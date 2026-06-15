Tim Battiti Live 2026, quando vederlo e gli ospiti in scaletta

Il festival musicale dell’estate torna su Canale 5 con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. E tantissimi ospiti pronti a farci cantare a squarciagola a "Tim Battiti Live 2026"

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Ilary Blasi

L’estate televisiva torna ad avere la sua colonna sonora. Tim Battiti Live 2026 si prepara a riportare musica ed energia nel prime time di Canale 5, tra grandi successi e performance spettacolari. Il nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi prenderà il via giovedì 2 luglio e porterà sul palco un cast ricco e trasversale: dai protagonisti della scena musicale italiana agli artisti più amati dal pubblico giovane, senza dimenticare i nomi capaci di coinvolgere e far cantare spettatori di tutte le età.

Rovazzi e Daniele Battaglia affiancano Ilary Blasi a Tim Battiti Live 2026

Dopo esserci goduti lo spin-off primaverile con Michelle Hunziker e Alvin, torna l’appuntamento con Tim Battiti Live 2026, lo show musicale che riempie le piazze d’Italia, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Le puntate saranno registrate in Puglia, a Trani, dove Piazza Quercia è stata trasformata per l’occasione in un grande palco vista mare: uno scenario suggestivo che sembra pensato apposta per fare da sfondo alle serate più attese dell’estate televisiva.

Le registrazioni si terranno da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, ma il pubblico dovrà attendere l’inizio di luglio per vedere lo show. A guidare la serata ci sarà Ilary Blasi, conduttrice ormai rodata, ma accanto a lei arrivano Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, novità di questa edizione. Una coppia che promette leggerezza, energia e quel pizzico di imprevedibilità che in uno show musicale non guasta mai.

La scaletta di Tim Battiti Live 2026: tutti gli ospiti

Il vero cuore di Tim Battiti Live 2026 batte naturalmente a ritmo di musica. E infatti anche in questa edizione la scaletta è lunghissima e punta a intercettare pubblici diversi: chi ama il pop radiofonico, chi aspetta i tormentoni estivi, chi preferisce le voci più intense e chi non resiste ai momenti revival.

Tra gli artisti annunciati ci sono Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Baby K, Benji & Fede, Clara, Dolcenera, Elettra Lamborghini, Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Irama, J-Ax, Le Vibrazioni, Levante, Malika Ayane, Michele Bravi, Mr. Rain, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Sarah Toscano, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Non mancheranno anche nomi amatissimi dello showbitz all’italiana, da Cristiano Malgioglio a Sal Da Vinci, passando per Anna Tatangelo, Serena Brancale, Carl Brave, Clementino, Gabry Ponte, Gemelli Diversi, Merk & Kremont, Mew, Rhove, Sayf e Welo. Spazio poi ai giovani arrivati dalla finale di Amici: Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia e Angie, pronti a portare sul palco l’energia del talent di Maria De Filippi.

Ilary Blasi torna protagonista dell’estate in tv

Dopo il Grande Fratello Vip, per Ilary Blasi Tim Battiti Live 2026 rappresenta anche una nuova conferma del suo ruolo di protagonista nell’intrattenimento di Canale 5. La conduttrice torna infatti alla guida di uno show che valorizza al meglio le sue caratteristiche: spontaneità, leggerezza e capacità di creare un rapporto diretto con il pubblico, senza rinunciare a eleganza e ironia.

Intanto cresce l’attesa per gli artisti più applauditi, per i momenti destinati a diventare virali e per quei brani che accompagneranno l’estate fino a trasformarsi nella colonna sonora della stagione più calda. L’appuntamento è dal 2 luglio, quando il programma musicale riaccenderà il prime time con la formula che da anni ne decreta il successo: grandi nomi della musica, atmosfera estiva e tanta energia da condividere sotto il cielo della Puglia.