Tim Battiti Live, anticipazioni del 9 luglio: gli artisti sul palco con Ilary Blasi

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Ufficio stampa Mediaset Ilary Blasi conduce Tim Summer Hits

L’estate di Canale 5 continua a ritmo di hit. Dopo il debutto della scorsa settimana, Tim Battiti Live torna questa sera, mercoledì 9 luglio con una nuova serata dedicata alla musica, ancora una volta dal palco sul mare di Trani.

Al timone dello show ci sono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, pronti ad accompagnare il pubblico tra gli artisti che stanno dominando l’estate e qualche sorpresa.

Anche questo secondo appuntamento punta su una scaletta che mescola generi, generazioni e collaborazioni inaspettate. Dal pop al rap, passando per la dance e il cantautorato, la serata mette insieme alcuni dei protagonisti più ascoltati degli ultimi mesi. E, come ormai è tradizione per Battiti Live, non manca lo spazio dedicato alle performance “on the road”, che questa settimana fanno tappa tra Manfredonia e Martina Franca, trasformando alcuni degli scorci più belli della Puglia in un palcoscenico a cielo aperto.

“Tim Battiti Live”, tutti gli ospiti della serata

Anche questa settimana il palco di Trani accoglie alcuni dei nomi che stanno accompagnando l’estate in radio e nelle playlist. Tra i protagonisti di questa seconda serata troviamo Emma, Irama, che si prepara al suo debutto come giudice di X Factor, e i The Kolors insieme a Merk & Kremont, una delle collaborazioni che promettono di far cantare il pubblico fin dalle prime note.

Accanto a loro salgono sul palco anche J-Ax, Gabry Ponte e Francesco Gabbani, insieme ad Arisa, Gaia, Levante, Clara, Raf, Michele Bravi, Aiello e Paola Iezzi.

A completare la scaletta ci sono poi Delia e due voci che ci hanno accompagnato durante l’ultimo Festival di Sanremo: Serena Brancale e Samurai Jay. Tim Kamrad, invece, porta sul palco uno dei brani che nelle ultime settimane ha trovato spazio anche nelle classifiche italiane.

Si aggiungono poi degli incontri speciali, da sempre uno degli elementi più attesi di Battiti Live. Fabio Rovazzi si esibisce insieme a Nino D’Angelo, mentre Ermal Meta divide il palco con TrigNO, tra i protagonisti di Amici. E proprio dal talent arriva anche Sarah Toscano, che dopo la vittoria continua a vivere un’estate ricca di appuntamenti e di nuova musica.

Come sempre, la musica non resta confinata al palco principale. Le performance registrate tra Manfredonia e Martina Franca regalano allo show un’atmosfera diversa, facendo entrare nel racconto anche alcuni degli angoli più suggestivi della Puglia, ormai diventati uno dei tratti distintivi del programma.

Dove e quando vedere “Tim Battiti Live”

Il secondo appuntamento con Tim Battiti Live va in onda stasera, mercoledì 9 luglio in prima serata su Canale 5. Per chi non riesce a seguire la diretta, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più attesi della serata.

L’unico vero competitor della serata è il calcio, con Rai 1 che, come di consueto, trasmette la partita dei Mondiali, questa sera tra Francia e Marocco. Chi non ha intenzione di seguire il match, però, trova in Battiti Live una serata tutta dedicata alle hit che stanno accompagnando questa estate.