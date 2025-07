Ascolti tv del 2 luglio, la finale dell’Isola contro Chi l’ha visto? e L’amore a domicilio

Ansa Veronica Gentili

Ci siamo, mercoledì 2 luglio è finita l’Isola dei Famosi 2025. Ma anche per la puntata di chiusura Veronica Gentili si è dovuta battere per ottenere un buon risultato negli ascolti tv. Infatti, su Rai 1 è stato trasmesso il film L’amore a domicilio e su Rai 3 Chi l’ha visto?.

Miriam Leone è stata la protagonista in prima serata su Rai 1 con il film L’amore a domicilio, mentre su Canale 5 l’Isola dei Famosi ha lasciato tutti col fiato sospeso per sapere chi si è aggiudicato la vittoria dell’edizione 2025 tra i finalisti Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo. A trionfare è stata di fatto la favorita, Cristina Plevani.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è tornato a parlare del caso Poggi e del duplice omicidio di villa Pamphili. Anche Zona Bianca su Rete 4 si è occupata del delitto di Garlasco e poi del matrimonio di Bezos.

Prima serata, ascolti tv del 2 luglio: l’Isola chiude al 18,4%

Su Rai 1 L’amore a domicilio incolla al piccolo schermo 1.363.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 la finale dell’Isola dei Famosi ha conquistato 1.815.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 924.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 711.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del futuro incolla davanti al video 1.102.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.449.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 547.000 spettatori (4.9%). Su La7 Febbre da cavallo raggiunge 657.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 L’ultimo dei mohicani ottiene 310.000 spettatori (2.3%). Sul Nove la finale di Like a Star raduna 417.000 spettatori con il 3.9%

Access Prime Time, dati del 2 luglio

Su Rai1 Techetechetè è visto da 2.756.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.210.000 spettatori pari al 14.2%. Su Rai2 TG2 Post interessa a N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.011.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 833.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (9.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 756.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 791.000 spettatori e il 5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.186.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Foodish totalizza 441.000 spettatori (2.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 503.000 spettatori con il 3.3%.