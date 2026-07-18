Fedez, la prima foto con Edoardo Lupo e mamma Giulia Honegger: “Una gioia così grande”

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IPA Fedez e Giulia Honegger

Una notizia che, in queste ore, sta scaldando il cuore di chi segue le vicende di Fedez, e questa volta il protagonista assoluto ha solo pochi giorni di vita. Giovedì 16 luglio, all’Ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo: il terzo figlio del rapper milanese, il primo nato dall’amore con la compagna Giulia Honegger. A darne notizia è il rapper di Rozzano, tramite un carosello tenerissimo in cui vediamo per la prima volta il nuovo arrivato di casa Lucia.

Fedez diventa papà per la terza volta

Per Federico Lucia, in arte Fedez, questo bambino si aggiunge a una famiglia che continua a crescere: dopo Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni e concluso con il divorzio nel 2025, arriva ora Edoardo Lupo. Per Giulia Honegger, 23 anni, stilista e co-fondatrice del marchio di moda indipendente Ayme, si tratta invece della sua prima esperienza da madre: un momento che porta con sé tutta l’emozione di una prima volta.

La loro storia è iniziata nell’estate del 2025 e, sin da subito, ha preso una strada diversa rispetto a quella vissuta in passato da Fedez. Niente racconto quotidiano sui social, perché la coppia ha scelto fin dall’inizio la discrezione, condividendo solo di rado momenti della propria vita privata. Una scelta confermata anche durante la gravidanza, raccontata al pubblico con il contagocce e con grande rispetto per la propria intimità.

L’unico vero indizio è arrivato pochi giorni prima del parto, quando il cantante ha pubblicato uno scatto di Giulia con il pancione ormai evidente, accompagnato solo da un cuore e qualche stellina: un gesto minimo, ma sufficiente a far intuire ai fan più attenti che il grande giorno fosse vicino. Dopo la nascita, il riserbo è proseguito: i profili social di Fedez sono rimasti silenziosi per ore, un atteggiamento che stona con il passato di un artista abituato, un tempo, a raccontare quasi ogni tappa della propria vita familiare, e che oggi sembra invece aver scelto consapevolmente un passo più intimo e protetto.

L’annuncio su Instagram

L’annuncio ufficiale da parte dei neo genitori è arrivato nella mattinata del 17 luglio con la prima immagine della famiglia al completo, che i fan aspettavano con curiosità e affetto. A incuriosire, è soprattutto il nome scelto: Edoardo Lupo. C’è chi nota un possibile filo che lo lega a quello di Vittoria, secondo alcuni osservatori ispirato ai nomi della casa reale britannica anche se si tratta, per il momento, solo di un’ipotesi dei fan, mai confermata da Fedez o da Giulia che s stanno godendo il momento stretti nel loro amore.

Al di là delle indiscrezioni, rimane una notizia attesissima con una famiglia che si allarga, un fratellino in più per Leone e Vittoria, e un padre che, dopo anni complessi sul piano personale, sembra aver trovato accanto a Giulia un nuovo equilibrio. Anche senza foto ufficiali né dichiarazioni, i messaggi di auguri per Edoardo Lupo si sono moltiplicati rapidamente sui social, segno di un affetto che va oltre la curiosità del mero gossip. Ora si apre finalmente un nuovo capitolo, felice, della vita di Fedez.