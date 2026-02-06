Isola dei Famosi 2026: partono i casting, quando potrebbe iniziare e chi condurrà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi 2026 potrebbe avverarsi prima di quanto pensiamo. Secondo le ultime indiscrezioni infatti sarebbero iniziati i casting per prendere parte al programma. Il progetto, diversamente a quanto era emerso nei mesi scorsi, non sarebbe stato abbandonato.

L’Isola dei Famosi 2026, il casting e quando inizia

Dopo il ritorno del Grande Fratello Vip, che verrà guidato da Ilary Blasi, su Canale 5 potrebbe presto tornare anche l’Isola dei Famosi. La nuova stagione della trasmissione sarebbe ancora in costruzione, ma i casting, come svelano alcune fonti, sarebbero iniziati.

Il cast per ora resta top secret, ma si ipotizza una messa in onda dello show fra maggio e luglio. Uno spostamento tattico che lascerebbe spazio al GF Vip, prima di passare al reality. Per ora si tratta solamente di supposizioni, anche per quanto riguarda la conduzione. L’ultima edizione infatti era stata guidata da Veronica Gentili, attualmente al timone de Le Iene.

Il suo stile di conduzione, pacato, ma deciso, sempre elegante e attento alle dinamiche fra i concorrenti, era piaciuto al pubblico. Proprio per questo la giornalista e conduttrice potrebbe guidare L’Isola dei Famosi 2026, con una conferma che sembra quasi scontata, anche se altri nomi non sono da escludere.

Come era finita L’Isola dei Famosi 2025

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, aveva visto il gradito ritorno in studio di Simona Ventura nei panni di opinionista. La finale, andata in onda il 2 luglio, era stata un concentrato di emozioni, sorprese e momenti simbolici che avevano chiuso un’edizione molto discussa del reality.

L’ultima puntata era stata seguita da circa 1,8 milioni di spettatori con uno share intorno al 18,4%, un risultato che aveva permesso al programma di imporsi nella serata pur confermando un calo rispetto alle stagioni passate. A trionfare era stata Cristina Plevani, che era riuscita a convincere il pubblico con un percorso fatto di resistenza, coerenza e autenticità. L’ex star del Grande Fratello aveva vinto il televoto finale e si era aggiudicata il montepremi, devolvendone una parte in beneficenza.

Sul podio si erano classificati anche Mario Adinolfi e Jey Lillo, protagonisti di una finale che aveva messo a confronto storie e personalità molto diverse. La serata conclusiva era stata segnata da momenti ad alto impatto emotivo, come la proposta di matrimonio di Paolo Vallesi in diretta e una prova particolarmente rischiosa che aveva messo in difficoltà Loredana Cannata prima dell’eliminazione.

“La conduzione di un programma di questo genere, come l’Isola, era per me un’esperienza completamente nuova – aveva commentato Veronica Gentili poco dopo la fine della trasmissione -. Come succede a tutti, quando ci si trova ad affrontare qualcosa di completamente nuovo ero incerta e anche spaventata, se volete. Alla fine però ho deciso di buttarmi e di affrontare questa nuova sfida”.

“Ho cercato di farlo a modo mio – aveva aggiunto – e ora posso dire con serenità che ho fatto bene perché è stato un viaggio molto bello, ricco, fatto di scoperte nuove, di conoscenze. Mi sono cimentata in contesti completamente diversi e ho esplorato luoghi del tutto sconosciuti”.