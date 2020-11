Chi era Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi

editato in: da

Il nome di Eleonora Giorgi è spesso accostato a quello di Massimo Ciavarro, suo ex marito con cui ha avuto il figlio Paolo, noto ex gieffino e personaggio televisivo. Nella sua vita, però, c’è stato anche un altro grande amore: quello per Angelo Rizzoli. Ma chi era il primo marito dell’attrice?

Angelo Rizzoli, classe 1943, è stato un imprenditore e un produttore cinematografico e televisivo. Fin da giovane ha dovuto combattere contro la sclerosi multipla, scoperta durante l’adolescenza. Un uomo tenace e determinato, che non si è fatto abbattere dalla malattia: si è infatti laureato in Scienze Politiche e, non ancora trent’enne, ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia.

Poco dopo questo importante momento, arriva anche il grande amore della sua vita. Ad una festa, infatti, conosce la bellissima Eleonora Giorgi, di cui si innamora perdutamente e che sposa nel 1979. Dopo pochi mesi nasce il frutto del loro amore, Andrea, il primogenito dell’attrice. Ma la sua vita non è stata tutta rose e fiori.

Angelo venne coinvolto in uno scandalo giudiziario e dovette, per molto tempo, scontare la pena in carcere. Un evento che sconvolse anche la vita della sua famiglia e di Eleonora Giorgi, che per un po’ si allontanò dalle scene e che, nel 1984, decise di divorziare dal marito. Successivamente, l’attrice si legò sentimentalmente a Massimo Ciavarro. Rizzoli morì, poi, all’età di 70 anni, nel 2013.

Una vita, quindi, fatta di gioie, ma anche di dolori e dispiaceri. La Giorgi, però, ha rilasciato, per il suo ex marito, solo parole positive, ricordando i momenti migliori e soprattutto, di quanto lui l’abbia aiutata quando era in difficoltà e dipendente dalla droga.

Ho trovato in lui – ha dichiarato la Giorgi a Oggi è un altro giorno – una persona che mi amava e sono uscita dalla droga. Mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio.

Parole bellissime, quelle di Eleonora Giorgi per Angelo Rizzoli che dimostrano come quest’ultimo, nonostante gli scandali che hanno caratterizzato la sua vita, sia riuscito a lasciare un importante segno in quella che è la cosa più importante: la sua famiglia.