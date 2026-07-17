Per lunghe passeggiate in città, alla scoperta di nuove località o per il trekking abbiamo trovato le scarpe più comode e cool

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le scarpe per caminare devono essere comode

Camminare fa bene e dobbiamo cogliere ogni occasione per farlo, non solo quando siamo in città, ma anche in vacanza. Secondo le statistiche dobbiamo fare 10mila passi al giorno per rimanere in salute. Per raggiungere questo obiettivo facilmente le scarpe fanno la differenza, perché devono essere comode, adattarsi a qualsiasi terreno e avere anche un stile che renda il nostro outfit cool in ogni momento, anche in vacanza. Che rimaniate in città o siate pronti a mettere le ultime cose in valigia è arrivato il momento di trovare il paio di scarpe (ma anche più di uno) con cui macinare chilometri questa estate. Tra sandali, ballerine e scarpe con il tacco (sì, anche quelle possono essere comode), abbiamo scovato il modello che ti aspetta e che una volta indossato non toglierai più.

Il sandalo versatile

I sandali in estate sono le scarpe che usiamo di più perché tengono il piede al fresco. Visto che li indossiamo praticamente tutti i giorni devono essere versatili. Tra i più pratici abbiamo trovato quelli di DREAM PAIRS che con la fascia nera in pelle scamosciata e il cinturino elastico si adattano a ogni look con eleganza grazie alla zeppa di 4 cm. Infatti nonostante siano leggermente rialzati, a renderli comodi è la suola in gomma leggera: non vi sembrerà di averli.

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Il sandalo per le attività sportive

Oltre a camminare in città, in estate è bellissimo fare trekking nei boschi e la scarpa deve avere il giusto mix di soletta morbida che si adatta al piede, suola stabile adatta a qualsiasi tipo di terreno e materiali traspiranti. Tra i modelli online il sandalo sportivo di DREAM PAIRS ha tutto quello di cui hai bisogno. I cinturini in tessuto regolabili ti regalano una stabilità extra mentre la suola offre un buon attrito tanto che li puoi usare perfino in spiaggia.

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I sandali lavabili

Altro modello di sandali sportivi perfetti per fare 10mila passi al giorno sono le Skechers On-the-go 600 Brilliancy che con la soletta Goga Max ammortizzata attutiscono ogni passo per un comfort estremo. Realizzati in tessuto, potete lavarli facilmente in lavatrice e tornano come nuovi.

Le ballerine sono le scarpe dell’estate

Nell’outfit estivo non possono mancare le ballerine e il nostro consiglio è di puntare su un modello essenziale che si abbina con tutto. A unire comodità e design sono le Skechers On-The-Go Go Walk Lite con soletta Goga Mat raffreddata ad aria e tomaia in lino che la rendono traspirante e adatta ad affrontare anche le temperature più torride lasciando il piede asciutto.

Le ciabattine infradito più desiderate

Le tendenze hanno eletto le infradito le scarpe dell’estate e se vuoi avere un modello alla moda e in grado di farti macinare chilometri comodamente, nel tuo guardaroba è il momento di inserire le Birkenstock Gizeh. Uno dei modelli di punta del brand è anche il più amato proprio per la suola leggera e in grado di alleviare le irregolarità del terreno con le sue proprietà ammortizzanti.

Le scarpe con il tacco più comode

Anche le scarpe con il tacco possono essere comode, basta scegliere il modello adatto. DREAM PAIRS ad esempio ha il tacco spesso, ma la differenza sta tutta nella soletta traspirante e massaggiante 3D. Passo dopo passo rilascia una leggera pressione nei punti critici come la parte anteriore, l’arco centrale e il tallone che ti permette di camminare facilmente senza sentire il peso dei passi.

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