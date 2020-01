Perché è famoso Aristide Malnati

editato in: da

Aristide Malnati è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip partita l’8 gennaio 2020 e condotta da Alfonso Signorini. Nato a Milano il 10 luglio 1964, Malnati è un noto archeologo ed esperto di papirologia.

Dopo aver trascorso l’infanzia con la nonna ad Arma di Taggia – provincia di Imperia – Malnati è tornato a vivere nella sua città natale. Sotto la Madonnina è iniziata la sua amicizia con Alfonso Signorini, al quale è ancora molto legato.

A Milano Aristide Malnati ha anche portato avanti i suoi studi. Dopo il diploma di Liceo Classico si è iscritto al corso di laurea in Lettere Antiche presso l’Università Statale di Milano, concludendo il suddetto percorso con la dissertazione di una tesi sul papiro di Alceo, una delle più celebri testimonianze della poesia lirica dell’antica Grecia.

Dopo la laurea, il concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha preso parte a 15 campagne di scavo in Egitto, grazie alle quali ha avuto la possibilità di perfezionare il suo bagaglio di conoscenze su questa straordinaria civiltà, concentrandosi in particolare sullo studio dei papiri e delle mummie.

Specializzato in Filologia Classica a Zurigo, Aristide Malnati ha lavorato anche nel mondo del giornalismo. I suoi passi in questo settore sono iniziati nel 1996 grazie all’avvio di una collaborazione con il suo grande amico Alfonso Sigorini.

Soprannominato Mummy, dal 2006 al 2014 è stato ospite fisso del programma Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo. Nel 2009 è arrivato invece il suo esordio come penna del settimanale Chi, per il quale ha curato una rubrica dal titolo Cicli & Ricicli.

Malnati non è nuovo al mondo dei reality. La partecipazione come concorrente alla nuova edizione del GF Vip arriva infatti a quattro anni dalla presenza come naufrago a L’Isola dei Famosi. Proseguendo con le tappe salienti della sua esperienza televisiva ricordiamo l’impegno come opinionista a Pomeriggio 5, Detto Fatto e Grand Hotel Chiambretti.

Come rivelato da lui stesso durante la partecipazione all’Isola, non è mai stato sposato e non ha figli. Sempre nel corso del succitato reality ha confessato di aver vissuto poche e brevi storie d’amore. Concludiamo ricordando che Malnati – conduttore della trasmissione Storia e Misteri su Telenova – è attivo su Instagram con un profilo seguito da circa 14mila persone.