Caterina Balivo premiata alla Camera, il look leggero (e con il dettaglio a sorpresa)

IPA Caterina Balivo

Da anni regge da sola il pomeriggio di Rai 1 con un programma che a piccoli passi è entrato nei salotti degli italiani e che, ora, è uno dei più seguiti, appuntamento imprescindibile per milioni di telespettatori. Caterina Balivo ha fatto della leggerezza il suo punto di forza e oggi quel suo stile da amica della porta accanto ha ricevuto il riconoscimento che merita. La conduttrice de La Volta Buona è infatti stata premiata alla Camera con il prestigioso Confassociazione Awards 2026, e per ritirare il premio ha sfoggiato un look estivo decisamente glamour, da copiare immediatamente.

Caterina Balivo riceve il Confassociazione Awards 2026

“Il valore più grande di un Paese è rappresentato dalle persone che ogni giorno contribuiscono alla sua crescita attraverso competenza, responsabilità e visione”. Con queste parole il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, ha dato il via alla premiazione che si è tenuta presso la Camera dei Deputati. A fare compagnia a Caterina Balivo c’era un parterre di ospiti d’eccezione, dalle grandi menti italiane della scienza ai giornalisti di spicco e politici: uomini e donne che si sono distinti per professionalità e competenza.

Non è un caso che la conduttrice de La Volta Buona si sia sentita emozionata e grata per aver ricevuto questo premio prestigioso, In un post Instagram ha condiviso con i suoi tanti follower le immagini di quel momento così sentito, e un primo piano del premio con in bella vista le motivazioni: “Per lo stile e la rara sensibilità con cui, ogni giorno, entra nelle case degli italiani con intelligenza, empatia e ironia”.

La sua è una piccola cartolina di felicità che la vede prima passeggiare per le vie di Roma e arrivare nei pressi della Camera, accompagnata dalla sua PR Valeria Castelli, poi la foto ufficiale durante la premiazione, infine il momento in cui la tensione svanisce e arrivano i sorrisi.

Il look è raffinato e profuma d’estate

A colpire è anche e soprattutto il look scelto per l’occasione, un perfetto mix di eleganza e glamour. Caterina Balivo ha indossato un completo giacca e pantalone in lino color ruggine, dal taglio leggermente over che le scivola addosso come una carezza. Il colore è uno dei must di stagione e si abbina perfettamente al cioccolato dei capelli e al taglio sbarazzino di questi mesi.

Sotto, una semplice canotta bianca e gli immancabili accessori che danno un tocco decisamente estivo a tutto il look e che sembrano spezzare la raffinatezza dell’ensemble donando un pizzico di brio molto pop. La conduttrice ha scelto una collanina minimal con ciondolo verde a forma di cuore in abbinamento alla nail art che riprende il tono e crea un filo conduttore che attraversa tutto l’outfit.

L’accessorio più bello di tutti, però, oltre alla borsa chic in pelle e paglia, è il sorriso: Balivo è l’emblema della felicità e si vede. Negli scatti che ha deciso di condividere con chi la segue ogni pomeriggio l’emozione e la gioia per il riconoscimento del suo lavoro è evidente e palpabile.

Per lei il Confassociazioni Award 2026 arriva in un momento di grande visibilità professionale. La conduttrice continua a essere uno dei volti più riconoscibili del racconto televisivo pomeridiano in cui riesce con successo ad alternare leggerezza, interviste, storie personali e attualità con uno stile diretto ma caldo, mai troppo ingessato. Ed è proprio questo suo modo di portare in tv un’eleganza accessibile, senza perdere il contatto con il pubblico, ad averle fatto avere questo riconoscimento.