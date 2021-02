Massimo Ciavarro si racconta: la rottura con la Giorgi e il rapporto con Paolo

editato in: da

Eleonora Giorgi, l’infanzia, la droga, la scelta di rifarsi: “Odio il decadimento”

Grande attore che negli anni ’80 ha fatto sognare tantissime ragazze, Massimo Ciavarro è stato ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, lo show condotto da Serena Bortone. Nel salottino di Rai1, si è lasciato andare a molte confessioni sulla sua vita privata, parlando della sua infanzia e della rottura con Eleonora Giorgi.

Ripercorrendo la sua brillante carriera sin dagli esordi, Massimo Ciavarro ha ricordato come tutto abbia avuto inizio quando era ancora un ragazzino: a 13 anni è stato contattato per alcuni fotoromanzi, e con il benestare di sua madre ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. All’epoca stava vivendo un periodo piuttosto difficile, come ha raccontato ai microfoni di Oggi è un altro giorno. “Papà era appena mancato, credo che se ci fosse stato lui non mi avrebbe mai fatto fare una cosa del genere. Invece mamma si disse: ‘Perché no?’. Era anche una situazione economica un po’ particolare” – ha spiegato l’attore.

Unico figlio maschio, Massimo si è ritrovato in fretta ad essere un vero punto di riferimento per la mamma e per le sue due sorelle più piccole. D’altronde, lo aveva promesso al padre: “Ricordo che negli ultimi periodi entrava e usciva dalle cliniche molto frequentemente. Una volta si affacciò dalla finestra e guardando fuori mi disse: ‘Penso che questa sia l’ultima volta, pensa a studiare e pensa a tua mamma e alle tue sorelle’. Se lo sentiva” – ha rivelato con commozione Ciavarro.

Tuttavia, per dedicarsi alla recitazione Massimo ha deciso di lasciar perdere la laurea in Giurisprudenza verso la quale aveva fino a quel momento concentrato tutti i suoi sforzi. Ha avuto molti ruoli di successo, fin quando non ha vissuto un periodo di stop: è accaduto quando, dopo aver conosciuto Eleonora Giorgi, ha preferito ritirarsi in campagna per avere una vita più tranquilla.

“Era un periodo veramente particolare” – ha ammesso l’attore – “Eleonora era sotto i riflettori per quello che era successo nel suo primo matrimonio. Quando ci siamo messi insieme, ci siamo trasferiti in campagna”. Concentrato sulla famiglia e sul suo nuovo lavoro – ha fondato dapprima un’azienda agricola e poi un’impresa edile – Ciavarro si è allontanato per un po’ dal mondo dello spettacolo.

Il suo idillio si è concluso con la dolorosa rottura dalla Giorgi, un evento che ha lasciato il segno: “Non è stata una mia scelta” – ha spiegato Massimo – “Ad un certo punto, dall’oggi al domani, lei ha deciso che nel rapporto non trovava più quello che pensava dovesse esserci”. Dal loro grande amore è nato il figlio Paolo Ciavarro, che da qualche anno ha fatto il suo debutto sulle scene televisive.

Con lui, l’attore ha un rapporto bellissimo, ma negli ultimi tempi non ha avuto modo di trascorrere molto tempo insieme al figlio: “Si è perdutamente innamorato, quindi ci vediamo poco” – ha confessato, facendo riferimento alla storia tra Paolo e Clizia Incorvaia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip appena un anno fa. “Adesso è felice, e io sono felice con lui”.