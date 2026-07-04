Ascolti tv del 3 luglio, Paola Cortellesi si prende la prima serata. E torna De Martino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino e Martina ad "Affari Tuoi"

Venerdì 3 luglio Rai 1 si è presa una pausa dai Mondiali e ha mandato in onda il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova, Scusate se esito. Canale 5 ha risposto con una nuova puntata di L’erede.

Su Rai 2 è andato in onda la serie Noi e su Rai 3 Il mio giardino persiano. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado. Questa settimana è stata trasmessa solo la puntata del venerdì dove si è parlato del caso di Garlasco: le indagini continuano a concentrarsi sulle tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e su chi avrebbe potuto usare il suo computer.

Mentre su Italia 1 Enrico Papi ha condotto l’ultimo appuntamento di Sarabanda Celebrity. La7 invece ha programmato il film, Le fate ignoranti con Stefano Accorsi che ha annunciato di aspettare il quinto figlio.

Nell’access prime time Stefano De Martino, confermatissimo nei palinsesti Rai del prossimo anno, è tornato con Affari Tuoi Mundial e ovviamente si è scontrato con Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 3 luglio