St. Louis School

Negli ultimi anni l’educazione internazionale è diventata una priorità di molte famiglie, cosa che indica quanto sia cresciuta l’attenzione verso percorsi capaci di offrire ai figli competenze linguistiche, apertura culturale e continuità formativa anche oltre i confini nazionali.

Resta però un limite evidente: il costo, che continua a rendere queste opportunità difficili da raggiungere per una parte significativa di mamme e genitori che desidererebbero dare ai propri bambini il meglio per il loro futuro.

In questo scenario si inseriscono iniziative di accesso ad una formazione di eccellenza mirata a definire le nuove generazioni di cittadini globali come i programmi di St. Louis School Caviglia le cui borse di studio sono pensate per sostenere il talento e accompagnare i percorsi educativi nel tempo.

Il progetto Carpe Magnificentiam di St. Louis School Caviglia

In occasione dei suoi 30 anni di attività St. Louis School Caviglia ha lanciato il primo programma di borse di studio rivolto a studenti tra i 6 e i 13 anni con talento accademico, artistico o sportivo. Si tratta del programma Carpe Magnificentiam, volto a intercettare il talento in qualsiasi forma sostenendo il potenziale dei più giovani e accompagnandolo nel tempo.

Le selezioni per le borse di studio

Le candidature sono aperte fino all’11 maggio e segnano l’ingresso in un percorso di selezione pensato per andare oltre il rendimento scolastico, valutando attitudini, curiosità e capacità di crescita. Per i bambini dai 6 ai 9 anni, il processo parte dall’analisi dei risultati scolastici degli ultimi anni e si sviluppa attraverso prove di inglese, con comprensione e produzione scritta, test di matematica e valutazioni attitudinali standardizzate, affiancate da un colloquio con la direzione.

Per i ragazzi più grandi, tra i 10 e i 13 anni, il percorso di selezione si articola in modo ancora più approfondito, con prove che includono l’analisi di testi, esercizi di ragionamento matematico e una lettera motivazionale in cui raccontare il proprio percorso e ciò che si desidera portare all’interno della comunità scolastica.

La giornata delle prove

Il 16 maggio, giornata dedicata alle prove di selezione, si svolgerà presso il campus fondatore di St. Louis in via Caviglia 1 a Milano nell’arco della mattinata e del primo pomeriggio. Sono previste diverse prove: dai test attitudinali alle verifiche disciplinari, fino ai colloqui con la direzione, costruiti in modo diverso a seconda dell’età.

Per le famiglie è un’occasione per entrare in contatto con l’ambiente scolastico, osservare da vicino l’organizzazione e comprendere il tipo di percorso proposto. Un momento che segna un passaggio importante, perché mette insieme valutazione, confronto e prime impressioni, in vista delle decisioni finali che verranno comunicate entro la fine di maggio.

I vantaggi del programma Carpe Magnificentiam di St. Louis

Il valore del programma si misura nella qualità del percorso che viene costruito attorno agli studenti, con un accompagnamento costante che affianca allo studio momenti di crescita personale. Sono previsti incontri di mentoring periodici con docenti esperti, accesso a competizioni e iniziative di arricchimento anche fuori dal contesto scolastico, oltre ad attività orientate allo sviluppo dell’autoefficacia.

A questo si aggiunge un’attenzione specifica al benessere, con strategie pensate per aiutare i ragazzi a gestire impegni e pressioni, insieme alla possibilità di entrare in dinamiche di mentoring tra pari, dove ogni studente può imparare e, a sua volta, offrire il proprio contributo.

Oltre l’aspetto economico, il programma di borse di studio di St. Louis, prevede una formula di mentoring e di sviluppo dei talenti dei bambini, in continuità durante il percorso accademico.

Il talento sempre al centro

La continuità di una formazione d’eccellenza è al centro del progetto, accompagnando gli studenti lungo tutto il loro cammino scolastico (a patto che vengano mantenuti impegno e risultati). L’approccio di St. Louis School Caviglia infatti si fonda su una visione educativa che unisce crescita accademica e sviluppo personale, con un’attenzione costante a curiosità, apertura mentale e capacità di relazione.

In classe, questa impostazione prende forma attraverso un team docente altamente qualificato che, per mezzo di prospettive diverse, stimola il confronto quotidiano. La dimensione multiculturale non resta un elemento teorico, ma diventa parte integrante della vita scolastica, tra lingue, abitudini e modi di pensare differenti che aiutano i bambini a comunicare meglio e a comprendere l’altro.

Accanto allo studio, trovano spazio anche le arti e lo sport, in un equilibrio che punta a valorizzare più dimensioni della crescita. Gli studenti vengono coinvolti in attività di mentoring, momenti dedicati alla leadership e al public speaking, oltre alla partecipazione a progetti e competizioni anche in contesti internazionali, con un percorso che accompagna lo sviluppo delle competenze nel tempo.

I risultati riflettono questa impostazione: negli ultimi dieci anni oltre 800 studenti hanno conseguito l’International Baccalaureate con una media superiore a quella globale, un dato che colloca la scuola tra i riferimenti europei per questo tipo di percorso. A sostenere questo modello contribuisce anche l’ambiente in cui si svolge la quotidianità scolastica: il campus di via Caviglia, con spazi rinnovati, laboratori, aree dedicate allo sport e ambienti pensati per favorire apprendimento e socialità fin dai primi anni.

La forza di una realtà globale, ma con la cura per ogni studente

Far parte di una realtà internazionale significa avere accesso a opportunità che vanno oltre i confini della singola scuola. Dal 2017 St. Louis School è entrata nel gruppo Inspired Education, un network che riunisce oltre 120 scuole distribuite in sei continenti e coinvolge più di 95.000 studenti. Una dimensione ampia, che si traduce in scambi, esperienze all’estero e programmi in continuo aggiornamento, in linea con un mondo che cambia rapidamente.

Allo stesso tempo, questa apertura globale si intreccia con un’attenzione quotidiana rivolta a ogni studente. Il percorso viene costruito tenendo conto delle inclinazioni personali, con un accompagnamento che aiuta i bambini a orientarsi, a trovare la propria direzione e a sviluppare le competenze necessarie per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza.

L’internazionalità, in questo senso, non è solo un orizzonte lontano, ma qualcosa che prende forma passo dopo passo: nella relazione con gli insegnanti, nelle esperienze condivise, nella possibilità di crescere in un ambiente che guarda al mondo senza perdere di vista la persona.