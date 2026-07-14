Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le Birkestock ora in sconto su Amazon

L’estate è entrata nel vivo e, come ogni anno, si riaccende l’eterno dilemma che divide gli amanti del comfort stagionale: meglio la libertà dell’infradito o la stabilità della ciabatta a fasce?

Se parliamo di Birkenstock, scegliere è quasi impossibile. Ognuno ha la sua filosofia, ma la buona notizia è che oggi non sei costretto a scendere a compromessi. Grazie alle promozioni in corso, puoi portarti a casa i modelli più iconici del brand spendendo molto meno rispetto al loro prezzo di listino.

Birkenstock Arizona, infradito o ciabatta rialzata? A ognuna il suo

Quando si pensa alle calzature estive per eccellenza, il pensiero va subito ai famosi cinturini regolabili che hanno reso questo marchio una garanzia di benessere per i piedi. La vera sfida, oggi, si gioca proprio tra le due anime del brand. Da una parte abbiamo il classico dei classici: le intramontabili ciabatte Arizona Eva. La versione a due fasce è un vero e proprio passe-partout, perfetta per chi cerca un look fresco, minimale e super versatile, capace di accompagnarti con disinvoltura dalla passeggiata mattutina fino all’aperitivo serale.

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Dall’altra parte, per chi ritiene che la bella stagione debba fare rima esclusivamente con “infradito”, c’è l’amatissimo modello Gizeh. Essendo interamente realizzato in questo materiale plastico ultraleggero, risulta impermeabile, lavabile e flessibile. È, in assoluto, il compagno ideale per la spiaggia, la piscina o la barca: non teme l’acqua, si asciuga in un attimo e mantiene sempre quell’iconico supporto anatomico che previene l’affaticamento anche dopo ore di camminata.

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Ma le occasioni non si fermano ai grandi classici. Se cerchi qualcosa che esca dai soliti binari, c’è un’opzione pensata per il pubblico femminile che unisce un twist modaiolo alla praticità assoluta: le ciabatte Florida Eva Flex Platform. Questo modello si fa subito notare per i suoi tre sottili cinturini paralleli, che avvolgono morbidamente il collo del piede offrendo una tenuta eccezionale. La vera chicca, però, è la suola platform: regala qualche centimetro in più di altezza slanciando la figura, ma lo fa senza farti pesare la calzatura, preservando la leggerezza e l’ammortizzazione tipiche di questa linea.

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Da Leonardo DiCaprio a Emma Watson, fino a Zendaya, le celeb adorano la comodità senza sforzo di questo brand, dimostrando che l’estetica “ugly-chic” è ormai un cult intramontabile sia in passerella che nella vita di tutti i giorni. Ora anche tu, con cifre così accessibili, puoi fare a meno di scegliere quale modello acquistare, ma decidere quanti metterne nel carrello prima che le taglie vadano a ruba. Che tu faccia parte del team infradito, che tu preferisca il rigore della doppia fascia o ami il tocco glamour della zeppa, quest’anno il comfort non chiede rinunce: nel dubbio, perché non prenderle tutte?

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