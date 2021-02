Eleonora Giorgi, l’infanzia, la droga e la scelta di rifarsi: “Odio il decadimento”

Eleonora Giorgi, intervistata nella trasmissione “I lunatici” su Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", ha raccontato tanto di sé, della sua infanzia, degli esordi al cinema, della droga che per un po’ di tempo l’aveva risucchiata, del rapporto con la bellezza, inizialmente inconsapevole (“La bella in famiglia era mia sorella”) poi inseguita. Tanto da decidere di affidarsi alla chirurgia. “Mi sono rifatta la faccia. Non l'ho fatto per rendermi appetibile, l'ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza”