal 2003 al 2011, in seguito è arrivata Alessia Marcuzzi, che è stata la presentatrice dell’Isola dal 2015 al 2019.Sino alla conduzione di Ilary Blasi, alla guida del reality dal 2021 al 2023, prima dell’arrivo di Vladimir Luxuria.