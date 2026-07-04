Caterina Balivo festeggia la riconferma Rai con la gonna più chic (e ventaglio)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Caterina Balivo

L’estate di Caterina Balivo ha il sapore delle conferme. Dopo aver chiuso la terza stagione de La Volta Buona, la conduttrice si prepara a tornare a settembre nel pomeriggio di Rai 1 e lo fa con il sorriso di chi ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissata fin dal primo giorno: trasformare il programma in un appuntamento fisso per il pubblico.

Alla presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, la conduttrice di Aversa ha celebrato il momento con un look che interpreta alla perfezione il suo stile: raffinato, femminile e contemporaneo.

Protagonista assoluta è stata la gonna nera con frange, abbinata a un top bianco drappeggiato e completata da un ventaglio nero con la scritta La dolce vita.

Caterina Balivo, la Rai riconferma La Volta Buona

“È stata una bella cavalcata”, ha raccontato di recente Caterina Balivo al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ripensando alla stagione appena conclusa.

Partito l’11 settembre 2023, La Volta Buona è riuscito a conquistare il suo spazio nel pomeriggio di Rai 1, crescendo negli ascolti e consolidando un’identità precisa. “Quando dico sì a un progetto spero che sia duraturo”, ha spiegato la padrona di casa, rammentando come abbia lasciato un’esperienza soddisfacente a La7, con il quiz Lingo, proprio perché credeva nelle potenzialità del nuovo format.

La quarta stagione è già confermata e una certezza non cambierà: “Tornerò a settembre, sul divano arancione che non si tocca, le persone hanno bisogno di punti fissi”. La data precisa è quella di lunedì 7 settembre, quando ripartirà ufficialmente il nuovo daytime di Rai 1.

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Il segreto del successo del format? Un mix di attualità, leggerezza e racconti personali. “Non sopporto chi viene in studio svogliato”, ha ammesso Cate. Per lei gli ospiti devono mettersi in gioco, raccontarsi davvero, perché la televisione funziona quando crea empatia e non quando si limita alla promozione.

E a chi la critica per avere sempre gli stessi ospiti la Balivo ha replicato con fare sicuro, forte della sua lunga carriera nel mondo della tv: “La tv è fatta di continuità, ogni giorno affrontiamo tanti temi, non facciamo cronaca nera, siamo un programma “friccicariello”. Se temi e ospiti sono ripetitivi serve anche per creare una sorta di famiglia”.

La gonna nera con le frange di Caterina Balivo

Alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, Caterina Balivo ha scelto un outfit che ha unito raffinatezza e freschezza estiva. Il top bianco con collo morbido ha messo in risalto l’abbronzatura, mentre la lunga gonna nera con frange ha creato movimento a ogni passo, trasformando un completo essenziale in un look sofisticato e glamour.

A completare l’insieme i sandali bianchi con tacco sottile, gioielli dorati e capelli raccolti in uno chignon pulito, perfetto per valorizzare il viso. Ma è stato il ventaglio nero con la scritta La dolce vita a conquistare i fotografi. Nelle immagini Caterina lo utilizza con naturalezza, trasformandolo da semplice accessorio anti-caldo a dettaglio fashion capace di dare personalità all’intero outfit.

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Una scelta che racconta bene anche il suo modo di stare davanti alle telecamere: elegante, mai eccessiva, con quel tocco ironico che la rende riconoscibile.