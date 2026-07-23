Tim Battiti Live, anticipazioni del 23 luglio: gli ospiti e la scaletta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ilary Blasi

L’estate musicale di Canale5 prosegue con un nuovo appuntamento di Tim Battiti Live. Giovedì 23 luglio va in onda la quarta puntata dello show condotto da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, dal suggestivo palco allestito sul lungomare di Trani. Come da tradizione, la serata proporrà un mix di grandi successi, tormentoni estivi e performance spettacolari, con numerosi artisti della scena musicale italiana pronti ad alternarsi sul palco.

Tim Battiti Live, gli ospiti e la scaletta di stasera 23 luglio

Anche questa sera, giovedì 23 luglio, va in onda un nuovo appuntamento con Tim Battiti Live, uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate, dove pop, rap, dance e cantautorato si alternano sul palco per rappresentare il meglio della musica italiana.

Alla conduzione ritroveremo Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, pronti ad accompagnare il pubblico tra grandi successi radiofonici e grandi esibizioni. Anche questa settimana non mancheranno le performance “on the road”, registrate in alcune delle località più caratteristiche della Puglia.

Queste speciali esibizioni saranno ambientate a Martina Franca, Bari e Alberobello, con l’obiettivo di valorizzare il territorio pugliese che ancora una volta fa da cornice alla manifestazione organizzata da Radio Norba. Il format alterna così le esibizioni sul palco principale a performance registrate in scenari esclusivi, offrendo agli spettatori uno spettacolo sempre dinamico e ricco di sorprese.

Il cast della quarta serata si preannuncia particolarmente ricco: sul palco sono attesi alcuni dei protagonisti assoluti dell’estate musicale italiana, insieme a giovani talenti e artisti affermati. Tra i nomi più attesi figurano Annalisa, che sta spopolando in radio con il suo tormentone Canzone estiva; Tommaso Paradiso, reduce dal successo di Sanremo con I romantici e dal matrimonio con Carolina Sansoni; e ancora i The Kolors, la regina dell’estate Serena Brancale, senza dimenticare Francesco Gabbani e Fred De Palma.

Sul palco ritroveremo anche l’instancabile Elettra Lamborghini e Francesca Michielin, neosposa e pronta a intonare alcune delle tracce del suo nuovo album, Magia bianca. Ci saranno anche Gabry Ponte, Ditonellapiaga, Samurai Jay, LDA, Aka7even, pronti a far ballare il pubblico con i loro successi più recenti. Completano il cast della serata Fabio Rovazzi, Welo con Anna Tatangelo, Grelmos, Dolcenera, Federica Abbate, Mew, Petit ed Elena D’Elia, per una line-up che abbraccia diversi generi musicali e generazioni di artisti.

Gli artisti si alterneranno nel corso della serata con una successione studiata per mantenere alto il ritmo dello spettacolo, alternando pop, dance, urban e musica d’autore. Il pubblico potrà quindi assistere a un susseguirsi di hit estive e grandi successi del repertorio degli artisti presenti, intervallati dai momenti di intrattenimento affidati ai tre conduttori e dalle performance realizzate nelle più belle località pugliesi.

Dove e quando vedere Tim Battiti Live

La quarta serata di Tim Battiti Live va in onda giovedì 23 luglio in prima serata su Canale5, subito dopo l’appuntamento con Gerry Scotti, Samira Lui e La Ruota della Fortuna. Per chi non riuscisse a seguire la diretta, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più belli della serata.