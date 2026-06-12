I duetti più belli dell’estate 2026, destinati a diventare tormentoni

Da Angelina con Marco Mengoni a Clara e Sangiovanni, passando per il trio Brancale-Delia-Levante fino all'immancabile Fred De Palma e Anitta

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images I tormentoni dell'estate 2026

Una volta non era estate senza l’immancabile tormentone (a volte più di uno) estivo. Ne sono stati predecessori Edoardo Vianello (Abbronzatissima), i Righeira (L’estate sta finendo), Giuny Russo (Un’estate al mare), Gino Paoli (Sapore di sale). Poi è stato il turno di cantanti che sembravano stare in letargo tutto l’inverno e uscire solo con i primi caldi, pronti a tormentarci con brani scritti apposta per infilarsi nelle orecchie e nel cervello. E lì restarci, grazie anche ai programmi musicali estivi, dall’iconico Festivalbar ai più recenti Battiti Live, detonatori dei suddetti tormentoni. Da Enrique Iglesias ai nostri Baby K e Fred De Palma.

Negli ultimi anni, il tormentone ha subito una evoluzione, diventando un duetto, sull’equazione che “du gust is mei che one” come ben insegnava un celebre spot dal sapore, appunto, estivo balneare. Negli ultimi dieci anni ricordiamo, in ordine cronologico: Despacito, nel 2017, di Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, record assoluto di visualizzazioni. Nel 2018 Amore e Capoeira di Takagi & Ketra (con Giusy Ferreri e Sean Kingston), duo di produttori che hanno sfornato negli anni successivi un duetto dietro l’altro, estivo e non, come Taxi sulla luna, con Emma e Tony Effe, pubblicato a giugno 2023. Per non parlare dei tanti duetti estivi di Fedez: da Mille, del 2021, con Achille Lauro e Orietta Berti, a La Dolce Vita, con Tananai e Mara Sattei, del 2022, a Disco Paradise con Annalisa e J-Ax nel 2023 fino a Scelte Stupide, del 2025, con Clara. Nel 2024 era invece stato il turno di uno dei duetti tormentoni di maggior successo di sempre quel Sesso e Samba tra Tony Effe e Gaia che ha spopolato e fatto ballare tutta l’estate.

Per non parlare di tutti i duetti di Fred De Palma, vero sovrano delle hit estive. Da D’Estate non vale (2018), primo duetto con la cantante spagnola Ana Mena, a Una volta ancora (2019): sempre con Ana Mena, diventata un vero e proprio tormentone multi-platino. Segue Un altro ballo (2021): in coppia con la popstar brasiliana Anitta; Melodia Criminal (2023), ritorno della fortunata accoppiata Fred-Ana Mena e infine Notte cattiva (2024), collaborazione dal forte impatto ritmico realizzata insieme a Gué.

Per capire cosa ci aspetterà questa estate, quale sarà il duetto destinato a diventare il tormentone 2026 facciamo una veloce carrellata su quelli usciti fino ad ora.

Angelina e Marco Mengoni: Canto d’amore

Il duetto più atteso e chiacchierato dell’estate 2026 è Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. I due artisti hanno unito le forze per lanciare questo brano, che si candida ufficialmente a diventare il tormentone assoluto della stagione calda.

Clara e Sangiovanni: Le ragazze



Brano pubblicato il 22 maggio 2026, che unisce per la prima volta le voci di due importanti artisti della nuova generazione pop italiana. Il pezzo, che unisce il pop a vibrazioni e ritmi di pop latino, celebra la libertà, la spensieratezza e la complicità femminile, descrivendo le dinamiche tipiche delle serate tra amiche che si preparano, escono insieme e si divertono senza dare troppo peso al resto.

Fred De Palma, Anitta & Emis Killa: La testa gira

Dicevamo, appunto: non è vera estate se non esce il singolo di Fred De Palma, che davvero pare andare in letargo a settembre e risvegliarsi a giugno. Pubblicato il 27 marzo 2026, unisce sonorità pop latine a vibrazioni urban da club, destinato ad honorem a divenire uno dei principali tormentoni dell’estate. Il testo racconta di divertimento sfrenato, notti nei club, attrazione e una vita vissuta al limite tra “guida sportiva” e atmosfere da suite d’hotel. Si tratta della terza collaborazione di successo tra Fred De Palma e Anitta, dopo le hit multiplatino Paloma (2020) e Un altro ballo (2021).

Brancale–Levante-Delia: Al mio paese



Singolo collaborativo già diventato un grande successo, lanciato in anticipo sull’estate, il 3 aprile 2026. Il brano unisce le radici pugliesi (Serena Brancale) con quelle siciliane (Levante e Delia), per un vero e proprio inno dedicato ai lavoratori e agli studenti fuorisede che fanno ritorno a casa nel Sud Italia, soprattutto durante le ferie estive. Il testo descrive con nostalgia e calore l’atmosfera tipica dei paesi del Sud, tra piazze piene, feste patronali, anziane signore sedute fuori dalle porte e grandi riunioni di famiglia. Non può non far breccia nel cuore di mezza Italia.

Merk & Kremont, Serena Brancale & The Kolors: Partenope

Singolo estivo dei dj-producer Merk & Kremont, realizzato in collaborazione con Serena Brancale (che fa il bis) ei The Kolors, è stato rilasciato il 5 giugno 2026 e si candida a essere uno dei tormentoni dell’estate grazie a un mix di sonorità dance pop, sfumature italo-disco, basso funk slappato e ritmi mediterranei.