Ora le Birkenstock le indossi anche in spiaggia (e dove vuoi). I modelli Barbados e Arizona da 30 euro (per poco)

Addio sughero: ecco come il brand tedesco ha conquistato il mare con la linea EVA, ora in sconto!

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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Ora le Birkenstock le indossi anche in spiaggia (e dove vuoi). I modelli Barbados e Arizona da 30 euro (per poco)
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Le Birkestock in offerta ora

Se dici Birkenstock, la prima cosa che ti viene in mente è il classico e inconfondibile plantare in sughero. Comodo, iconico, perfetto per la città… ma nemico giurato dell’acqua. Fino ad ora. Grazie alla linea EVA, la storica azienda tedesca ha letteralmente rivoluzionato il concetto di calzatura estiva, portando il suo leggendario comfort direttamente sul bagnasciuga.
Sì, hai capito bene: oggi puoi sfoggiare le tue Birkenstock preferite in spiaggia, in piscina o sotto la doccia dopo l’allenamento, senza il minimo timore di rovinarle. E la notizia migliore? I modelli di punta come Barbados e Arizona si trovano attualmente online a prezzi stracciati, a partire da circa 30 euro (ma solo per poco!).

La rivoluzione si chiama EVA: la plastica amica del piede

Dimentica le vecchie ciabatte di gomma rigide e dozzinali che causano vesciche al primo raggio di sole. I modelli di questa collezione estiva sono realizzati interamente in EVA (Etilene Vinil Acetato), un materiale plastico di altissima qualità che offre vantaggi incredibili per la vita all’aria aperta:

  • Leggerezza assoluta: Pesano pochissimo, quasi non ti accorgerai di averle ai piedi o infilate nella borsa del mare.
  • Impermeabili e lavabili: Acqua salata, cloro o sabbia non sono più un problema. Si sciacquano in un secondo e si asciugano all’istante.
  • Ammortizzanti e flessibili: Assorbono gli urti proteggendo le articolazioni, mantenendo l’iconico design anatomico Birkenstock che si ispira all’impronta naturale del piede sulla sabbia.
  • Delicate sulla pelle e inodore: Il materiale è certificato, ipoallergenico, privo di sostanze nocive e super confortevole anche nelle giornate più torride.

I modelli cult da mettere in valigia

La collezione in EVA riprende le silhouette più amate del brand, declinandole in una versione 100% waterproof. Ecco i due modelli protagonisti del momento, ora super scontati:
1. Birkenstock Arizona EVA
È il re indiscusso del brand, il classico modello a due fasce con fibbie regolabili (anch’esse in plastica tono su tono). La versione EVA trasforma questo pilastro dello stile urban in una ciabatta da spiaggia di tendenza. Sostiene perfettamente il piede ed è ideale sia per camminare sul bagnasciuga che per un aperitivo informale post-spiaggia.

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2. Birkenstock Barbados EVA
Se preferisci uno stile più sportivo, compatto e dinamico, il modello Barbados è la scelta ideale. Si tratta di una ciabatta a fascia unica fissa, caratterizzata da un moderno motivo a esagoni in rilievo e dalla stampa del logo Birkenstock ben visibile. È la classica slide da infilare al volo, perfetta non solo per il mare ma anche per il relax a bordo piscina o nei centri benessere.

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Un’esplosione di colori per l’estate

Il bello della plastica EVA è che si presta a colorazioni vibranti, finiture pop e tonalità pastello. Oltre ai grandi classici intramontabili, ottimi per qualunque outfit, puoi sbizzarrirti con varianti super estive. Non limitarti a usarle solo sulla sabbia. Abbina l’Arizona EVA nero o bianco a un pantaloncino di lino o a un vestito leggero: avrai un look urban-chic minimalista, perfetto per sopravvivere alla calura estiva in città con il massimo della freschezza.

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