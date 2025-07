IPA Veronica Gentili

Quella che si conclude mercoledì 2 luglio 2025 è un’edizione dell’Isola dei Famosi che ha faticato a imporsi, nonostante l’ottimo lavoro svolto dalla conduttrice, Veronica Gentili, il ritorno di Simona Ventura ma da opinionista e l’inviato Pierpaolo Pretelli. E ora che l’estate è ormai entrata nel vivo, la finale dell’Isola ci promette scintille, ma soprattutto una probabile vincitrice. Ecco cosa dicono le previsioni su chi vincerà l’Isola dei Famosi 2025.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2025 secondo il pubblico

Ormai è praticamente tutto pronto: il 2 luglio 2025 va in scena la finale dell’Isola dei Famosi, e poi Canale5 lascia spazio al programma dell’estate per eccellenza, il viaggio nei sentimenti, ovvero Temptation Island. Non prima, però, di aver decretato il vincitore o la vincitrice di questa edizione dell’Isola. Che, stando ai pronostici, potrebbe essere un nome che non ci è affatto nuovo e per cui abbiamo tifato fin dal giorno zero: Cristina Plevani.

Sì, è proprio lei la naufraga favorita alla vittoria: la prima vincitrice del Grande Fratello potrebbe dunque portare a casa un’altra vittoria, in un altro reality. Ma non è la sola ad essere la favorita del pubblico: dopo di lei, in effetti, spunta il nome di Teresanna Pugliese (che, però, deve ancora accedere nella rosa dei finalisti), che si è fatta largo in questa edizione con grande spirito di adattamento. Ma divide il pubblico, e questo va tenuto in conto. Ben più difficile, ma non impossibile ovviamente, una vittoria di Omar Fantini. Potrebbe invece sorprendere Loredana Cannata. E Mario Adinolfi? Indubbiamente è stato il naufrago-rivelazione di questa edizione (e secondo la Plevani potrebbe vincere proprio lui).

Chi sono i finalisti

In finale ci sono Mario Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani. Il quinto posto da finalista vede la nomination tra Jey Lillo e Teresanna Pugliese. Ancora non è certo chi tra Jey Lillo e Teresanna Pugliese la spunterà, tenendo conto che le fanbase si sono già scontrate sui social. E se c’è chi sostiene ciecamente Teresanna Pugliese, dall’altro lato molti tifano proprio per Jey.

La rivelazione potrebbe essere la vittoria di Adinolfi? La Plevani ha già dato il suo verdetto: “Tu sei realmente il giocatore. A me danno della fredda e della cinica, ma alla fine sarò la più fessa perché la furba in questo gioco di sicuro non sono io”, ha detto ad Adinolfi. I colpi di scena durante la finale sono sempre dietro l’angolo, quindi aspettiamoci di tutto.

Quando va in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025

Siamo ormai arrivati al gran finale: l’Isola dei Famosi 2025 chiude ufficialmente i battenti mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. L’appuntamento è fissato come sempre intorno alle 21.30, e sarà l’ultima occasione per scoprire chi conquisterà il titolo di vincitore (o vincitrice) di quest’edizione che, tra alti e bassi, ci ha comunque tenuti incollati allo schermo, anche se gli ascolti non sono stati al “top”. Dopo la finale, spazio a Temptation Island da giovedì 4 luglio: insomma, il testimone della tv estiva è pronto a passare di mano dalla sopravvivenza ai sentimenti.