Isola dei Famosi 2025, pagelle della finale: la vittoria di Cristina (10), Paolo Vallesi si sposa (9)

Cala il sipario sull’Isola dei Famosi 2025. Ma cosa rimane di quest’edizione? Probabilmente il ricordo di chi ha vissuto il reality come un campo di battaglia interiore, e ha saputo trasformare ogni ferita in una medaglia. La finale, andata in onda su Canale5 il 2 luglio, ha consegnato al pubblico un verdetto netto, che incorona ancora una volta la condottiera bresciana Cristina Plevani. Solo secondo Mario Adinolfi, dato per favorito alla vigilia, mentre per gli altri rimane lo stupore della propria immagine riflessa allo specchio che è molto diversa rispetto a quella di 60 giorni fa. Ma cos’è successo nel corso dell’ultima puntata? Le nostre pagelle.

Cristina Plevani, il cerchio si chiude, voto: 10

Era il 2000 quando un’Italia ancora ingenua scopriva il Grande Fratello. A vincerlo fu lei, Cristina Plevani, con la sua aria spaesata, l’amore fugace e quella timidezza feroce che l’ha portata fino alla vittoria. Venticinque anni dopo, eccola qui: la stessa maglia sbiadita addosso, gli occhi più consapevoli, il corpo provato dalla fame e dal sale dell’Isola dei Famosi 2025.

Quando si è guardata allo specchio, in finale, ha sussurrato con un filo di voce: “Ho toccato il fondo, adesso basta”. Ed era chiaro che non parlava solo del corpo. È stata una resa dei conti, una risalita rapida condotta con una dignità che ha commosso anche i più cinici. Ha vinto perché non ha mai recitato e perché ha portato sull’Isola la verità ruvida di chi ha già conosciuto la macchina del reality. Ha tenuto duro, sapendo cosa vuol dire essere giudicata. Cristina Plevani ha chiuso un cerchio. E stavolta lo ha fatto da donna intera. Voto: 10.

Paolo Vallesi, la proposta di matrimonio, voto: 9

L’Isola dei Famosi 2025 è stata per lui più una parentesi sentimentale che una lotta per la sopravvivenza. Eppure Paolo Vallesi, con quella sua aria malinconica da cantautore anni ’90, ha saputo sorprenderci fino alla fine. Non per il gioco, ma per il cuore che ha mostrato. In studio, davanti a una platea in silenzio, ha guardato negli occhi la sua compagna Sarah Flaherty e le ha detto: “Tu sei la donna che amo, vuoi diventare mia moglie?”. Voto: 9, per aver ricordato che l’isola non è solo un gioco, ma anche un viaggio del cuore.

Loredana Cannata, la bellezza del coraggio, voto: 8

Il momento più angosciante della finale è stato tutto suo. Durante la prova apnea, i suoi lunghi capelli si sono impigliati nella gabbia di ferro. Panico. Il tempo sembrava fermarsi. Poi, con un colpo di reni e di volontà, Loredana è riemersa tra gli applausi. Queste le sue prime parole: “Ho temuto di non farcela”. La sua prova non è stata solo fisica ma è stata un atto di fiducia nel proprio corpo e nella vita. Ha rischiato, e il pubblico l’ha vista tremare, non solo per la mancanza d’aria. Di certo, una degna conclusione per lei, che ha vissuto quest’Isola dei Famosi come una sfida contro se stessa.

Teresanna Pugliese, la guerriera, voto: 7

Per settimane ha stretto i denti, sopportato la fame, la nostalgia e la tensione dei giorni tutti uguali. Teresanna Pugliese è arrivata in finale con l’energia tenace di chi si aggrappa a ogni giorno. Poi, davanti allo specchio, il momento della resa in lacrime. Di gioia, certo, ma anche di distacco verso una quotidianità che stava per lasciare. Non è andata via da vincitrice, ma con una dignità che ha lasciato il segno. Potremmo definire questa come la sua migliore prova televisiva? Probabilmente sì, ma da oggi si volta pagina.

Mario Adinolfi dimagrito, ma non basta, voto: 6

Ha perso 26 chili, e questo basterebbe per parlare di trasformazione. Ma Mario Adinolfi ha giocato più con la mente che con l’anima. Freddo, strategico, apparentemente sicuro, ha accarezzato l’idea di vincere per settimane.

Poi è arrivata lei, Cristina, a spezzare l’incantesimo. Lo ha sfidato a essere più presente, più vivo, più vero. Ma lui ha scelto la razionalità, lasciando per strada l’emozione. Voto: 6, perché la testa può portarti lontano, ma è il cuore che ti fa vincere.

Veronica Gentili, perfetta padrona di casa, voto: 10

Elegante, tagliente, empatica. Veronica Gentili ha preso in mano l’Isola dei Famosi 2025 come se fosse un guanto di seta. Mai sopra le righe e mai banale, anche quando la diretta l’ha messa in evidente difficoltà. Ha saputo tenere insieme emozione e ritmo, con un eloquio da far invidia a molti. Con lei, il reality ha trovato una voce nuova e la sua è stata una presenza di rara misura. Voto: 10, senza esitazioni.

Simona Ventura, la regina del commento, voto: 9

Basta nominarla e l’energia cambia. Simona Ventura è tornata sull’Isola non come concorrente ma come opinionista, e lo ha fatto con la solita verve che la rende inimitabile. Ironica, affilata, disinvolta nel dire tutto senza mai scivolare nel giudizio pesante. Ha dato ritmo e qualità, tenuto viva l’attenzione, e dimostrato che il mestiere, quello vero, non si disimpara. Voto: 9.

Pierpaolo Pretelli, il bello ironico, voto: 7

Volto rilassato, fisico da copertina, ma anche un pizzico di autoironia che ha fatto bene allo studio. Pierpaolo Pretelli ha saputo accompagnare la finale con leggerezza e un pizzico di ironia disarmante. Non sempre incisivo, ma mai fuori posto. Nel grande circo dell’Isola, ha interpretato con misura il ruolo che gli spettava. Voto: 7.