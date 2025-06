I due leader di questa edizione del reality si sono attaccati a lungo e, nonostante Omar parli di riavvicinamento, in puntata di serenità non c'è stata neanche l'ombra

Non è stata una settimana semplice e serena, quella vissuta dai naufraghi de L’Isola dei Famosi. Il clima è divenuto rovente, come sottolineato anche da Simona Ventura. A inizio puntata, infatti, ha rinominato il reality ne L’Isola degli scontri: “Per rasserenare il clima abbiamo chiamato Selvaggia Lucarelli”.

Scontro tra Omar e Teresanna

Si è infine risvegliato Omar, ha sottolineato Veronica Gentili. Fin troppo morbido e “democristiano” fino a questo punto, ha sottolineato Simona Ventura. Un fuoco di colpo ravvivato, a un passo però dal finale de L’Isola dei Famosi 2025, che Mediaset ha deciso di far giungere in anticipo rispetto al progetto iniziale.

Ma cos’è successo? Nel corso della diretta, i naufraghi hanno modo di rivedere le immagini riassunto della settimana. I primi dissapori iniziano quando Teresanna ha “rubato” la leadership a Omar che, però, ascolta questa ricostruzione e ha una smorfia. È infatti tutt’altro che d’accordo.

Le immagini però sono chiarissime ed è evidente come si sia generato uno scontro al vertice, con l’ex leader incapace di fidarsi e cedere il testimone. Dalla gestione del cibo a quella del fuoco, una discussione dopo l’altra.

Due modi differenti di approcciarsi a quest’avventura e la discussione, ovviamente, si è tramutata rapidamente in qualcosa di personale. Lei ha rivangato l’episodio del pezzettino di cocco mangiato di soppiatto da lui, che si è difeso dandole della “vipera”. Lei è una giocatrice e lui, parlando di sé in terza persona, è onesto e sincero.

Il burattinaio Adinolfi

Dopo sette settimane, le privazioni fanno sentire il proprio peso e così, come accade in ogni edizione, ci si ritrova a discutere con toni infantili. Omar difende la propria lealtà e ribadisce come lei abbia fatto un processo alle intenzioni per una scaglia di cocco, quando poi ha “saltato un turno al falò”. Da qui è tutto un botta e risposta, con gli altri in religioso silenzio, preferendo non schierarsi.

In studio tutto questo piace, innegabilmente, perché le discussioni portano clip e quelle like sui social. Non è però questo il tema che interessa maggiormente. Veronica Gentili fa dunque un’inversione e analizza le parole di Mario Adinolfi. A suo dire, infatti, Teresanna userebbe le sue arti femminee per far passare le sue decisioni come scelte del gruppo.

L’analisi di Selvaggia Lucarelli in studio è precisa. Vede un amico di Adinolfi contro una invisa allo stratega Mario, che lei vede come il burattinaio dell’isola. Nello specifico dei due leader, Omar ritiene d’avere già la vittoria in tasca e non vuole essere messo in discussione, spiega l’opinionista. Teresanna, invece, ha il suo apprezzamento perché fa le sue scelte e non tenta di trattenersi in alcun modo per essere simpatica agli altri, men che meno agli uomini: “Credo la vogliano far fuori perché è un personaggio femminile molto forte, che infastidisce la leadership maschile”.

Cose da donne

Neanche a dirlo, a chiudere la discussione è Omar, o almeno ci prova. L’uso delle parole non è di certo dei migliori e si ritrova, giustamente, nel mirino dello studio. Ribadisce come Teresanna sia forte ma non è questo il motivo per il quale è stata emarginata, dice. In nessun caso si può parlare di strategia, dunque.

La frase incriminata però è questa. In un’isola di maschi che vogliono comandare, una donna leader, che non tenta di ammiccare ed essere simpatica, infastidisce non poco. Questa è l’accusa. Ecco, la risposta non fa che confermare tutto questo, considerando il motivo del ritorno della donna nelle grazie degli altri: “In quel momento si era resa insopportabile alla maggior parte del gruppo. Questa settimana è poi cambiato tutto. Ha iniziato a cucinare, ha fatto le piadine e ha pulito il pesce. È diventata una persona utilissima”.

Il commento di Simona Ventura non poteva che essere questo: “Roba da donne!”. Affiancata da Veronica Gentili, che se la rideva e ha aggiunto: “L’ha rimessa in cucina”.