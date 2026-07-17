Fedez è papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger. Un annuncio custodito nel massimo riserbo

IPA Fedez

Mesi di attesa, soprattutto per l’annuncio, tenuto riservatissimo, ma il 16 luglio è stato appeso un fiocco blu sulla porta di casa di Federico Lucia e Giulia Honegger, perché è nato Edoardo Lupo. Era stato mantenuto il riserbo su ogni lato della coppia: dopo essere stato a lungo sotto i riflettori, Federico ha scelto un nuovo modo di vivere la sua popolarità, senza troppi scorci sulla sua vita privata.

Fedez papà per la terza volta, è nato Edoardo Lupo

L’arrivo di Edoardo Lupo è stato confermato con la massima riservatezza: è nato all’Ospedale San Raffaele di Milano il 16 luglio, e nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni in merito, in particolar modo sui social, dove i fan di Fedez ora attendono l’annuncio ufficiale.

Quello della gravidanza era arrivato parecchi mesi dopo le prime voci: dopo il divorzio ufficializzato da Chiara Ferragni, l’artista ha iniziato una nuova vita al fianco della compagna Giulia Honegger, con cui ha ritrovato la felicità.

Per Giulia Honegger è il primo figlio, mentre Fedez ha già avuto due bambini dalla relazione con Chiara, Leone e Vittoria. E ora è arrivato un fratellino ad allargare la famiglia, Edoardo Lupo (che, tra l’altro, si chiama Edoardo come il primo figlio di Francesca Ferragni, sorella di Chiara).

La storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, al rapper erano stati accostati diversi nomi, in una girandola di presunti flirt, fino a quando, in mezzo a tanto rumore, non è comparsa lei: Giulia Honegger, giovanissima stilista. Le prime immagini della coppia risalgono a un’estate fa, nel 2025, quando i paparazzi li avevano sorpresi in Sardegna. Negli scatti si vedeva tutto quello che serviva sapere: passeggiate lungo il bagnasciuga, baci rubati, una stretta complicità, e non era nemmeno la prima segnalazione.

Nei giorni precedenti erano stati avvistati prima tra le vie di Milano e poi sulla costa toscana, a Marina di Pietrasanta, segno che la frequentazione andava avanti da tempo e con una certa costanza. Da lì in poi sono diventati inseparabili, tanto che si raccontò di una richiesta ben precisa fatta da lui: trascorrere insieme l’intera estate.

Da quel momento la storia ha preso una piega sempre più riservata, per volontà di Fedez: la scelta di sottrarre la propria intimità agli occhi di tutti, dopo un lungo periodo passato a raccontare ogni dettaglio quotidiano ai follower. In occasione del disco d’oro per Male Necessario, Fedez aveva anche fatto una dedica importante alla Honegger, proprio per testimoniare la sua importanza nel cambiamento degli ultimi anni. “Male Necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita”.

E ora sono pronti a vivere un nuovo capitolo della loro vita. A dare la notizia della nascita di Edoardo Lupo è stato il settimanale Gente: confermata quindi l’indiscrezione di marzo, in cui si era ipotizzata proprio la nascita di un maschietto. Il secondo fiocco azzurro per Fedez, un fratellino per Leone e Vittoria. E, soprattutto, una gioia da vivere, lontani dai riflettori.