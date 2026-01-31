Grande Fratello Vip, svelata la lista segreta dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alfonso Signorini

Ormai è ufficiale: Alfonso Signorini non condurrà il Grande Fratello Vip e al suo posto ci sarà Ilary Blasi. Sino a qualche mese fa però, prima che il caso sollevato da Fabrizio Corona scoppiasse, il conduttore stava preparando il cast della trasmissione. E in queste ore la lista dei vip scelti – ancora segreta – è stata svelata.

GF Vip, la lista dei concorrenti di Alfonso Signorini

Molto prima della puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha svelato i messaggi fra Alfonso Signorini e Antonio Medugno, il conduttore era intento a creare il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Annunciato da mesi come il presentatore dello show, Signorini aveva creato una lista ben precisa di concorrenti che avrebbero varcato la porta rossa della celebre casa di Cinecittà.

A svelare l’elenco Davide Maggio. Nella lista di Alfonso Signorini troviamo tanti ex protagonisti della trasmissione, come Antonella Elia e Adriana Volpe, che avevano diviso e fatto emozionare il pubblico, ma anche personaggi che arrivano dagli show di Maria De Filippi, come Karina Cascella, celebre ex opinionista di Uomini e Donne, e la coppia formata da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Colpisce anche la presenza di Carlotta Ferlito, ex ginnasta amatissima sui social, e Raimondo Todaro, ballerino e insegnante che negli anni si è diviso fra Amici e Ballando con le Stelle.

Di seguito la lista condivisa dall’esperto di tv che riporterebbe i nomi dei concorrenti selezionati per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini:

Walter Zenga

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Karina Cascella

Antonella Elia

Adriana Volpe

Marco Berry

Ringo

Anna La Rosa

Rettore

Ilona Staller

Francesca Manzini

Sara Gaudenzi

Antonio Sabato

Andrea De Paoli

Mariano Gallo (Priscilla)

Martina De Ioannon

Gianmarco Steri

Armando Incarnato

Carlotta Ferlito

Monica Contraffatto

Enes Atak

Sahin Vural

Come sarà il Grande Fratello Vip

Non è ancora chiaro se Ilary Blasi sceglierà di portare nel reality gli stessi concorrenti o se ci saranno dei cambiamenti. Di certo Mediaset ha scelto di non piegarsi di fronte allo scandalo sollevato da Fabrizio Corona, mandando comunque in onda la trasmissione.

La data prevista è a marzo, quando la conduttrice sbarcherà al timone dello show di Canale 5 con un ritorno tanto apprezzato quanto inaspettato. A condurre l’edizione 2026 della trasmissione infatti era stato chiamato Alfonso Signorini, travolto da uno scandalo con cui sta ancora facendo i conti.

Come sarà il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi? Per ora non è dato saperlo, ma le ipotesi sono tante. Fra le più interessanti ci sarebbe l’idea di dividere la puntata in due parti. La prima più tradizionale, con le storie dei concorrenti, gli sconti e le dinamiche interne della casa, la seconda caratterizzata da un dibattito fra esperti, commentatori e giornalisti, accompagnati da amici, fidanzati e parenti dei concorrenti, per discutere su quanto accaduto.

I due segmenti, secondo quanto emerge, potrebbero distinguersi anche grazie alla presenza di opinionisti differenti. Di certo Ilary Blasi porterà al GF Vip il suo marchio, scompigliando le carte e caratterizzando in modo indelebile il format come ha sempre fatto.