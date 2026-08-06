Mario Giuliacci, la nuova vita del meteorologo lontano dalla tv

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IPA Mario Giuliacci

Mario Giuliacci è stato per anni il meteorologo più seguito e amato della televisione. Così tanto che quando si parla di meteo e di previsioni è impossibile non pensare al colonnello, al suo saluto sul piccolo schermo e al suo tono di voce pacato.

La carriera e il successo di Mario Giuliacci, meteorologo della tv

Classe 1940, Mario Giuliacci per anni è stato il volto della meteorologia in Italia. Con il suo linguaggio semplice, la grande competenza e uno stile particolarmente rassicurante, è riuscito a conquistare il pubblico, diventando un punto di riferimento per chi voleva scoprire le previsioni del meteo.

Originario di Città della Pieve, Giuliacci non è solamente un divulgatore, ma anche un climatologo, un fisico e un ex ufficiale dell’Areonautica Militare. Dalla fine degli anni Novanta agli anni Duemila, Giuliacci è stato il volto delle previsioni meteo nei telegiornali Mediaset, andando in onda quotidianamente.

Il lavoro di Giuliacci nella meteorologia nasce quasi per caso. Dopo il liceo classico si iscrive alla facoltà di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma. Mentre è all’Università assiste ad una lezione di Fisica dell’atmosfera e si innamora di quella disciplina. Si laurea con una tesi in meteorologia e partecipa – vincendo – al concorso dell’Aeronautica Militare per fare parte del Servizio Meteorologico.

In seguito si specializza in Fisica dell’atmosfera, diventando meteorologo professionista. Nella sua carriera Giuliacci assume la guida del Centro Meteorologico Regionale di Milano-Linate e raggiunge il grado di colonnello.

Nel 1992 nasce il Centro Epson Meteo e Giuliacci viene scelto come direttore operativo. Dal 1997 sino al 2010 conduce le previsioni del meteo al Tg 5, distinguendosi per la sua pacatezza e per un linguaggio semplice che lo rende un volto familiare per milioni di italiani.

La nuova vita di Giuliacci

Nel 2010 arriva il suo addio alla televisione. Giuliacci conclude la collaborazione col Centro Epson Meteo, ma non va in pensione, anzi. La sua attività si sposta sui social e sul portale MeteoGiuliacci dove fa divulgazione. Da qualche anno Giuliacci ha iniziato a realizzare dei contenuti social molto apprezzati. Brevi video, con bollettini meteorologici, creati insieme alla sua collaboratrice Elisa.

“Lì per lì certo che mi è dispiaciuto, ero affezionato al mio ruolo – aveva raccontato qualche tempo fa, dopo l’addio alla tv -. Fino a giugno del 2010 andavo in onda grossomodo 10-12 volte in un mese, poi improvvisamente mi sono trovato senza neanche più un’apparizione. Ma alla luce del poi è andata meglio così, perché è stato un taglio netto, seppur imposto dagli altri, ma così non ho dovuto faticare a staccarmi. Ci hanno pensato gli altri a farmi il favore”.

La nuova vita ha consentito a Giuliacci anche di dedicarsi maggiormente alla famiglia. Il colonnello è sposato da anni con Valeria, di professione insegnante, e i due vivono in una villetta a Segrate, vicino al Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dove Giuliacci ha lavorato per anni.

Legatissimi e discreti, Giuliacci e Valeria hanno avuto due figli: Andrea ed Emanuela. Il primo, classe 1971, ha deciso di seguire le orme del padre e dopo la laurea in Fisica è diventato un meteorologo. Oggi, proprio come il suo papà in passato, lavora in tv dove è un volto noto della meteorologia.

La secondogenita Emanuela è invece un ingegnere ambientale ed è sempre rimasta lontano dai riflettori, anche se ha collaborato spesso con suo padre per realizzare progetti di divulgazione scientifica.