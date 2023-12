Verissimo, Eleonora Giorgi sul tumore al pancreas: “Scoperto con un colpo di tosse”

Momento complicato per Eleonora Giorgi. L’attrice ha scoperto da poco di avere un tumore al pancreas: un lunga e dolorosa battaglia attende la madre di Paolo Ciavarro. Dopo l’annuncio a Pomeriggio 5 la 70enne ne ha parlato a Verissimo con Silvia Toffanin. Una diagnosi pesante per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che però è piena di speranza. La malattia ha stravolto la sua vita ma la Giorgi non ha alcuna intenzione di mollare.

Come Eleonora Giorgi ha scoperto il tumore al pancreas

“L’ho scoperto per puro caso. Il 21 ottobre era il mio compleanno e il lunedì dovevo fare un’ecografia al seno. Mi viene un colpo di tosse. Il dottore mi disse di andare immediatamente a fare una tac. Io l’ho sempre fatta con cadenza regolare, ma questa volta c’erano dei noduli, un’ombra. Ho fatto subito una PET e poi la sentenza: tumore al pancreas”, ha spiegato Eleonora Giorgi a Verissimo.

“Sono qui con una diagnosi pesante, ma piena di speranza perché non ho metastasi quindi posso operarmi. Devo fare la chemio e poi affronterò l’operazione e, in seguito ci sarà la convalescenza. Io credo nella scienza e mi affido completamente. La sto vivendo come se fossi un cartone animato. Voglio essere di conforto e voglio evadere dalla malattia, portando la mia esperienza al pubblico“.

Trattenendo le lacrime Eleonora Giorgi ha ammesso: “Oggi ho paura perché ho un corpo perfetto, ma presto dovrò imparare a farne a meno. Lotterò con le unghie e con i denti. Io ho molto sense of humor e quindi penso subito al lato positivo: non andrò dal parrucchiere per un anno, mi farò fare la parrucca simile a quella di Marilyn Monroe. Cerco di vedere l’aspetto positivo, navigando passo a passo”.

E poi ancora: “Accanto a me ci sono sempre i miei gioielli, i miei figli. Sono fortunata, tanto. Non mi lasciano mai sola, soffrono tanto e sono angosciati. Ti confesso che quando resto sola la notte, penso ai miei figli da piccoli e mi viene da piangere”.

La reazione dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro

A Verissimo sono poi intervenuti i figli di Eleonora Giorgi. Il primogenito Andrea Rizzoli ha dichiarato: “È stato un fulmine a ciel sereno, abbiamo pensato al peggio. Quando abbiamo aspettato il risultato dell’esame istologico, io e Paolo non abbiamo mai vissuto dei giorni così difficili. Ci siamo detti di fare con mamma tutto quello che non abbiamo mai avuto tempo di fare, abbiamo viaggiato e abbiamo festeggiato. Possiamo immaginare un cammino e si è riaccesa la speranza”.

Il secondogenito Paolo Ciavarro, noto ai più per la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia, ha invece dichiarato: “I sette giorni di attesa dei risultati sono stati difficili, ma ci hanno uniti. Ho pianto molto, ma adesso siamo pronti a combattere. Barbara Palombelli si è accorta che stavo male e piangevo, mi è stata vicino come una mamma”. Sia Paolo sia Andrea sono fiduciosi: “Ce la faremo”.

Chi sono i figli di Eleonora Giorgi? Andrea Rizzoli è nato dal primo matrimonio dell’attrice con l’editore Angelo Rizzoli, durato dal 1979 al 1983. Andrea qualche tempo fa è finito al centro del gossip per via delle sue nozze con Alice Bellagamba, ballerina ed attrice ex concorrente di Amici: il divorzio è arrivato nel 2016, dopo soli due anni insieme. Paolo Ciavarro è invece nato dal rapporto tra Eleonora e Massimo Ciavarro, che si sono detti addio nel 1996.

La telefonata di Massimo Ciavarro ad Eleonora Giorgi

A Verissimo Eleonora Giorgi ha parlato della telefonata di Massimo Ciavarro: la loro liaison, nata sul set del popolare film Sapore di mare 2, ha fatto sognare tutti tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. “Massimo Ciavarro mi ha chiamata e mi ha detto: “Torno a Roma per te”. Lui mi è stato vicino in un momento molto delicato. Erano anni che non lo sentivo, mi ha fatto molto piacere risentirlo”, ha rivelato la Giorgi, che oggi è single. In passato ha amato anche lo scrittore Andrea De Carlo.