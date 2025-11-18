open day international school of como

La globalizzazione, la rivoluzione digitale e i rapidi mutamenti sociali ed economici hanno trasformato il modo in cui apprendiamo, comunichiamo e lavoriamo. In questo scenario, la scuola è chiamata a un compito fondamentale: formare cittadini del mondo, capaci di leggere la realtà con uno sguardo critico e di contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo.

L’educazione internazionale rappresenta la risposta più concreta a questa sfida: significa infatti offrire un’esperienza formativa aperta, interdisciplinare e orientata al pensiero globale.

Eccellenza accademica e visione globale

A Como, nel cuore di una delle aree più dinamiche e culturalmente vivaci della Lombardia, International School of Como rappresenta la sintesi di questa visione educativa innovativa. È la prima scuola del territorio certificata IB, un riconoscimento che testimonia l’impegno costante verso l’eccellenza accademica e la qualità pedagogica.

Si distingue per un’offerta formativa che mette al centro lo studente come protagonista del percorso di apprendimento. L’obiettivo non è solamente quello di trasmettere conoscenze, ma anche quello di sviluppare competenze trasversali: capacità di analisi, pensiero critico, sensibilità interculturale, collaborazione e leadership.

Il team docente, composto da insegnanti altamente qualificati e provenienti da diversi Paesi, porta in aula esperienze e prospettive differenti, arricchendo il dialogo educativo e favorendo la crescita personale degli studenti. Questa dimensione internazionale si riflette anche nella vita quotidiana della scuola, dove la diversità linguistica e culturale rappresenta una risorsa preziosa per imparare a comunicare e a comprendere l’altro.

Un campus moderno, pensato per crescere

Uno degli aspetti più distintivi di IS Como è la sua attenzione costante all’istruzione internazionale, ai trend tecnologici e all’attualità. La scuola integra le nuove tecnologie nei processi di insegnamento e apprendimento, offrendo agli studenti strumenti avanzati per sviluppare competenze digitali e un approccio consapevole all’uso dell’innovazione.

Laboratori interattivi, aule multimediali e piattaforme di apprendimento digitale permettono di esplorare i contenuti in modo dinamico e partecipativo. L’obiettivo è quello di formare studenti pronti ad affrontare un mondo del lavoro sempre più orientato alla tecnologia, senza mai perdere di vista la dimensione umana, etica e sociale del progresso.

Negli ultimi anni IS Como ha intrapreso un importante progetto di espansione e rinnovamento del campus, con l’obiettivo di creare spazi sempre più accoglienti e funzionali. Le nuove strutture offrono ambienti luminosi, aree verdi e laboratori dedicati alla scienza, alla musica e alle arti, oltre a spazi comuni pensati per incoraggiare la collaborazione e la socializzazione tra studenti di diverse età e culture.

Il campus rappresenta un vero e proprio ecosistema educativo: un luogo in cui ogni ambiente è progettato per stimolare la curiosità, l’autonomia e il senso di appartenenza. La modernità degli spazi si combina con un’attenzione alla sostenibilità, all’efficienza energetica e al benessere della comunità scolastica.

Un’esperienza per conoscere e comprendere

L’Open Day di martedì 18 novembre 2025 rappresenta molto più di un semplice momento di presentazione: è una vera e propria esperienza immersiva per scoprire l’istruzione internazionale all’interno del mondo di International School of Como.

Durante la giornata, genitori e studenti avranno l’opportunità di visitare gli spazi del campus, recentemente ampliati, e scoprire in che modo ogni ambiente è stato pensato per sostenere un apprendimento attivo e partecipativo.

Dalle aule didattiche alle aree creative, dai laboratori scientifici (robotica e design, chimica, fisica e biologia) alle sale per le arti e la musica (tra cui l’aula dotata di setting per band), ogni dettaglio è studiato per offrire agli studenti un contesto educativo stimolante e all’avanguardia. Completano la dotazione una biblioteca, tre campi sportivi esterni (uno da calcio a 7 e due polivalenti) e il DP/CP study center, un’aula studio riservata agli studenti più grandi.

Nel corso dell’Open Day, i partecipanti potranno incontrare personalmente Preside e corpo docente, un team internazionale che condivide una visione educativa basata sulla curiosità, sull’apertura mentale e sulla crescita personale. Sarà possibile assistere a presentazioni dedicate ai programmi IB, approfondire le opportunità accademiche e di sviluppo offerte dalla scuola, e confrontarsi con studenti attualmente iscritti, che racconteranno la loro esperienza diretta.

Un momento significativo sarà dedicato alla metodologia didattica: genitori e futuri studenti potranno assistere alle lezioni per comprendere come funziona l’approccio inquiry-based — basato sulla domanda e sulla scoperta — e come esso renda l’apprendimento più autentico e coinvolgente. Sarà uno sguardo concreto sulla quotidianità della scuola e sull’interazione tra innovazione, pensiero critico e creatività.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi tramite il form online disponibile sul sito ufficiale. L’iscrizione consente di ricevere il programma dettagliato della giornata e di riservare un posto alle diverse sessioni informative.

Non solo open day: un mondo da scoprire

Non ci sono dubbi sul fatto che l’Open Day sia un invito a entrare nel cuore della scuola, a scoprire come nasce una mente globale e come ogni studente possa essere guidato a costruire il proprio percorso verso il futuro con competenza, fiducia e consapevolezza.

Se però questa occasione è sicuramente da cogliere per tutte le sue opportunità e per l’alto momento di conoscenza e approfondimento, è fondamentale sottolineare che chiunque lo voglia, in qualsiasi momento, può prendere appuntamento col team ammissioni per visitare la scuola: non ci sono limiti se il desiderio è quello di scoprire un modo straordinario di conoscere, capire, imparare.