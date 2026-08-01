Caterina Balivo, regina di stile sui social: i suoi look al mare e in montagna

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Caterina Balivo

Prosegue l’estate di Caterina Balivo all’insegna del relax in famiglia. Nel mese di luglio, la popolare conduttrice si è concessa un po’ di svago al mare e in montagna, distinguendosi come sempre per il suo stile ineccepibile.

Caterina Balivo, i suoi look per l’estate

Dopo aver salutato gli spettatori de La Volta Buona, Caterina Balivo si è concessa qualche giorno di relax in compagnia di famiglia e amiche. Lo testimonia l’ultimo post pubblicato sui social, in cui la conduttrice ripercorre i momenti più belli del mese appena trascorso: “Caro luglio mi sei piaciuto, ti ho aspettato tanto🤍 le amiche, il mare, il cibo e la mia amata famiglia. Con voi famiglia virtuale ci vediamo in tv a settembre così come sui social. Stacco a presto”, recita la didascalia che accompagna gli scatti.

In effetti, scorrendo le immagini si ha l’impressione che la presentatrice si stia godendo al massimo le meritate vacanze, mixando sapientemente giornate in spiaggia, escursioni in montagna e scorpacciate golose in compagnia delle amiche. Scenarsi diversi in cui, la bella Caterina, ha saputo sempre sfoggiare outfit all’altezza della situazione.

Al mare la splendida 46enne sceglie bikini in tonalità calde, completi in stile Capri in tessuti raffinati o coordinati con stampa animalier dal sapore più audace. Amante della semplicità in tutte le sue forme, Caterina si concede una birra al tramonto sugli scogli in t-shirt e pantaloncini, ergendosi ad ambasciatrice dell’autenticità.

In montagna, complici le temperature più fresche, Balivo sceglie invece felpe oversize, pantaloni da ciclista per le sessioni di biking e tute sportive. Insomma, un outfit diverso per ogni scenario.

Caterina Balivo, gli accessori immancabili per l’estate

Vero valore aggiunto degli outfit sfoggiati in vacanza da Caterina Balivo sono gli accessori che completano i look. Per il mare la conduttrice non si affida a semplici cappelli, ma preferisce una visiera parasole in paglia intrecciata dal sapore retrò. Immancabili gli occhiali da sole: la showgirl ne possiede molte paia, prediligendo lenti scure e montature spesse.

Le scarpe? Rigorosamente flat, alternando sneakers, sandali e infradito. Se il make-up è quasi inesistente, lo stesso non si può invece dire della nail art: per il mese di luglio Caterina ha puntato su un vivace giallo, che sfoggia orgogliosa su mani e piedi.

L’estate di Caterina Balivo tra famiglia e amici

Nonostante luglio sia ormai un lontano ricordo, Caterina guarda ad agosto con il sorriso che la contraddistingue. Accanto a lei, ci sono come sempre il marito Guido Maria Brera, protagonista di un romantico scatto mano nella mano, e i figli Guido Alberto e Cora, nati nel 2012 e nel 2017. Nonostante i numerosi impegni, Balivo cerca sempre di ritagliarsi del tempo da trascorrere con la sua famiglia, senza mai dimenticare nemmeno gli amici.

Nonostante la popolarità, la conduttrice ha spiegato in più occasioni di non avere molte amicizie nate nel mondo della tv, preferendo coltivare i rapporti nati lontano dai riflettori quando non era ancora famosa. Una scelta che, a giudicare dalle immagini pubblicate e dal sorriso contagioso della conduttrice, sembra averla decisamente premiata.