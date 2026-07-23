Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Fedez

Le notizie che arrivano dall’ospedale Humanitas di Rozzano fanno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Fedez starebbe meglio e l’emergenza che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei medici sarebbe ormai sotto controllo. Il rapper è ancora ricoverato e prosegue una serie di verifiche precauzionali, ma l’ipotesi di un ritorno a casa sembra farsi sempre più concreta.

Fedez, come sta il rapper

Fedez, alias Federico Lucia, è seguito dagli specialisti dell’area gastroenterologica dell’Humanitas. In queste ore i medici stanno completando gli accertamenti necessari per capire con precisione cosa abbia provocato il malore e per escludere ulteriori complicazioni.

Nessun annuncio ufficiale da parte del rapper, per il momento, ma il clima attorno alle sue condizioni appare decisamente meno teso rispetto alle ore del ricovero. A quanto si apprende, se non dovessero presentarsi nuovi segnali preoccupanti le dimissioni potrebbero arrivare a breve.

Perché era stato ricoverato in ospedale

A rendere indispensabile il ricovero sarebbe stato un nuovo sanguinamento interno. Il problema, stando alle ultime indiscrezioni, si sarebbe però arrestato e i valori dell’artista sarebbero rimasti regolari. Un’evoluzione positiva che alimenta l’ottimismo, anche se i sanitari preferiscono muoversi con cautela, soprattutto alla luce della sua storia clinica.

La vicenda era cominciata nella notte tra il 20 e il 21 luglio, quando Fedez aveva accusato dolori molto forti ed era stato accompagnato al Fatebenefratelli di Milano. Dopo le prime cure, il rapper era rimasto ricoverato per essere monitorato. In seguito, la decisione di trasferirlo nella struttura di Rozzano, dove il suo quadro poteva essere valutato da un’équipe che conosce già i suoi precedenti problemi di salute.

La preoccupazione pochi giorni dopo la nascita di Edoardo Lupo

Il ricovero è arrivato in un momento che avrebbe dovuto essere dedicato soltanto alla felicità. Il 16 luglio Fedez ha infatti accolto Edoardo Lupo, il bimbo nato dalla relazione con Giulia Honegger. Per il cantante si tratta del terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, avuti dalla relazione con Chiara Ferragni.

Proprio per questo la notizia della corsa in ambulanza e del ricovero ha destato ancora più apprensione tra i fan. La compagna, diventata mamma da pochissimi giorni, non ha rilasciato dichiarazioni scegliendo di mantenere il massimo riserbo. Anche le altre persone vicine all’artista hanno evitato commenti, lasciando che fossero soltanto gli aggiornamenti medici a raccontare l’evoluzione della situazione.

Negli ultimi anni Fedez ha dovuto affrontare prove particolarmente difficili. Nel 2022 era stato sottoposto a un delicato intervento per un tumore neuroendocrino al pancreas. L’anno successivo, invece, un’emorragia causata da alcune ulcere lo aveva nuovamente costretto in ospedale.

Da allora ogni nuovo disturbo legato all’apparato digerente viene seguito con estrema attenzione. Questa volta, però, le notizie sembrano confortanti e, anche se deve ancora concludere i controlli, il momento più critico sembrerebbe alle spalle.