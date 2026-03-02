open day is como

L’evoluzione tecnologica, le trasformazioni economiche e le questioni globali (dal cambiamento climatico alle migrazioni, dall’intelligenza artificiale alle nuove forme di lavoro) stanno ridisegnando il modo in cui le persone vivono, comunicano e costruiscono la propria identità professionale.

Proprio per questo la scuola non può limitarsi a trasmettere informazioni. Deve piuttosto formare menti capaci di pensare in modo critico, di collaborare con gli altri e di affrontare l’incertezza con creatività e consapevolezza. Le conoscenze, da sole, non bastano più: ciò che conta è saperle interpretare, collegare, mettere in discussione e applicare in modo flessibile.

Per rispondere a queste nuove esigenze, l’educazione internazionale e, in particolare, il modello dell’International Baccalaureate (IB), propongono un approccio formativo che aiuta gli studenti a diventare cittadini globali, consapevoli e responsabili, pronti a partecipare attivamente a un mondo in continua evoluzione, che verrà mostrato al mondo nel corso dell’Open Day del 17 marzo.

Apprendere per comprendere, non per ripetere

L’approccio IB si fonda su una visione dell’apprendimento come processo attivo di scoperta. Gli studenti sono incoraggiati a interrogarsi, a indagare, a mettere in relazione le conoscenze con l’attualità e con i problemi reali del mondo.

La differenza rispetto ai sistemi di istruzione tradizionali risiede proprio in questa dimensione: l’IB non mira solo all’acquisizione di informazioni, ma alla costruzione di un pensiero autonomo e interdisciplinare. L’obiettivo è formare giovani che sappiano comprendere la complessità, collegare idee e contesti diversi, e proporre soluzioni creative a sfide nuove.

Queste competenze coincidono con quelle oggi richieste in ogni ambito professionale, dall’impresa alla ricerca, dalla comunicazione alla tecnologia. Non è un caso che le università e i datori di lavoro di tutto il mondo riconoscano nei diplomati IB profili maturi, versatili e capaci di adattamento.

La filosofia IB è nel DNA dell’offerta formativa di International School of Como che da oltre 20 anni offre questo programma di studio per il conseguimento dell’International Baccalaureate ed è stata tra le prime scuole in Italia a introdurlo. Quest’anno inoltre, IS Como è stata la prima scuola in Italia autorizzata dall’IBO – International Baccalaureate Organization a erogare anche il Career Related Programme, un percorso rivolto ai ragazzi dai 16-18 anni, che consente l’accesso al mondo del lavoro subito dopo il diploma.

L’opzione Career Related è consigliata agli studenti che dopo il diploma di maturità non sono certi di voler proseguire con un tradizionale corso di laurea ma al tempo stesso vogliono tenere aperta la possibilità di laurearsi in un secondo momento. Il programma, infatti, prepara sia per l’ammissione all’università dopo il diploma, sia ad esperienze di stage aziendali o a programmi di apprendistato.

Non è tutto qui: è importante anche sapere che gli insegnanti, provenienti da diversi Paesi e con esperienze educative internazionali, guidano gli studenti in un percorso che unisce rigore accademico e apertura culturale, stimolando il desiderio di conoscere e di capire, piuttosto che semplicemente memorizzare. La scuola non si limita a insegnare contenuti, ma allena al metodo, al pensiero e alla responsabilità personale. Ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita, invitato a riflettere sulle proprie scelte, sui valori e sugli obiettivi futuri.

Open Day di marzo 2026: esplorare, scegliere, capire

Il 17 marzo, l’International School of Como aprirà le porte del proprio campus per accogliere famiglie, studenti e chiunque desideri conoscere da vicino il valore e la visione dell’educazione internazionale. L’Open Day non è pensato come una semplice giornata informativa, ma come un vero e proprio viaggio all’interno della scuola internazionale, un’occasione per scoprire come l’apprendimento possa trasformarsi in un’esperienza dinamica, interdisciplinare e globale.

Durante la visita, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere l’atmosfera autentica del campus, recentemente ampliato e rinnovato, immergendosi in un contesto che unisce modernità, sostenibilità e attenzione al benessere degli studenti. Le aule, i laboratori, gli spazi comuni e le aree dedicate alla creatività e all’innovazione saranno aperti per mostrare come la scuola concretizzi quotidianamente la filosofia dell’International Baccalaureate.

Gli ospiti potranno incontrare personalmente preside, docenti e team accademico, confrontandosi con un corpo insegnante internazionale e multiculturale, portatore di esperienze educative maturate in diversi Paesi del mondo. Una parte della giornata sarà dedicata anche al dialogo con gli studenti attualmente iscritti, che racconteranno la propria esperienza diretta, il modo in cui l’approccio IB ha cambiato il loro modo di studiare e di guardare al futuro, e come la scuola li abbia sostenuti nella costruzione del loro percorso universitario o professionale. Queste testimonianze concrete offriranno ai visitatori uno sguardo autentico sull’impatto reale che un modello educativo internazionale può avere sulla formazione e sulla motivazione dei giovani.

L’Open Day di International School of Como rappresenta anche un momento di orientamento e scoperta per le famiglie che stanno riflettendo sul futuro dei propri figli. L’evento aiuta a comprendere in che modo la scuola accompagni gli studenti nella scelta consapevole del percorso più adatto, sia esso accademico o legato al mondo dell’imprenditorialità e delle carriere innovative.

Durante la giornata, verranno inoltre illustrate le modalità di accesso ai corsi, le partnership internazionali e i servizi di orientamento universitario che supportano gli studenti nell’ingresso alle università più prestigiose a livello mondiale. Le famiglie potranno esplorare i criteri di ammissione, confrontare i programmi e ricevere consigli personalizzati su come valorizzare al meglio i talenti e le aspirazioni individuali.

L’Open Day del 17 marzo non si conclude con la visita: chi desidera approfondire ulteriormente l’esperienza educativa di International School of Como potrà prenotare un incontro personalizzato o una visita individuale al campus in qualsiasi momento dell’anno, per ricevere un orientamento mirato e un confronto diretto con la direzione scolastica.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite il form online disponibile sul sito ufficiale. L’invito è rivolto a tutte le famiglie che credono in un’educazione capace di superare confini e abitudini, e che vogliono scoprire come una scuola internazionale possa davvero preparare i ragazzi a diventare cittadini del mondo, consapevoli e protagonisti del loro futuro.