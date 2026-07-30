Tim Battiti Live, anticipazioni del 30 luglio: i cantanti dell’ultima puntata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ilary Blasi

Ultimo appuntamento dell’estate con Tim Battiti Live. Questa sera, giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale5, va in onda la quinta e ultima puntata dello show musicale condotto da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Registrata nella suggestiva cornice di Piazza Quercia a Trani, la serata promette un susseguirsi di grandi successi, performance live e momenti di spettacolo che accompagneranno il pubblico verso la chiusura della manifestazione.

Tim Battiti Live, gli ospiti e la scaletta di stasera 30 luglio

Cala il sipario sull’edizione 2026 di Tim Battiti Live. Stasera, giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale5, va in onda il quinto e ultimo appuntamento con il festival musicale organizzato da Radio Norba. Al timone c’è come sempre Ilary Blasi, insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: sul palco saliranno alcuni dei protagonisti assoluti della musica italiana, tra artisti affermati e nuove promesse. E anche questa volta, per il gran finale, le performance “on the road” fanno tappa a Manfredonia e Alberobello, due scenari ideali per valorizzare il territorio pugliese attraverso la musica.

Tra gli artisti protagonisti della quinta serata vedremo Irama, tra i cantautori pop più amati degli ultimi anni, Samurai Jay, reduce dal successo di Sanremo, Marco Mengoni e Angelina Mango, che di certo vedremo duettare con il singolo Canto d’amore, uscito lo scorso giugno.

E ancora Noemi, Sayf, Cristiano Malgioglio, J-Ax, Serena Brancale, tra le regine dell’estate italiana, e Gabry Ponte. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento: non mancheranno Clara e Sangiovanni, due tra i giovani protagonisti del pop italiano contemporaneo, apprezzati per la loro freschezza artistica e i grandi successi, Baby K, regina delle hit estive, Arisa, e Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo

Ritroveremo anche l’eleganza di Malika Ayane, la freschezza di Lorenzo Salvetti, giovane talento lanciato dal talent Amici, che si sta facendo conoscere grazie alle sue qualità vocali e interpretative, senza dimenticare Mara Sattei, cantautrice tra le protagoniste del nuovo pop italiano, ed Enrico Nigiotti, insieme al gradito ritorno quello dei Gemelli Diversi.

Tra le giovani proposte c’è poi Rhove, tra i rapper più seguiti della nuova generazione, Ludwig, cantautore romano che alterna pop e dance, conosciuto soprattutto per i suoi brani dal ritmo estivo e coinvolgente. E poi c’è Cioffi, giovane artista della scena urban italiana, ed Eddie Brock, cantautore della nuova scena musicale italiana, anche lui reduce dal successo del Festival di Sanremo. Infine saliranno sul palco Le Vibrazioni, band storica del rock-pop italiano, guidata da Francesco Sarcina, che continua a essere protagonista con un repertorio ricco di successi.

Dove e quando vedere Tim Battiti Live

La quarta serata di Tim Battiti Live va in onda giovedì 30 luglio in prima serata su Canale5, subito dopo l’appuntamento con Gerry Scotti, Samira Lui e La Ruota della Fortuna. Per chi non riuscisse a seguire la diretta dell’ultima serata, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più coinvolgenti dello show.