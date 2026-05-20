Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Parla l’amico Aristide

Aristide Malnati, amico di Alfonso Signorini, svela come sta il conduttore e giornalista dopo lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona.

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IPA Alfonso Signorini

Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Il giornalista e conduttore è scomparso ormai da tempo dai radar e non è chiaro cosa stia facendo oggi. A svelare come sta, in queste ore, è stato Aristide Malnati, suo amico ed ex concorrente del Grande Fratello, che ha raccontato di sentirlo spesso.

Che fine ha fatto Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, come è ormai noto, è finito al centro di un enorme scandalo scatenato da Fabrizio Corona. Diversi mesi fa infatti l’ex re dei paparazzi aveva svelato le chat del conduttore con Antonio Medugno, parlando di un sistema in cui, in cambio di favori sessuali, veniva consentito l’ingresso di personaggi al GF Vip.

Accuse gravissime, che Signorini aveva respinto al mittente, dando vita ad uno scontro in tribunale. Nel frattempo però i messaggi, le chat private e le foto intime del conduttore erano finite in Rete, condivise proprio da Corona. Da allora sono trascorsi mesi.

Alfonso Signorini ha prima rinunciato alla conduzione del Grande Fratello Vip, passata a Ilary Blasi, mentre nel marzo del 2026 ha dato le sue dimissioni come direttore editoriale di Chi, magazine che ha fatto parte della sua vita per vent’anni.

Il conduttore e giornalista ha sempre scelto la via del silenzio, limitando le sue risposte a lunghe lettere pubblicate come editoriale su Chi in cui non ha mai fatto esplicitamente il nome di Corona, nè ha fatto riferimento allo scandalo. Mentre lo scontro in tribunale continua e si cerca di capire cosa sia davvero accaduto, Signorini si è ritirato dalla vita pubblica. Nessun party, zero post sui social o dichiarazioni: il conduttore sembra svanito nel nulla.

Alfonso Signorini, parla l’amico Aristide

A fornire alcuni aggiornamenti in questi giorni è stato Aristide Malnati, amico di Signorini ed ex concorrente del Grande Fratello. Papirologo, egittologo e giornalista milanese, Aristide ha preso parte al GF nel 2020. A volerlo fortemente nel cast, all’epoca, fu proprio Alfonso Signorini. I due sono amici da anni ed è stato proprio lo studioso a rivelare come sta il conduttore.

“Con Alfonso mi sento regolarmente, da sempre, ieri come oggi – ha spiegato al settimanale Mio -. Massimo rispetto e massima vicinanza all’amico e all’uomo. Il resto lo dovrà dire il giudice quando sarà, parlare prima è pretestuoso e sostanzialmente inutile”.

Aristide ha poi commentato questa edizione del Grande Fratello Vip, confrontandola con quella condotta da Ilary Blasi.

“Alfonso è stato un maestro nell’approfondire – ha detto -, nel tirare fuori storie importanti e delicate dai concorrenti, nel toccare corde anche dolorose. Ilary propone una conduzione più smart, forse un po’ meno pregnante ma un po’ più dinamica, un po’ più simile a quella delle prime edizioni. Comunque, il valore aggiunto di GF, qualsiasi fosse il conduttore, sarebbe la Gialappa’s: con Patrick ce lo diciamo sempre”.

Aristide ne ha approfittato anche per parlare di Antonella Elia che conosce bene visto che prese parte alla sua stessa edizione del GF. “Antonella è un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa – ha raccontato -. Non risparmia nessuno. Io, forse, sono stato l’unico a saperla prendere, a stimolarle dolcezza, a limare il suo impeto. Facevamo yoga insieme, lei era una bravissima insegnante, e nessun’altra disciplina come lo yoga dà pace e serenità”.