Fedez trasferito all’ospedale Humanitas, le condizioni

Fedez è stato trasferito all'Humanitas di Rozzano dopo il ricovero al Fatebenefratelli: cosa è successo e le sue condizioni

Fedez in ospedale

Fedez è stato trasferito: martedì 21 luglio è stato portato all’Humanitas di Rozzano, dopo il ricovero al Fatebenefratelli, dove era arrivato in ambulanza per un problema di natura gastrica. All’origine di tutto ci sarebbe la riapertura di una vecchia ulcera, che ha reso necessari accertamenti approfonditi. Le sue condizioni, per fortuna, sarebbero sotto controllo. Un momento complesso, però, arrivato quando avrebbe dovuto essere soltanto felice: sono passati appena pochi giorni da quando è diventato padre per la terza volta.

Come sta Fedez, trasferito all’Humanitas

L’ultima settimana per Fedez, al secolo Federico Lucia, è stata una montagna di emozioni; il 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato il suo terzo figlio, Edoardo Lupo, poi la prima partita insieme a lui, vista in televisione, e alla compagna Giulia Honegger, chiusa comprensibilmente nel silenzio (così come l’ex moglie Chiara Ferragni).

Lunedì 20 luglio, alle 22, la notizia: Fedez è stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli, per via di alcuni dolori addominali e gastrici acuti. Le condizioni non sono apparse gravi, ma l’artista è stato ugualmente ricoverato, soprattutto per sottoporsi a una serie di esami diagnostici.

In seguito diverse voci hanno iniziato a ipotizzare delle complicanze legate all’assunzione di farmaci antinfiammatori e alla riapertura di una vecchia ulcera. Il trasferimento all’Humanitas di Rozzano sarebbe inoltre avvenuto a seguito di un nuovo episodio di sanguinamento, pertanto l’artista rimane sotto osservazione medica.

La paura dopo la nascita del terzo figlio e il silenzio di chi gli è vicino

Attorno al nuovo ricovero vige un riserbo assoluto da parte della famiglia. Nessun aggiornamento da parte di Giulia Honegger, che in questi giorni concitati sta vivendo i primi giorni da mamma. Un silenzio comprensibile, persino doveroso, che protegge un momento delicatissimo sotto ogni punto di vista.

Nel 2022 l’artista era stato operato per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. Da allora, i problemi gastrici e intestinali sono diventati ricorrenti; anche nel 2023 il rapper era stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli, sempre a seguito di due ulcere sanguinanti.

Gli ultimi anni stessi sono stati un costante saliscendi per l’artista. Prima la malattia, poi la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, arrivata nel pieno della bufera mediatica che aveva travolto l’imprenditrice per la vicenda del Pandoro. Mesi complicatissimi, vissuti sotto una pressione difficile persino da immaginare.

Poi, piano piano, qualcosa è cambiato. Ha scelto un’altra strada, più silenziosa, si è rimesso al lavoro, è tornato sul palco dell’Ariston, dove nel 2026 ha conquistato il quinto posto con Male Necessario insieme a Marco Masini (il brano è stato anche premiato con il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo). E soprattutto ha ricominciato ad amare.

Al suo fianco è arrivata Giulia Honegger, lontanissima dal mondo dei riflettori, con cui ha costruito un rapporto tenuto quasi interamente al riparo dagli obiettivi. Prima la convivenza, poi una nuova casa, arredata pensando già al futuro. Quel futuro che si è materializzato lo scorso 16 luglio con la nascita di Edoardo Lupo, il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, il primo insieme a lei. Una rinascita costruita passo dopo passo.