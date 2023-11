A Pomeriggio Cinque, Eleonora Giorgi ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di un tumore al pancreas. Immediata la reazione dei figli, che la stanno sostenendo in questo momento difficoltoso: Paolo Ciavarro ha condiviso una foto dolcissima su Instagram, dove abbraccia la mamma insieme al fratello Andrea Rizzoli. Una dedica social estremamente commovente: “La forza dell’amore”.

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli sostengono mamma Eleonora: la foto su Instagram

“Saremo forti”, così ha commentato Clizia Incorvaia, futura moglie di Paolo Ciavarro, sotto al post dello scatto condiviso sui social. Una foto dolcissima, dove Eleonora Giorgi è al centro, e i due figli sono al suo fianco: Paolo, avuto dall’attore Massimo Ciavarro, e Andrea, nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli. Nel corso dell’ospitata a Pomeriggio Cinque, da Myrta Merlino, la Giorgi ha annunciato venerdì 24 novembre 2023 di avere un tumore al pancreas.

E proprio nello studio di Myrta Merlino ha ringraziato i suoi figli: “Per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo”. Oltre alla Incorvaia, nei commenti è arrivato l’affetto di moltissimi volti noti dello spettacolo, come Monica Leofreddi: “Vi abbraccio forte. Mamma sarà forte anche per voi”. Anche Giada De Blanck ha voluto esprimere il suo sostegno alla famiglia. “Vi sono vicina con tutto il cuore. La forza e l’amore vinceranno. Eleonora Giorgi è una guerriera e una donna forte e speciale attorniata dall’amore di tutti”.

Eleonora Giorgi: “Ho un tumore al pancreas”

Non è stato facile, per la Giorgi, comunicare la malattia in diretta televisiva. Anche perché tutto è iniziato dopo una visita a cui si è sottoposta per puro caso, all’improvviso, per la tosse. Dopo aver fatto la tac, è arrivata la prima diagnosi. Ma, dopo averla ricevuta, ha preferito attendere prima di ufficializzarla. “Una biopsia senza risposta, che poteva voler anche dire un anno”. Ha atteso di saperne di più, di poter condividere non solo la diagnosi, ma soprattutto una speranza.

“Adesso ho la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò ahimè con milioni di persone, decine di migliaia: la chemio, l’operazione, poi il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia”, queste le sue parole nel corso dell’ospitata di Pomeriggio Cinque, dove ha anche – e nonostante tutto – trovato il modo di scherzare sulle parrucche che indosserà.

La Giorgi ha sottolineato di avere bisogno dell’affetto dei suoi fan, e che ha intenzione di fare questo percorso insieme. Non è da sola, perché i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli sono al suo fianco, sin dal primissimo momento. “La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore”. Gli ultimi anni, per la Giorgi, sono stati felicissimi, soprattutto perché è diventata nonna dopo la nascita di Gabriele Ciavarro, figlio di Paolo e di Clizia Incorvaia. Non solo: la coppia è prossima alle nozze nell’ottobre del 2024. Ed è così che l’amore di una famiglia si stringe attorno a Eleonora, come anche quello del pubblico, dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo.