Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sui gossip. Il concorrente fa una scelta, poi ci ripensa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 1 giugno di Affari Tuoi sorprende i telespettatori fra le battute sulla vita privata di Stefano De Martino e la scelta azzardata del concorrente Donato, capace di lasciare tutti senza parole.

Affari Tuoi, Donato dalla Basilicata fa una scelta azzardata

A giocare nella puntata del 1 giugno di Affari Tuoi, Donato dalla Basilicata. Il concorrente ha raccontato a Stefano De Martino di essere il proprietario di una ditta di disinfestazione e di avere tre figli. Per prendere parte al gioco Donato ha scelto proprio sua figlia Manila.

La partita è iniziata in modo positivo, con ottimi tiri da parte di Donato che ha svelato anche la sua bravura nell’imitare i versi degli animali. Poco dopo è arrivata la proposta del Dottore da 34mila euro, ma Donato ha deciso di rifiutare, puntando ad una cifra più alta. Ma i tiri successivi non hanno premiato la decisione del concorrente.

La partita è continuata fra alti e bassi sino a quando Donato si è trovato con un tabellone in perfetto equilibrio fra rossi e blu. A questo punto il Dottore ha offerto 25mila euro, ma anche questa volta il pacchista ha rinunciato alla cifra. Nemmeno l’assegno da 34mila euro ha spinto Donato a fermarsi e accettare la proposta.

Poi il cambio, dal pacco 19 al pacco 9. Una scelta che non si è rivelata vincente visto che proprio il pacco 19 conteneva iol premio da 200mila euro. Con l’arrivo dell’offerta da 10mila euro del Dottore, Donato è entrato in crisi. Prima ha affermato di voler accettare l’offerta, poi ci ha ripensato, sorprendendo il pubblico a casa, in studio e persino Stefano De Martino.

A quel punto Donato ha aperto gli altri pacchi e ha scoperto che nel suo c’erano proprio 10mila euro. Nonostante l’errore, dunque, è riuscito a tornare a casa con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta.

Stefano De Martino e la battuta sul gossip

Nel corso della puntata, come sempre, non sono mancati momenti divertenti e battute, soprattutto fra Herbert Ballerina e Stefano De Martino. I due, che sono amici anche nella vita privata, fuori dagli studi televisivi, non si risparmiano frecciatine e siparietti comici anche quando sono in televisione.

Fra i momenti più divertenti, non a caso, c’è stato quello in cui Herbert Ballerina ha presentato la sua invenzione. Una macchina fotografica arricchita con dei peperoncini per poter scattare delle “foto piccanti” nel mondo del gossip. Parlando di gossip dunque non poteva mancare un riferimento alla movimentata vita sentimentale di Stefano De Martino.

Il conduttore ha riso alla battuta di Herbert e ha alzato le mani: “Non mi interessa – ha detto -. Io con queste cose non ho nulla a che vedere”. Stefano d’altronde ha dato sempre prova di essere non solo un ottimo professionista, ma anche un uomo ironico.

Sa bene quanto la sua vita sia sempre stata al centro dei gossip e non ne ha mai fatto mistero. Prima la sua storia con Belen Rodriguez, poi il legame con Caroline Tronelli, sono sempre finiti sulle prime pagine dei giornali. L’ultimo rapporto finito sotto la lente d’ingrandimento è quello con Gilda Ambrosio, sua amica storica con cui ci sarebbe, ormai da tempo, qualcosa di speciale.