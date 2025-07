Non è stato un percorso semplice per Teresanna. Ha infatti dovuto fare i conti fin da subito con il giudizio del pubblico e di alcuni commentatori social e televisivi. Il motivo? I due figli che a casa l’attendono, di cui uno di 7 mesi.

Ha scelto di vivere quest’esperienza per sé e non si sente una cattiva madre. Il suo è un messaggio molto importante, che Veronica Gentili ha contribuito a diffondere. Non esiste un solo modo per essere donna e madre. Non esiste un solo modo giusto per stare al mondo.

Teresanna, la sorpresa dei suoi figli

Ormai giunta in finale, Teresanna ha avuto la possibilità di rivedere i suoi figli. Un videomessaggio emozionante, che l’ha immediatamente spinta alle lacrime. A parlare è stato ovviamente Francesco, considerando l’età di Gioele. Quest’ultimo, però, ha saputo ritagliarsi un grande spazio nel corso del filmato. Gattonando un po’ ovunque, ha sorpreso sua mamma, che dopo due mesi lo ha ritrovato ovviamente ben differente.

“Ciao mamma, ci manchi tanto. Sono super orgoglioso di te. Hai vissuto un’avventura bellissima e per me hai già vinto. Anche se lontana, mi hai insegnato cosa vuol dire essere forti con il cuore. Sei coraggiosa e non ti sei mai fermata, anche nei momenti più difficili. Ti aspettiamo”.

Un messaggio per tutte le mamme

Eliminata nel confronto al televoto con Jey Lillo, Teresanna ha approfittato del momento per dire la sua su un tema molto delicato. Non è stato facile separarsi dai suoi figli ma non occorre vivere la vita all’interno di schemi imposti da altri.

Ha definito stupendo il percorso e si è detta sorpresa d’essere arrivata fino a questo punto. Da sottolineare, infatti, come lei sia lì dal primo giorno de L’Isola dei Famosi 2025. Quest’esperienza le ha reso l’anima libera, ha detto, con tanti momenti nei quali si è ritrovata a combattere con qualche mostro.

Aveva però una frase da voler pronunciare, molto importante e pregna di significato. Si è così presa il suo spazio e ha detto a tutt’Italia: “Una madre ha il dovere di essere madre ma ha il diritto di essere tutte le donne che vuole. E qui sono stata tutte le donne che ho voluto”.

Come detto, Veronica Gentili le ha concesso tutto lo spazio necessario. Le due infatti sono ben allineate con il messaggio da far passare. La conduttrice ha così detto la sua in merito: “Tu hai lasciato qui i tuoi figli, di cui uno di 7 mesi. Hai scelto di fare quest’esperienza per te stessa, decidendo di ignorare tutti i giudizi di chi pretende di insegnare a una madre quello che deve o non deve fare. Io credo che quest’esperienza sia stata molto importante per te, avendoti dato la possibilità di scoprire delle parti di te e maturare una consapevolezza che porterai dai tuoi bimbi, rendendoti una madre più ricca e completa”.