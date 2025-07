Isola dei Famosi, sondaggi del 2 luglio: chi è l’ultimo finalista

IPA Veronica Gentili conduce "L'isola dei Famosi"

Tempo di finale e vincitori all’Isola dei Famosi 2025. Il programma condotto da Veronica Gentili insieme a Simona Ventura nel ruolo di opinionista è arrivato alle battute conclusive. La puntata di stasera, mercoledì 2 luglio, permette quindi ai finalisti di affrontare le ultime prove decisive prima del rientro in Italia per riabbracciare le loro famiglie.

L’ultimo nodo da sciogliere è però il nome del concorrente che completa la rosa dei finalisti con un televoto che vede battersi Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Solo uno di loro può contendersi il montepremi con gli altri. Ecco cosa dicono i sondaggi.

Isola dei Famosi, i sondaggi del 2 luglio

Tutto pronto per la serata conclusiva dell’Isola dei Famosi, il reality Mediaset che ci ha tenuto compagnia negli ultimi mesi insieme a Veronica Gentili, Simona Ventura e l’inviato speciale dall’Honduras Pierpaolo Pretelli.

Un viaggio faticoso, in cui i concorrenti hanno scoperto le difficoltà del convivere tutti insieme in un’isola dove il sole è molto e il cibo è poco, in un’atmosfera in cui non sono mancate discussioni e sfide che hanno messo a dura prova corpo e spirito.

Ora, la corsa è giunta al termine e i naufraghi e il pubblico a casa sono curiosi di scoprire chi, tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo, proverà a vincere questa edizione insieme ai compagni già ufficialmente in finale.

Il televoto è ancora aperto, ma secondo i sondaggi di Forumfree c’è già una preferenza netta. I dati raccolti dalla domanda “Chi vuoi salvare?” vedono Jey Lillo in testa con il 54,15%, mentre Teresanna Pugliese raccoglie il 45,85% delle preferenze.

Una bella sorpresa considerando quanto Teresanna, nelle ultime settimane, abbia ottenuto un grosso sostegno dal pubblico nel corso dei televoti. È pur vero che Jey, sempre molto pacato, è riuscito a farsi amare dal pubblico e dai compagni per il suo spirito di squadra e la voglia di impegnarsi sempre a favore del gruppo.

Isola dei Famosi, gli altri concorrenti in finale

Oltre all’esito del televoto relativo all’ultimo finalista, i riflettori della puntata sono ovviamente puntati sui naufraghi che sanno già di essere nella rosa dei finalisti. Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Omar Fantini e Cristina Plevani sono già a un passo dalla vittoria, che dovranno guadagnarsi tramite nuove sfide e, ovviamente, l’esito dei vari televoti flash che animano quest’ultima puntata.

I finalisti, al momento, sono tutti fortissimi: Omar Fantini ha saputo dimostrare le sue capacità fisiche e sociali diventando il leader naturale per gran parte di questa edizione, ma anche Loredana Cannata ha saputo farsi amare per la sua gentilezza e la volontà di far sentire la voce dei valori in cui crede.

Ma le vere sorprese di questa edizione sono Mario Adinolfi e Cristina Plevani: il primo ha svelato un lato della sua personalità diverso da quello che siamo abituati a vedere, mentre la seconda ha riconfermato la determinazione che l’aveva portata a vincere la prima edizione del Grande Fratello di 25 anni fa.

Sarà capace di ricreare la stessa magia anche all’Isola? Non resta che aspettare la puntata di stasera per scoprire il vero vincitore di questa edizione.